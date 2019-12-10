Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»

Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами. Об этом глава государства сообщил в ходе заседания Совета по правам человека, пишет «Интерфакс».
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Путин прокомментировал наказание за брошенные «пластиковые стаканчики»

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«А потом стрелять начнут и громить магазины»: Путин – о «московском деле»

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Путин заявил о праве граждан высказывать свое мнение законными средствами

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Путин ответил главе СПЧ на слова о наказании за бумажный стаканчик

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Путин: нельзя допустить перерастания мирных протестов в беспорядки за рамками закона

ТАСС10:37

Путин подчеркнул, что броски стаканчиков в полицию могут перерасти в погромы

Интерфакс11:13

Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»

Lenta.ru10:11
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Футбол

«Зенит» уступил «Бенфике» и вылетел из ЛЧ

В матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов санкт-петербургский «Зенит» уступил португальской «Бенфике».
RT на русском 16:52
Общество

В Стокгольме состоялась церемония вручения Нобелевских премий

Король Швеции Карл XVI Густав вручил во вторник в Стокгольмской филармонии Нобелевские премии по медицине, физике, химии, литературе и экономике.
ТАСС Наука 11:59
Авто

Названы пять лучших вариантов первой машины для новичков

Среди иномарок, как говорят эксперты, новичку как нельзя лучше подойдут «американец» Chevrolet Blazer и «кореец» Hyundai Galloper, выпущенные в конце 90-х.
Автоновости дня вчера в 13:40
Происшествия

В результате стрельбы в Нью-Джерси погибли шесть человек

В результате стрельбы в американском городе Джерси-Сити (штат Нью-Джерси) погибли шесть человек.
RT на русском 17:02
Экономика

В России дорожает вторичное жилье

Лидерами по росту цен стали города Дальнего Востока – там вторичное жилье подорожало в среднем на 10% за год, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные ЦИАН.
Вести.Ru вчера в 10:40
Политика

Путин прибыл на саммит «нормандской четверки» на лимузине Aurus

Президент России Владимир Путин приехал из аэропорта Шарль-де-Голль в Елисейский дворец на лимузине Aurus.
AutoNews 02:37
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева заявила, что не уважает Ксению Собчак

Виктория Лопырева решила резко ответить Ксении Собчак на критику телеведущей ее брака с Игорем Булатовым.
Актуальные Новости 02:55
Экономика

На Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2% годовых

Глава правительства России Дмитрий Медведев утвердил постановление об условиях программы "Дальневосточная ипотека" для молодых семей, предусматривающую выдачу кредитов по ставке 2% на общую сумму до 450 миллиардов рублей, об этом сообщается на сайте правительства.
РИА Новости вчера в 17:25
Авто

«АвтоВАЗ» сделает «Ладой» Chevrolet Niva

Совместное предприятие "GM-АвтоВАЗ" отныне полностью принадлежит компании "АвтоВАЗ", которая выкупила долю General Motors.
Новые автомобили вчера в 09:40
Здоровье

Медведев утвердил программу гарантий бесплатной медпомощи на три года

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи в стране на ближайшие три года.
RT на русском вчера в 09:21
Политика

Украинский сайт «Миротворец» прекратил деятельность

Украинский сайт «Миротворец», который публикует персональные данные тех, кого администрация сайта считает «врагами Украины» и «изменниками родины», прекратил свою деятельность.
REGNUM 04:21
Армия и оружие

Лавров и Помпео выступили против военного решения конфликта в Сирии

Конфликт в Сирии не может быть разрешен силовым методом. К такому общему мнению пришли глава МИД России и госсекретарь США Майк Помпео.
ПолитРоссия 14:47
Политика

Глава МВД Украины рассказал о перепалке Зеленского с Лавровым

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во время проведения встречи в «нормандском формате» у украинского президента Владимира Зеленского «сдали нервы» и он «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова.
Lenta.ru 10:50
Общество

В США бегун шлепнул журналистку в прямом эфире

Известия 13:02
Футбол

«Зальцбург» и «Ливерпуль» объявили составы на матч Лиги чемпионов

Австрийский "Зальцбург" и английский "Ливерпуль" объявили стартовые составы на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru 12:12
Авто

Китайские автомобили возглавили рейтинг быстро ржавеющих машин

Автомобили китайских производителей возглавили рейтинг самых быстро ржавеющих машин.
МедиаПоток 11:02
Музыка

Максим Фадеев представил новых артистов после перезапуска MALFA

Evo-rus.com 08 декабря в 04:09
Политика

Путин на заседании СПЧ обсудит совершенствование судебной системы

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) 10 декабря обсудит совершенствование судебной системы, поддержку соотечественников и защиту прав несовершеннолетних, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 07:20
Политика

Трамп: улучшение отношений с Россией позволит укрепить торговлю

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым отметил, что улучшение отношений с Россией позволит укрепить торговлю между странами, следует из сообщения Белого дома.
РИА Новости 17:17
Общество

Сериал «Слуга народа» с Зеленским покажут на российском телевидении

Газета.Ru 17:12
Происшествия

В Уфе сел самолет Як-42, у которого отказал двигатель

ТАСС 14:35
Хоккей

«Лос-Анджелес» — «Рейнджерс»: кто выиграет в Лос-Анджелесе?

Предлагаем прогноз на заключительную игру 11 декабря.
Все про Спорт ру 06:35
Экономика

Правкомиссия РФ утвердила программу ремонта мостов до 2035 г

РИА Новости 10:28
Политика

Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России

Президент России Владимир Путин не согласился с режиссером Александром Сокуровым, который предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат.
Коммерсантъ 14:52
Общество

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

Как сообщили vc.ru в пресс-службе компании, Рай погиб вместе с супругой, «при трагических обстоятельствах».
РБК 14:21
Технологии

«Лаборатория Касперского» выпустит смартфон

«Лаборатория Касперского» объявила о планах выпустить защищенный смартфон.
Lenta.ru 10:26
Происшествия

Фигуранты дела о теракте в петербургском метро получили тюремные сроки

Суд в Санкт-Петербурге приговорил к пожизненному сроку заключения Аброра Азимова — основного фигуранта дела о теракте в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года.
RT на русском 10:25
Общество

Илон Маск проехался по улицам Лос-Анджелеса на новом Tesla Cybertruck

Американский предприниматель Илон Маск проехал по улицам Лос-Анджелеса за рулём электропикапа Cybertruck, произведённого его компанией Tesla.
News.ru вчера в 09:41
Общество

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни в шведском Дандерюде скончалась певица Мари Фредрикссон, которую весь мир знал благодаря феноменальной популярности дуэта Roxette.
Коммерсантъ 13:10
Политика

Лавров заявил об угрозах Уилана «просверлить головы» сотрудникам ФСИН

По словам Лаврова, Уилан грозил сотрудникам ФИСН «просверлить голову дрелью» и делал множество «аррогантных» высказываний.
РБК 15:12
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