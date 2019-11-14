Общество

iReactoriReactorПутин высказался о переговорах с Белоруссией по газу

Лидер России рассказал, что переговоры с Белоруссией идут по плану. Глава государства рассчитывает, что Россия и Белоруссия смогут наладить вопросы по цене газа до конца этого года. Об этом Путин заявил в ходе саммита БРИКС.
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Россия ожидает решения по вопросу о цене на газ для Белоруссии до конца 2019 года

ТАСС14:46

Путин рассказал о переговорах с Белоруссией по газу

РИА Новости14:40

Решение по вопросу о цене газа для Беларуси Россия ожидает до конца года

Российская газета15:18

Путин сообщил, когда Москва и Минск договорятся по газу

REGNUM15:27

Путин высказался о переговорах с Белоруссией по газу

iReactor14:43

Путин рассчитывает на решение по газу с Белоруссией до конца года

Экономика сегодня15:03

Путин заявил, что переговоры с Белоруссией по газу идут по плану

ФАН17:55
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Космос

Ученые создают надувной бублик для полета на край Солнечной системы

Ученые из Самары разрабатывают космический солнечный парусник, который обгонит скоростные зонды и сможет добраться до самых удаленных уголков космоса.
Рамблер 07 ноября в 19:01
Космос

Японский космический зонд «Хаябуса-2» покидает астероид Рюгу

Японский космический зонд "Хаябуса-2" покинул орбиту астероида Рюгу после серии исследований и сбора проб грунта, чтобы доставить их на Землю, сообщило аэрокосмическое агентство Японии JAXA.
РИА Новости 12 ноября в 21:48
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

Согласно инфографике газеты «Красная звезда», 12 летательных аппаратов провели разведку у границ России за неделю.
RT на русском 17:55
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
РБК вчера в 12:25
Общество

Владелец зоопарка в Крыму решил раздать медведей, чтобы их не убили

РИА Новости 11:31
Шоу-бизнес

Мария Ивакова и Никита Ефремов впервые вышли в свет вместе

На днях одно из известных глянцевых изданий назвало влюбленных парой года. Накануне они впервые вышли в свет вместе.
WomanHit.ru вчера в 05:59
Политика

Эрдоган после беседы с Трампом исключил отказ Турции от С-400

США выступают против закупки Анкарой российских систем и ранее предприняли ряд безуспешных попыток отговорить Турцию от закупки С-400.
РБК 10:51
Экономика

Инвестор хочет построить второй Северомуйский тоннель по концессии

Группа «Сибантрацит» Дмитрия Босова предложила правительству России заключить концессионное соглашение на строительство второго Северомуйского тоннеля на Байкало-Амурской магистрали (БАМ).
EastRussia 18:19
Музыка

Бузова анонсировала выступление на Евровидении

News.ru 17:55
Кино

Disney показал отрывок первого эпизода сериала «Мандалорец»

News.ru вчера в 02:36
Здоровье

Мать девочки из США с пятном на лице рассказала о результатах операций

Пока о результатах операции по удалению родимого пятна с лица девочки Луны Феннер из США говорить рано, заявила 14 ноября мать ребёнка Кэрол Феннер в интервью «360».
REGNUM 14:14
Баскетбол

«Химки» нанесли поражение «Олимпии» в матче Евролиги

Весомый вклад в победу своей команды внес защитник Алексей Швед, набравший 24 очка. Также отличился форвард Юнас Йеребко.
Советский спорт 13:52
Здоровье

Врач рассказал, кому нельзя есть свеклу

Ореанда-Новости 12 ноября в 08:44
Происшествия

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна

Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
РБК 03:00
Авто

Во время краш-тестов Euro NCAP разбил четыре новинки автопрома

В рамках краш-теста Euro NCAP три кроссовера завоевали пять звезд: Mazda CX-30, Mercedes GLB и Ford Explorer.
Дни24 вчера в 07:22
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, когда нужно делать прививку от гриппа

Президент РФ Владимир Путин сообщил 11 ноября, что уже сделал прививку от гриппа, и призвал членов правительства во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым последовать его примеру.
ТАСС 12 ноября в 23:05
Экономика

В Госдуме предложили вернуть госрегулирование курса рубля

Для защиты российской экономики от негативных глобальных тенденций парламентарии предложили Центробанку перейти «к режиму мягко регулируемого валютного курса рубля в диапазоне, определяемом фундаментальными факторами состояния российской экономики».
Красная весна вчера в 12:26
Политика

В Совфеде прокомментировали претензии Лукашенко по границе с РФ

Требовать изменений в российско-белорусский договор о взаимных усилиях по охране границы Минск может, но работать над ним будут министерства иностранных дел РФ и Белоруссии, а также пограничные службы, заявил 14 ноября член Совфеда Владимир Джабаров в интервью «360».
REGNUM 10:33
Экономика

Верховная рада Украины приняла бюджет на 2020 год

Законопроект №2000 «О государственном бюджете Украины на 2020 год» поддержали во втором чтении и в целом 279 и 280 депутатов Верховной рады Украины, сообщило 14 ноября информационное агентство «Укриформ».
REGNUM 07:51
Общество

Терешин показал «руки базуки» после операции

Блогер Кирилл Терешин опубликовал видео, на котором видны его руки после удаления из них синтола, сообщает «Газета.ru».
Рамблер 04:31
Общество

В Венеции ввели режим ЧП после наводнения

РИА Новости 15:40
Фигурное катание

Загитова посоветовала не отдавать двухлетних детей в фигурное катание

Олимпийская чемпионка Алина Загитова заявила, что родителям не стоит записывать двухлетних детей на фигурное катание.
Газета.Ru 08:46
Культура

«Союзмультфильм» выпустит новые серии «Ну, погоди!»

Киностудия «Союзмультфильм» запустила в производство новые серии мультфильма «Ну, погоди!».
Известия 16:27
Политика

Путин рассказал о «полном контакте» с Зеленским

Ранее первый лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев после встречи с главой Украины Владимиром Зеленским заявил, что тот готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным и провести переговоры.
Газета.Ru 14:12
Армия и оружие

В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил, что Россия предлагала разместить на территории страны базу ВВС в обмен на помощь в приобретении истребителей Су-30СМ. По его словам, Минск в этом вопросе решил «опираться на собственные возможности».
РБК вчера в 14:56
Транспорт

Из-за метели на Сахалине закрыли две дороги и отложили авиарейсы

РИА Сахалин-Курилы 17:51
Происшествия

СК завершил расследование крушения Boeing в Казани в 2013 году

Завершено расследование дела о крушении Boeing 737-500 в Казани в 2013 году, где погибли 50 человек, установлены причины трагедии, сообщил СК.
РИА Новости 01:46
Политика

МИД заявил о признании Жанин Аньес руководителем Боливии

Власти России согласны считать Жанин Аньес временным президентом Боливии после отставки Эво Моралеса, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
РБК 07:46
Политика

Россия направила Британии ноту из-за заявлений генерала Картера

Посольство России в Лондоне попросило МИД Соединенного Королевства разъяснить очередные высказывания главы британского генштаба Николаса Картера о вооруженной конфронтации с Россией.
РИА Новости вчера в 13:55
Армия и оружие

Турецкие С-400 поставили под сомнение шансы F-35 на Ближнем Востоке

Опрошенные Defence News эксперты полагают, что ситуация с Турцией создает прецедент, когда любая страна, приобретающая С-400, автоматически лишается возможности купить F-35.
Российская газета 07:04
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