Политика
РосбалтПутин высказался о «российских наемниках» в Ливии
Якобы в Ливию прибыли 100 российских наемников для участия в наступлении армии Хафтара на Триполи. В МИД России такие данные опровергли. Позднее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в Ливии находятся до 2 тыс. бойцов из ЧВК Вагнера.
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Если там и есть российские граждане, они не представляют интересы российского государства и денег от российского государства не получают.
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Общество
Меган Маркл заключила контракт с Disney
Шоу-бизнес
Телеведущая Екатерина Андреева похвасталась фигурой в купальнике
Известная телеведущая Екатерина Андреева поделилась смелым снимком в купальнике.
Политика
В Иране начались антиправительственные акции протеста
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Общество
Певицу Maruv ограбили на Украине в третий раз за год
Политика
На Украине предлагают отпраздновать 450-летие сожжения Москвы татарами
Бывший депутат Верховной рады Украины и глава экстремистской организации «Меджлис крымскотатарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Рефат Чубаров предложил отпраздновать «450-летие сожжения Москвы».
Политика
WSJ: США пригрозили лишить Ирак доступа к доходам от продажи нефти
США лишат Ирак доступа к государственному банковскому счету в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, если Багдад выведет американские войска из страны, предупредили в Госдепартаменте.
Политика
ПНС Ливии объявило о прекращении огня
Происшествия
В Кузбассе турист погиб, наткнувшись на собственную лыжу
В какой-то момент упал на склоне и наткнулся на собственную лыжу.
Армия и оружие
CNN: США вышлют из страны более десятка саудовских военнослужащих
Более десятка проходящих подготовку в США военнослужащих Саудовской Аравии будут высланы из страны по результатам проверки, последовавшей за стрельбой на военной базе во Флориде, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
Общество
Роспотребнадзор дал советы по профилактике болезни Альцгеймера
Роспотребнадзор 12 января дал рекомендации по профилактике болезни Альцгеймера.
Политика
Меркель заявила о необходимости достроить «Северный поток — 2»
Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала ситуацию со строительством газопровода «Северный поток — 2».
Армия и оружие
Министр обороны Британии допустил уход США от «лидерства в мире»
Британии следует меньше полагаться на США в военной сфере, заявил в интервью The Sunday Times министр обороны страны Бен Уоллес.
Общество
Диетолог назвала продукты, помогающие похудеть
Футбол
Веретенников вошел в тренерский штаб Слуцкого в «Рубине»
Бывший футболист «Ротора» Олег Веретенников вошел в тренерский штаб Леонида Слуцкого в казанском «Рубине».
Армия и оружие
TOLOnews: в Афганистане уничтожен один из главарей «Талибана»
В Афганистане в результате авиаудара уничтожен «лидер «Талибана»* на северо-востоке страны».
Экономика
«Известия»: крупнейшие банки отказались выдавать кредиты в магазинах
Большинство крупнейших российских банков за последние три года отказались от выдачи кредитов в магазинах (POS-займы), пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование "БКС Премьер".
Игры
Grand Theft Auto IV больше недоступна в Steam
Общество
Ученые объяснили резкое потепление климата в России
Специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал в интервью "Российской газете", почему в России потепление климата происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете.
Экономика
В ЦБ сообщили о новых вариантах пенсионных выплат
Первый зампред Банка России Сергей Швецов рассказал, что в новой пенсионной схеме по завершении накопительной фазы у человека будет выбор - получить сразу все накопления, заплатив подоходный налог, или приобрести пожизненный пенсионный план.
Футбол
«Барселона» из-за Пике пересмотрит контракты всех футболистов клуба
Напомним, что Пике является владельцем клуба "Андорра", а также организатором теннисного Кубка Дэвиса.
Общество
Горбачев призвал отменить длинные выходные в России
Бывший президент СССР Михаил Горбачев в беседе с Ura.ru раскритиковал длинные выходные в России, призвав отказаться от подобной практики.
Авто
При заправке авто некоторые водители допускают пять ошибок
Эксперты «Российской газеты» назвали пять самых распространенных ошибок, совершаемых водителями при заправке своих автомобилей.
Политика
Поклонская рассказала о проблемах с получением паспортов в Крыму
Происшествия
Генконсул РФ опроверг задержание Евгения Пригожина в ФРГ
Генконсул России в Мюнхене Сергей Ганжа опроверг сообщения о задержании российского бизнесмена Евгения Пригожина в Германии, сообщает «Интерфакс».
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у столичного «Нэклис-банка»
ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Нэклис-банка».
Фигурное катание
Назван заработок Загитовой и Медведевой за участие в ледовых шоу
Стал известен заработок олимпийской чемпионки Алины Загитовой и двукратной победительницы первенств мира Евгении Медведевой за участие в ледовых шоу, сообщает "Аргументы и Факты".
Общество
Правительство изменило правила ухода в отпуск
Правительство решило изменить правила выплаты отпускных, уточнив, что они должны быть выплачены за три полных рабочих дня до начала отдыха.
Происшествия
Три человека погибли в ДТП под Рязанью
В столкновении двух автомобилей в Рязанской области погибли три человека, еще восемь получили тяжелые травмы.
Общество
Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри
Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.