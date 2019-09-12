Политика
Lenta.ruПутин высказался о слюнтяе во главе государства
Глава государства отметил мужество и доброту местных жителей. Он подчеркнул, что при таких замечательных людях «не может быть какой-то слюнтяй во главе государства». Владимир Путин также добавил, что силы и мужество президенту дает народ.
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Сколько можно сэкономить топливо при выключенном кондиционере?
Многие задаются вопросом, можно ли сэкономить топливо при выключенном кондиционере в автомобиле.
Car.ru 06:41
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Путин принял приглашение посетить Израиль в 2020 году
Российский лидер Владимир Путин заявил, что принял приглашение посетить Израиль в начале 2020 года, чтобы принять участие в мероприятиях памяти жертв холокоста.
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Анфиса Чехова: «Муж не разрешит мне больше делать такие фото»
41-летняя телеведущая опубликовала голый снимок на коне Анфиса Чехова решила порадовать свою интернет-аудиторию откровенным фото.
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Происшествия
В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать
РИА Новости 13:05
Космос
Крымский астроном открыл первую межзвездную комету
Международный астрономический союз заявил, что крымский астроном Геннадий Борисов открыл первую межзвездную комету.
Капитал страны 08:17
Политика
Трамп призвал ФРС опустить базовую ставку до нуля или ниже
Президент США Дональд Трамп считает, что Федеральной резервной системе (ФРС), которая выполняет функции финансового регулятора, необходимо снизить базовую процентную ставку до нуля.
Forbes вчера в 09:43
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Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru вчера в 09:43
Политика
В Праге решили перенести памятник маршалу Коневу в музей
RT на русском 12:33
Политика
Путин возложил цветы к памятнику ополченцам в Ботлихе
Путин возложил цветы к памятнику погибшим воинам и ополченцам Ботлихского района Дагестана pic.twitter.com / ePLuBuwQfW — Кремлевский пул РИА (@ Kremlinpool_RIA) September 12, 2019 Напомним, что в этом году исполняется 20 лет со момента вторжения террористов в Дагестан.
Политика Сегодня 07:05
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Побочные квесты в Cyberpunk 2077 будут влиять на основной сюжет. В игре будет аналог ведьмачьих контрактов из «Ведьмака 3»
В субботу проведем турнир по кастомке Overthrow 2.0.
Cyber.sports.ru 03:27
Политика
«Ценный свидетель» по делу MH17 вернулся на Украину
Ранее сообщалось, что "ценного свидетеля" по делу MH17 переквалифицировали в подозреваемые.
Газета.Ru 12:22
Политика
Новак заявил о влиянии ситуации с OPAL на переговоры с ЕС и Украиной
Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что ситуация с газопроводом OPAL повлияет на переговоры с ЕС и Украиной по газу.
RT на русском 06:54
Армия и оружие
В России создан 3D-радар нового типа
Военное обозрение 12:27
Политика
Трамп на две недели отложил повышение пошлин на китайские товары
Президент США Дональд Трамп перенёс повышение пошлин на китайские товары с 1 на 15 октября, назвав это «жестом доброй воли».
RT на русском 10:06
Армия и оружие
Три воевавшие в Донбассе «добровольческих батальона» разоружили
Жители Донбасса выступили против новой власти, в ответ Киев начал так называемую антитеррористическую операцию (АТО), сменив в 2018 году ее название на операцию объединенных сил (ООС).
Известия 05:57
Футбол
Форум «Россия – спортивная держава»: массовую зарядку проведет Карелин
В рамках форума «Россия — спортивная держава» на стадионе «Нижний Новгород» планируется провести массовую общерегиональную зарядку.
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Хоккей
«Трактор» не может вылететь в Китай на игры с «Куньлунем»
Сегодня, 12 августа, стало известно, что хоккейный клуб «Трактор» не может вылететь в Китай на игры с «Куньлунь Ред Стар» из-за проблем с въездом в страну.
Первый областной 09:12
Шоу-бизнес
Алла Пугачева опубликовала ночное селфи
Вчера, 11 сентября, Алла Пугачева обрадовала поклонников новой публикацией в своем аккаунте Instagram.
Территория новостей 13:23
Происшествия
Четыре человека погибли при взрыве на юго-востоке Турции
Четыре человека погибли и 13 были ранены при взрыве, прогремевшем на автотрассе на юго-востоке Турции во время проезда автомобиля.
Известия 13:45
Транспорт
ОАО РЖД запускает кольцевой поезд
ОАО РЖД запускает кольцевой поезд Новый поезд, который с 1 ноября запускает ОАО РЖД, предложит пассажирам кольцевой ночной маршрут из Москвы в Москву.
Коммерсантъ 12:33
Политика
Рада не приняла законопроект об отмене большинства актов СССР и УССР
Депутаты Верховной рады Украины не приняли законопроект №1075 «Об отмене действия актов СССР и УССР на территории Украины».
RT на русском 11:34
Авто
В Сети появились фото новой Skoda Octavia
В Интернете опубликовали фотографии автомобиля Skoda Octavia нового поколения. На них попали детали экстерьера и интерьера новинки.
Мойка78 вчера в 22:58
Наука
Дмитрий Медведев открыл XXI Менделеевский съезд в Петербурге
На торжественной церемонии присутствовали премьер-министр России Дмитрий Медведев, президент РАН Александр Сергеев и врио губернатора Петербурга Александр Беглов.
АБН 10 сентября в 03:57
Экономика
Кудрин рассказал о перспективах роста ВВП
Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин рассказал о том, как может измениться ВВП в ближайшее время.
Газета.Ru 10:26
Шоу-бизнес
Мэддокс Джоли-Питт впервые прокомментировал конфликт с отцом
Старший приемный сын Брэда Питта и Анджелины Джоли, 18-летний Мэддокс, уехал подальше от Голливуда – в Сеул, но и там до него добрались вездесущие папарацци.
Sunmag.me 08:00
Экономика
Орешкин поддержал предложенную Минфином систему пенсионных накоплений
Министр экономического развития Максим Орешкин заявил о поддержке предложенной Минфином системы добровольных пенсионных накоплений, готов перечислять туда часть своей зарплаты.
РИА Новости 09:47
Энергетика
«Нафтогаз» может потребовать у «Газпрома» многомиллиардную компенсацию
«Нафтогаз» намерен потребовать $11—14 млрд в качестве «компенсации», если «Газпром» будет настаивать на заключении нового контракта по транзиту газа на прежних условиях.
RT на русском 03:49