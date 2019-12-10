Политика
Lenta.ruПутин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»
Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами. Об этом глава государства сообщил в ходе заседания Совета по правам человека, пишет «Интерфакс».
Читать в источнике
Оценить520
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 15:54, Ашберн
Общество
Опека увидела проблему в проживании в роддоме здоровой девочки
Опека увидела проблему в проживании в роддоме здоровой девочки Органы опеки Москвы пообещали "в ближайшие дни" подать исковое заявление об ограничении в правах родителей девочки, которая с момента рождения, в течение более пяти лет, живет в перинатальном центре: родители оплачивали ее пребывание в клинике.
Общество
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Как сообщили vc.ru в пресс-службе компании, Рай погиб вместе с супругой, «при трагических обстоятельствах».
Здоровье
На Сахалине проверяют сведения о стерилизации одноразовых инструментов в областной больнице
Прокуратура Сахалинской области организовала проверку по опубликованной в СМИ статьи «Медсестры: в Сахалинской областной больнице колют просрочку и стерилизуют одноразовое».
Политика
Песков опроверг слова Авакова о «сдавших нервах» у Суркова на саммите
После саммита Аваков заявил, что в ходе встречи Сурков бросил на стол бумаги и кричал: «Мы так не договаривались!»
Авто
Опубликованы цены и спецификации Genesis GV80
В Сети появилась информация о стоимости и спецификациях внедорожника Genesis GV80, серийный выпуск которого начнется 2 декабря, а продажи – в начале 2020 года.
Политика
Президент Бразилии назвал отродьем Грету Тунберг
Бразильский лидер Жаир Болсонару считает, что шведская экоактивистка Грета Тунберг отродье, которое получает излишне много внимания со стороны журналистов, передает Globo.
Общество
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков умер
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков умер на 84-м году жизни. Информацию передает корреспондент УтроNеws.
Общество
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни в шведском Дандерюде скончалась певица Мари Фредрикссон, которую весь мир знал благодаря феноменальной популярности дуэта Roxette.
Происшествия
Полицейские задержали в Якутии «шамана» Габышева
Полицейские задержали на территории Якутии так называемого шамана Александра Габышева, подозреваемого в публичных призывах к экстремизму.
Политика
Министр обороны Украины прокомментировал нормандский саммит
Встречу лидеров в «нормандском формате», которая состоялась в Париже 9 декабря, прокомментировал глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк.
Общество
Названы продукты, разрушающие кишечник
Происшествия
В Уфе сел пассажирский самолет с отказавшим двигателем
Самолет Як-42, следовавший рейсом Уфа — Нижневартовск, сел в уфимском аэропорту с отказавшим двигателем.
Общество
В Роструде напомнили о двухдневных рабочих неделях
В Роструде напомнили o предстоящих двухдневных рабочих неделях - в конце этого года и в начале следующего.
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах
Мессенджер WhatsApp после 31 декабря не будет поддерживаться ранними операционными системами, сообщает издание Daily Mail.
Происшествия
В Петербурге арестовали предполагаемого сообщника главы «Метростроя»
Как полагает следствие, Болотов, гендиректор ОАО «Метрострой» Николай Александров, а также руководитель филиала «Метростроя» Олег Кузьменко объединились, чтобы похитить деньги ОАО «Метрострой» «путем заключения фиктивного договора на поставку сырья под видом исполнения государственных контрактов».
Футбол
Сборная России сыграет со Швецией, Молдавией, Польшей и Сербией
Сборная России по футболу в рамках подготовки к Евро-2020 сыграет контрольные матчи с командами Швеции, Молдавии, Польши и Сербии.
Футбол
Диего Симеоне: «„Локомотив“ хорошо выступил на групповом этапе»
Политика
Гендиректор «Первого канала» признал ошибочным сюжет об украинском истребителе, якобы сбившем малазийский Boeing
В интервью журналу The New Yorker Константин Эрнст отметил, что это было сделано не специально, но при этом отказался признавать официальный отчет о трагедии, согласно ракета, сбившая рейс MH17 в небе над Донбассом, была выпущена из российской установки «Бук».
Политика
Путин рассказал о найденном поисковиками месте захоронения его брата
Президент России Владимир Путин рассказал, как добровольцы из поисковых отрядов помогли найти место захоронения его погибшего во время блокады Ленинграда брата.
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли поцеловала поклонника, сделавшего тату с её портретом
Подписчики предложили молодому человеку сделать второе тату, пока автограф актрисы ещё не стёрся.
Шоу-бизнес
Анна Семенович показала себя в детстве
Популярная российская фигуристка, актриса, телеведущая и эстрадная певица Анна Семенович поделилась с поклонниками на своей странице в социальной сети фотографией из детства.
Политика
Зеленский рассказал о подходе Путина к ведению переговоров
Общество
Силуанов назвал сроки решения суда по долгу Украины
Верховный суд Великобритании может вынести решение по апелляциям российской и украинской сторон по 3-миллиардному долгу Украины по евробондам ближе к середине 2020 года.
Происшествия
В Москве убили 20-летнюю студентку РУДН
На юго-западе Москвы была убита 20-летняя студентка Российского университета дружбы народов (РУДН), передает "Московский комсомолец".
Общество
В США бегун шлепнул журналистку в прямом эфире
Политика
Лавров и Помпео обсудили обвинения во вмешательстве России в дела США
По словам господина Лаврова, Россия после выборов президента США в 2016 году по каналам, которые существовали тогда с администрацией Барака Обамы, неоднократно запрашивала американских партнеров о возможности разобраться в тех подозрениях, которые высказывались.
Авто
«АвтоВАЗ» сделает «Ладой» Chevrolet Niva
Совместное предприятие "GM-АвтоВАЗ" отныне полностью принадлежит компании "АвтоВАЗ", которая выкупила долю General Motors.
Политика
В Госдуме прокомментировали политику США по «Северному потоку — 2»
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT заявил, что политика США в отношении проекта «Северный поток — 2» является нарушением суверенитета стран Евросоюза.
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Зальцбург» в матче ЛЧ
Матч, проходивший на «Ред Булл Арене» в Зальцбурге, завершился со счётом 2:0 в пользу «Ливерпуля».