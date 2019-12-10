Политика
Lenta.ruПутин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»
Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами. Об этом глава государства сообщил в ходе заседания Совета по правам человека, пишет «Интерфакс».
Читать в источнике
Оценить554
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 23:31, Ашберн
Авто
В России построили гибридные вездеходы для суровых условий
Вездеходы имеют бензо-электрические либо дизель-электрические силовые агрегаты.
Здоровье
Врач рассказала, как предотвратить гипертонию
Врач высшей категории, кандидат медицинских наук Наталья Уразова рассказала "Вечерней Москве", какие факторы могут вызвать гипертонию и как ее предотвратить.
Общество
Москва оказалась 52-й в списке комфортных российских городов
Москва заняла 52 место в рейтинге комфортных для проживания и одновременно доступных по стоимости жилья российских городов, составленного Институтом территориального развития "Урбаника".
Происшествия
Автоледи погибла в массовой аварии на трассе в Красноярском крае
Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, авария с участием пяти автомобилей произошла вечером во вторник, 10 декабря, на 24 километре трассы, соединяющей краевую столицу и Енисейск.
Происшествия
Путин проигнорировал просьбу взять «дело Голунова» под свой контроль
Президент РФ Владимир Путин не отреагировал на просьбу журналистки Екатерины Винокуровой во время заседания СПЧ взять под контроль «дело Голунова».
Футбол
Дзюба – о матче с «Бенфикой»: Обосрались
Одно слово есть обосрались, приводит слова Дзюбы Sport24.ru. Уступив Бенфике, Зенит занял последнее, 4-е место в группе G, набрав 7 очков.
Политика
Путин ответил Киеву стихами про газ
Газовый вопрос обсуждали в Париже президенты России и Украины на двусторонней встрече, в рамках "нормандского саммита" он не поднимался.
Политика
Песков опроверг слова Авакова о «сдавших нервах» у Суркова на саммите
"Сдали нервы" Глава МВД Украины Арсен Аваков ранее заявил, что у помощника президента России Владислава Суркова "сдали нервы".
Общество
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Как сообщили vc.ru в пресс-службе компании, Рай погиб вместе с супругой, «при трагических обстоятельствах».
Общество
Россияне назвали размер справедливой минимальной зарплаты
Чуть меньше (31%) назвали справедливым доходом сумму в 40-50 тысяч рублей, 20% - 30-40 тысяч рублей, 10% - 21-30 тысяч рублей.
Наука
Разработаны микрокапсулы для доставки препаратов к раковым клеткам
Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого совместно с коллегами разработали способ доставки противоопухолевых лекарств напрямую к раковым клеткам.
Футбол
«Интер» проиграл «Барсе» и не вышел в плей-офф Лиги чемпионов
Миланский «Интер» потерпел домашнее поражение от «Барселоны» (1:2) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Авто
КамАЗ выпустит конкурента «ГАЗели»
Известно лишь, что КамАЗ разрабатывает конкурента ГАЗели, однако в данном случае речи о пассажирских модификациях не идет.
Здоровье
Интервью Вячеслава Володина о повышении зарплат учителям и врачам
В первую очередь, повышены зарплаты.
Общество
Девы могут похандрить, а Овнам стоит заглянуть в себя
Сегодня гороскоп советует Овну заглянуть в себя: не исключено, что проблема, которая волнует его в настоящее время, не решается из-за его собственного внутреннего противодействия.
Армия и оружие
Пентагон приостановил подготовку всех саудовских курсантов
Военное ведомство США приняло решение о приостановке оперативной подготовки всех учащихся из Саудовской Аравии после инцидента на авиабазе ВМС США во Флориде, когда жертвами саудовского стрелка стали три человека, сообщило 10 декабря агентство Reuters.
Политика
Лавров рассказал о вызывающем поведении обвиняемого в шпионаже Уилана
Гражданин США, Великобритании, Ирландии и Канады Пол Уилан, обвиняемый в России в шпионаже, ведет себя «вызывающе», угрожая сотрудникам ФСИН.
Общество
Продукты с растительными жирами могут переименовать
Молокосодержащие продукты с растительными жирами могут переименовать, сообщают "Известия".
Авто
В России появится новый документ для автомобилей
Новый документ, который будут обязаны иметь российские автовладельцы, появится весной 2020 года.
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей в 2020 году
Популярный мессенджер Whatsapp после Нового года прекратит работать на миллионах смартфонов по всему миру.
Происшествия
В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погиб один человек
В результате извержения вулкана на островке Уайт-Айленд в Новой Зеландии погиб один человек и еще несколько пропали без вести, сообщил АР представитель местной полиции Джон Тимс.
Общество
Ученый объяснил надпись «Т-34» на белом медведе
Политика
Эрнст признал ошибку в материалах «Первого канала» о сбившем MH17 истребителе
Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст признал, что в сюжете о сбитом малазийском Boeing над Донбассом MH17 была ошибочно показана версия с истребителем, пишет журналу The New Yorker.
Политика
США ввели санкции против главы грозненского управления МВД
За нарушение прав человека Госдепартамент США ввел санкции в отношении главы УМВД России по Грозному Аслана Ирасханова.
Общество
Лоскутов продал табличку «Костина и Аскер-Заде» за 1,5 млн рублей
Общество
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни в шведском Дандерюде скончалась певица Мари Фредрикссон, которую весь мир знал благодаря феноменальной популярности дуэта Roxette.