Политика
ГородовойПутин высказался о несанкционированных акциях оппозиции
Все участники митингов должны соблюдать правила проведения публичных акций, иначе это может легко обернуться массовыми беспорядками. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».
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с чего всё началось
Все участники митингов должны соблюдать правила проведения публичных акций, в противном случае ситуация может вылиться в уличные беспорядки. Такое мнение президент России Владимир Путин высказал в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".ТАСС01:33
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