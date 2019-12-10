Политика
Lenta.ruПутин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»
Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами. Об этом глава государства сообщил в ходе заседания Совета по правам человека, пишет «Интерфакс».
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Футбол
«Зенит» уступил «Бенфике» и вылетел из ЛЧ
В матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов санкт-петербургский «Зенит» уступил португальской «Бенфике».
Общество
В Стокгольме состоялась церемония вручения Нобелевских премий
Король Швеции Карл XVI Густав вручил во вторник в Стокгольмской филармонии Нобелевские премии по медицине, физике, химии, литературе и экономике.
Авто
Названы пять лучших вариантов первой машины для новичков
Среди иномарок, как говорят эксперты, новичку как нельзя лучше подойдут «американец» Chevrolet Blazer и «кореец» Hyundai Galloper, выпущенные в конце 90-х.
Происшествия
В результате стрельбы в Нью-Джерси погибли шесть человек
В результате стрельбы в американском городе Джерси-Сити (штат Нью-Джерси) погибли шесть человек.
Экономика
В России дорожает вторичное жилье
Лидерами по росту цен стали города Дальнего Востока – там вторичное жилье подорожало в среднем на 10% за год, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные ЦИАН.
Политика
Путин прибыл на саммит «нормандской четверки» на лимузине Aurus
Президент России Владимир Путин приехал из аэропорта Шарль-де-Голль в Елисейский дворец на лимузине Aurus.
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева заявила, что не уважает Ксению Собчак
Виктория Лопырева решила резко ответить Ксении Собчак на критику телеведущей ее брака с Игорем Булатовым.
Экономика
На Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2% годовых
Глава правительства России Дмитрий Медведев утвердил постановление об условиях программы "Дальневосточная ипотека" для молодых семей, предусматривающую выдачу кредитов по ставке 2% на общую сумму до 450 миллиардов рублей, об этом сообщается на сайте правительства.
Авто
«АвтоВАЗ» сделает «Ладой» Chevrolet Niva
Совместное предприятие "GM-АвтоВАЗ" отныне полностью принадлежит компании "АвтоВАЗ", которая выкупила долю General Motors.
Здоровье
Медведев утвердил программу гарантий бесплатной медпомощи на три года
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи в стране на ближайшие три года.
Политика
Украинский сайт «Миротворец» прекратил деятельность
Украинский сайт «Миротворец», который публикует персональные данные тех, кого администрация сайта считает «врагами Украины» и «изменниками родины», прекратил свою деятельность.
Армия и оружие
Лавров и Помпео выступили против военного решения конфликта в Сирии
Конфликт в Сирии не может быть разрешен силовым методом. К такому общему мнению пришли глава МИД России и госсекретарь США Майк Помпео.
Политика
Глава МВД Украины рассказал о перепалке Зеленского с Лавровым
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во время проведения встречи в «нормандском формате» у украинского президента Владимира Зеленского «сдали нервы» и он «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова.
Общество
В США бегун шлепнул журналистку в прямом эфире
Футбол
«Зальцбург» и «Ливерпуль» объявили составы на матч Лиги чемпионов
Австрийский "Зальцбург" и английский "Ливерпуль" объявили стартовые составы на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Авто
Китайские автомобили возглавили рейтинг быстро ржавеющих машин
Автомобили китайских производителей возглавили рейтинг самых быстро ржавеющих машин.
Музыка
Максим Фадеев представил новых артистов после перезапуска MALFA
Политика
Путин на заседании СПЧ обсудит совершенствование судебной системы
Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) 10 декабря обсудит совершенствование судебной системы, поддержку соотечественников и защиту прав несовершеннолетних, сообщает пресс-служба Кремля.
Политика
Трамп: улучшение отношений с Россией позволит укрепить торговлю
Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым отметил, что улучшение отношений с Россией позволит укрепить торговлю между странами, следует из сообщения Белого дома.
Хоккей
«Лос-Анджелес» — «Рейнджерс»: кто выиграет в Лос-Анджелесе?
Предлагаем прогноз на заключительную игру 11 декабря.
Политика
Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России
Президент России Владимир Путин не согласился с режиссером Александром Сокуровым, который предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат.
Общество
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Как сообщили vc.ru в пресс-службе компании, Рай погиб вместе с супругой, «при трагических обстоятельствах».
Технологии
«Лаборатория Касперского» выпустит смартфон
«Лаборатория Касперского» объявила о планах выпустить защищенный смартфон.
Происшествия
Фигуранты дела о теракте в петербургском метро получили тюремные сроки
Суд в Санкт-Петербурге приговорил к пожизненному сроку заключения Аброра Азимова — основного фигуранта дела о теракте в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года.
Общество
Илон Маск проехался по улицам Лос-Анджелеса на новом Tesla Cybertruck
Американский предприниматель Илон Маск проехал по улицам Лос-Анджелеса за рулём электропикапа Cybertruck, произведённого его компанией Tesla.
Общество
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни в шведском Дандерюде скончалась певица Мари Фредрикссон, которую весь мир знал благодаря феноменальной популярности дуэта Roxette.
Политика
Лавров заявил об угрозах Уилана «просверлить головы» сотрудникам ФСИН
По словам Лаврова, Уилан грозил сотрудникам ФИСН «просверлить голову дрелью» и делал множество «аррогантных» высказываний.