Россия готова сохранить транзит газа через Украину, хотя украинская сторона пока предлагает России неприемлемые условия. Об этом президент России Владимир Путин сообщил журналистам на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Сербии Александаром Вучичем.

с чего всё началось

Российский лидер заявил, что страна готова сохранить украинский газ, однако условия Киева являются "неприемлемыми" в экономическом плане. Он добавил, что также в России идет обсуждении возможности поставок газа на европейские территории без транзита через Украину.

Путин высказался о перспективах транзита газа через Украину

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