Общество

iReactoriReactorПутин высказался о переговорах с Белоруссией по газу

Лидер России рассказал, что переговоры с Белоруссией идут по плану. Глава государства рассчитывает, что Россия и Белоруссия смогут наладить вопросы по цене газа до конца этого года. Об этом Путин заявил в ходе саммита БРИКС.
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