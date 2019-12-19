Политика

SM NewsSM NewsПутин назвал выходной 31 декабря логичным

Президент России Владимир Путин уверен, что сделать выходным 31 декабря совершенно логичное решение. Такую точку зрения он озвучил в четверг, 31 декабря, в рамках большой пресс-конференции.
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Путин оценил возможность сделать 31 декабря выходным

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Путин назвал логичным объявление 31 декабря выходным

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Путин считает логичным сделать 31 декабря выходным

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Путин посчитал логичным сделать 31 декабря выходным днем

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Путин назвал логичной идею сделать 31 декабря выходным днем

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Life.ru06:55

«Это логично»: Путин высказался о выходном 31 декабря

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Путин допустил отмену принципа двух сроков подряд для президента

Путин пояснил, что он отработал два срока подряд, затем ушел с должности президента, а потом «имел конституционное право вернуться» на президентский пост.
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Картина выйдет в начале 2020 года. В сети появился трейлер мультфильма "Супермен: Красный Сын", основанного на одноименном комиксе DC.
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Путин обещал изучить дело осужденного за участие в митингах Котова

Президент России Владимир Путин сказал, что ознакомится с обстоятельствами дела Константина Котова, осужденного за участие в летних несанкционированных митингах в Москве.
Известия 09:03
Политика

Путин рассказал об индексации пенсий

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции рассказал, что в будущем ожидает пенсионеров, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 08:19
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Минск готов следовать договору о Союзном государстве с Москвой и углублять интеграцию, но настаивает на соблюдении равных условий.
Lenta.ru 09:21
Политика

В Чечне оценили заявление Путина о Кадырове и звании Героя России

Газета.Ru 06:42
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Путин ответил на вопрос о деле Голунова

Президент Владимир Путин прокомментировал дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого летом задержали по подозрению в сбыте наркотиков.
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Михаил Горбачев попал в больницу с воспалением легких

Бывший президент СССР Михаил Горбачев попал в больницу. Свою госпитализацию он подтвердил Агентству городских новостей "Москва".
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Эксперты предрекают доллару падение в 2020 году

Консенсус-прогноз, составленный на основании мнения аналитиков, предусматривает курс евро на уровне 1,16 доллара к концу следующего года против нынешних 1,1 доллара.
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Путин предложил вариант адаптации мигрантов в России

Президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции высказал мнение о том, нужно ли улучшать демографию за счет мигрантов.
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Путин пошутил в ответ на вопрос об украинских танках на Кубани

В ответ Путин уточнил, какие конкретно "украинские танки" журналист имеет в виду.
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Модель Наталья Водянова показала снимок Яны Рудковской без фотошопа

Известная модель Наталья Водянова и продюсер Яна Рудковская поделились одним и тем же кадром с благотворительного бала.
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РУСАДА обжалует решение WADA об отстранении России от спорта

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Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов

РИА Новости вчера в 21:16
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП с полицейской машиной в Алтайском крае

Столкновение служебного автомобиля полиции ВАЗ-21074 и Toyota Corolla Fielder привело к гибели пяти человек в Алейском районе, сообщили Amic.ru в ГУ МВД России по Алтайскому краю.
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СК закрыл уголовное дело о крушении Ту-154 в Сочи

Следственный комитет прекратил расследование дела о катастрофе самолета Ту-154 в Сочи в 2016 году, сообщил РИА Новости представитель потерпевших Игорь Трунов.
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Самолёт-заправщик Ил-78 совершил экстренную посадку в Жуковском

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Начальника управления по СМИ Ростова-на-Дону задержали

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Путин прокомментировал отставку губернатора Иркутской области Левченко

12 декабря президент России Владимир Путин принял отставку главы Иркутской области Сергея Левченко, назначив врио губернатора региона Игоря Кобзева.
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Исторический музей Южного Урала показал видео, на котором можно увидеть самопроизвольное поднятие защитного купола, под которым хранится фрагмент Челябинского метеорита.
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Первые учения по «изоляции» Рунета пройдут 23 декабря

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