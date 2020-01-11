Политика
РосбалтПутин высказался о «российских наемниках» в Ливии
Якобы в Ливию прибыли 100 российских наемников для участия в наступлении армии Хафтара на Триполи. В МИД России такие данные опровергли. Позднее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в Ливии находятся до 2 тыс. бойцов из ЧВК Вагнера.
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Если там и есть российские граждане, они не представляют интересы российского государства и денег от российского государства не получают.
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Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Экономика
В ЦБ рассказали о новых вариантах пенсионных выплат
Пока предлагается один стандартный вариант такого плана, хотя пенсионные фонды смогут предлагать и другие, рассказал первый зампред Банка России Сергей Швецов в интервью "Российской газете".
Шоу-бизнес
Полина Гагарина показала фото в бикини в рекордно низком весе
Снимок был опубликован после признания исполнительницы, что ее вес достиг рекордно низкой отметки.
Шоу-бизнес
Подруга Меган Маркл рассказала о ее романе с принцем Гарри
Джина поведала читателям об интересных фактах романа Маркл и принца Гарри. Знакомство девушек состоялось в 2014 году.
Политика
ЦИК Абхазии назначил дату повторных выборов президента
По итогам слушаний Верховного суда (ВС) Абхазии, прошедших 9 января, суд признал незаконным решение Центризбиркома о результатах повторного голосования на выборах и постановил назначить новые.
Футбол
Канте может стать игроком «Реала»
Полузащитник Челси Нголо Канте может перейти в Реал в зимнее трансферное окно.
Шоу-бизнес
Телеведущая Екатерина Андреева похвасталась фигурой в купальнике
Известная телеведущая Екатерина Андреева поделилась смелым снимком в купальнике.
Армия и оружие
Министр обороны Британии не уверен в лидерстве США
Если США лишатся лидерства в мире, считает министр, Великобритании придется рассчитывать только на собственные силы.
Общество
Умер султан Омана, правивший полвека
Султан Кабус бен Саид, правивший Оманом с 1970 года, умер в пятницу в возрасте 79 лет, сообщает Оманское агентство новостей.
Теннис
Баутиста-Агут вывел Испанию вперед в финале ATP Cup
Испанец Роберто Баутиста-Агут принес своей команде первое очко в финале ATP Cup против Сербии, одолев Душана Лайовича.
Политика
Семь стран лишили права голоса в ООН
Семь государств — членов Организации Объединенных Наций (ООН) лишили права голоса в Генассамблее из-за неуплаты взносов в бюджет организации.
Музыка
Скончался барабанщик рок-группы Rush Нил Пирт
В Калифорнии в возрасте 67 лет умер барабанщик канадской рок-группы Rush Нил Пирт.
Общество
В Омске травматолог отказался принимать людей с переломами
Шоу-бизнес
Вера Брежнева порадовала фанатов «небритым» фото
Брежнева сделала селфи с «небритым» лицом. Певица выложила в сториз в Instagram снимок, который она сделала во время отдыха.
Политика
Посол Великобритании в Иране заявил, что не участвовал в протестах
Посол Великобритании в Иране Роберт Макэр, задержанный ранее в ходе протестов в Тегеране, заявил, что не принимал участия в демонстрации в иранской столице, и отметил, что покинул мероприятие через пять минут после того, как собравшиеся стали скандировать.
Политика
WSJ: Ирак рассматривает вопрос о покупке российских комплексов С-400
Ирак рассматривает вопрос о покупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на членов иракского парламента.
Хоккей
Гол Ковальчука принес «Монреалю» победу над «Оттавой»
Команда Ильи Ковальчука на выезде оказалась сильнее хозяев льда в овертайме со счетом 2:1. Автором победной шайбы стал 36-летний россиянин.
Экономика
Экономист объяснил отказ банков выдавать кредиты в магазинах
Большинство крупнейших банков отказались от выдачи кредитов в магазинах (POS-займы) из-за снижения ставок и кредитной доходности.
Общество
Ученые объяснили резкое потепление климата в России
Климат в России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по всей планете, рассказали специалисты Главной геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова.
Общество
Певицу Maruv ограбили на Украине в третий раз за год
Кино
Фильм «Дылда» Балагова получил приз на кинофестивале США
Авто
В Москве выставила «Волгу»-«догонялку КГБ» за 8,5 млн рублей
В одном из московских автосалонов выставили на продажу редчайшую "Волгу" ГАЗ-23 по прозвищу "догонялка", которая была разработана для КГБ СССР и других спецслужб.
Экономика
Черный хлеб в России может подорожать
Некоторыми факторами сдерживания цен на рожь могут стать: импорт ржаной муки из Белоруссии, а также замена ржаной муки на муку второго сорта производителями хлеба.
Шоу-бизнес
На стиле: Алла Пугачева и Максим Галкин вывели детей в кино
Новое совместное фото звездной семьи умилило фанатов. На радость поклонникам Максим Галкин и Алла Пугачева не прячут от них своих детей.
Общество
Ночь на воскресенье в Москве стала самой холодной с начала зимы
Наука
Сначала Го - потом весь мир: Китай достигнет мирового господства через ИИ?
Количество потенциальных позиций на доске в игре Го обычно оценивается в 10 - это больше, чем количество атомов во вселенной.
Общество
Горбачев призвал отменить длинные выходные в России
Бывший президент СССР Михаил Горбачев в беседе с Ura.ru раскритиковал длинные выходные в России, призвав отказаться от подобной практики.
Общество
В школьных аттестатах появится оценка «зачтено»
Министр просвещения Ольга Васильева рассказала "Российской газете" о новом порядке выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании.