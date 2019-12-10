Политика

REGNUMREGNUMПутин высказался о приговорах за «брошенный стаканчик»

Президент Российской Федерации Владимир Путин высказался о публичных протестах России и нарушениях закона, связанных с нападением на сотрудников правоохранительных органов. Речь об этом зашла сегодня, 10 декабря, на заседании Совета по правам человека и развития гражданского общества.
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