Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами. Об этом глава государства сообщил в ходе заседания Совета по правам человека, пишет «Интерфакс».

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