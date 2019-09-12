Политика
Lenta.ruПутин высказался о слюнтяе во главе государства
Глава государства отметил мужество и доброту местных жителей. Он подчеркнул, что при таких замечательных людях «не может быть какой-то слюнтяй во главе государства». Владимир Путин также добавил, что силы и мужество президенту дает народ.
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Путин в Дагестане: «Слюнтяй не может возглавлять государство при таких людях, как в России»
Комсомольская правда08:42
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