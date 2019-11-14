Энергетика
iReactorПутин высказался о переговорах с Белоруссией по газу
Лидер РФ Владимир Путин рассказал, что переговоры с Белоруссией идут по плану. Глава государства рассчитывает, что Россия и Белоруссия смогут наладить вопросы по цене газа до конца этого года. Об этом Путин заявил в ходе саммита БРИКС.
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Переговоры с Белоруссией идут по плану. Надеюсь, до конца года мы это отрегулируем.
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 09:43, Ашберн
Общество
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Политика
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Общество
В Карелии зафиксировали массовую гибель птиц
Политика
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