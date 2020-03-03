Политика

ГородовойГородовойПутин высказался о несанкционированных акциях оппозиции

Все участники митингов должны соблюдать правила проведения публичных акций, иначе это может легко обернуться массовыми беспорядками. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».
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с чего всё началось

Путин: реагировать на нарушения на митингах надо, иначе дойдет до поджогов и погромов

Все участники митингов должны соблюдать правила проведения публичных акций, в противном случае ситуация может вылиться в уличные беспорядки. Такое мнение президент России Владимир Путин высказал в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".
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