Глава государства отметил мужество и доброту местных жителей. Он подчеркнул, что при таких замечательных людях «не может быть какой-то слюнтяй во главе государства». Владимир Путин также добавил, что силы и мужество президенту дает народ.

Путин высказался о слюнтяе во главе государства

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