Политика

РосбалтРосбалтПутин высказался о «российских наемниках» в Ливии

Якобы в Ливию прибыли 100 российских наемников для участия в наступлении армии Хафтара на Триполи. В МИД России такие данные опровергли. Позднее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в Ливии находятся до 2 тыс. бойцов из ЧВК Вагнера.
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Владимир Путин
Если там и есть российские граждане, они не представляют интересы российского государства и денег от российского государства не получают.
— Владимир ПутинDaily Storm вчера в 11:12

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Владимир Путин ответил на вопрос о российских наемниках в Ливии

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Министр просвещения Ольга Васильева рассказала "Российской газете" о новом порядке выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании.
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