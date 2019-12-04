Политика
Газета.RuПутин высказался о перспективах транзита газа через Украину
Российский лидер заявил, что страна готова сохранить украинский газ, однако условия Киева являются "неприемлемыми" в экономическом плане. Он добавил, что также в России идет обсуждении возможности поставок газа на европейские территории без транзита через Украину.
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с чего всё началось
Россия готова сохранить транзит газа через Украину, хотя украинская сторона пока предлагает России неприемлемые условия. Об этом президент России Владимир Путин сообщил журналистам на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Сербии Александаром Вучичем.ТАСС09:41
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