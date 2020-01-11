Если там и есть российские граждане, они не представляют интересы российского государства и денег от российского государства не получают.

Якобы в Ливию прибыли 100 российских наемников для участия в наступлении армии Хафтара на Триполи. В МИД России такие данные опровергли. Позднее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в Ливии находятся до 2 тыс. бойцов из ЧВК Вагнера.

Путин высказался о «российских наемниках» в Ливии

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