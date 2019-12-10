Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»

Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами. Об этом глава государства сообщил в ходе заседания Совета по правам человека, пишет «Интерфакс».
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Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»

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Политика

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Президент РФ Владимир Путин поддержал идею увольнять государственных и муниципальных служащих за оскорбления и хамство с их стороны, но подчеркнул, что необходимо продумать детали, чтобы отрегулировать нормативную базу.
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Военный самолет Чили с 38 людьми разбился по пути в Антарктиду

Газета.Ru 03:03
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Путин рассказал про опасения повторения Сребреницы в Донбассе

Президент России не исключил, что если у Киева будет контроль над границей в Донбассе, а у жителей не будет гарантий, там может повториться ситуация, как резня в Сребренице.
Российская газета 09:39
Политика

Глава МВД Украины рассказал о перепалке Зеленского с Лавровым

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во время проведения встречи в «нормандском формате» у украинского президента Владимира Зеленского «сдали нервы» и он «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова.
Lenta.ru 10:50
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Госдума защитила богатых от высоких налогов

Депутаты Госдумы отклонили оба законопроекта о повышении налогов для граждан с высоким доходом.
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Путин назвал теракт в Беслане личной болью

Lenta.ru 09:40
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В Чехии выросло число погибших после стрельбы в госпитале

Число погибших в результате стрельбы в травматологической клинике города Острава возросло до шести человек, сообщил министр здравоохранения Чехии Адам Войтех.
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Госдума одобрила в первом чтении законопроект о защите инвестиций

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Подозреваемый сознался в убийстве двух девушек в Екатеринбурге

Мужчина, подозреваемый в убийстве двух девушек в Екатеринбурге, сознался в совершении преступления.
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Дмитрий Сычев объявил о завершении карьеры футболиста

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На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температура воздуха превышает норму.
Lenta.ru вчера в 07:49
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Путин ответил на предложение сделать 31 декабря выходным

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Телеведущий и журналист Владимир Соловьев показал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что готов отправиться в Донбасс хоть сейчас, – экипировка у него подходящая.
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Названы разрушающие кишечник продукты

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Обнародован первый трейлер «Чудо-женщины: 1984»

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