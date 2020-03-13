Политика
RT на русскомПутин высказался о высоких зарплатах глав госкорпораций
Президент указал на аналогичную мировую практику, но согласился с тем, что главам госкорпораций следует быть скромнее. Владимир Путин заявил, что ему не нравится ситуация с высокими зарплатами руководства госкомпаний.
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Шоу-бизнес
Певица Пелагея получила звание заслуженной артистки РФ
Общество
На Украине зафиксировали первую смерть от коронавируса
Минздрав Украины зафиксировал первую в стране смерть от коронавируса в пятницу, 13 марта.
Общество
В Эстонии введено чрезвычайное положение из-за коронавируса
Всего в Эстонии зарегистрированы 27 случаев заболевания коронавирусом.
Общество
В России выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Энергетика
Саудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель
Саудовская Аравия готова продавать свою нефть марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.
Политика
МИД Китая: военные США могли завезти коронавирус в Ухань
Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь считает, что американские военные могли завезти коронавирус COVID-19 в Китай.
Политика
Украина и боевики договорились о создании «консультативного совета»
Создание "консультативного совета" означает, что Киев пошел на переговоры с представителями боевиков по приднестровскому сценарию, отмечает "Зеркало недели".
Политика
Украина закроет границу для иностранцев из-за коронавируса
Украина из-за коронавируса через 48 часов закроет границу для иностранцев на две недели, заявил в пятницу на брифинге секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.
Футбол
Семак оценил готовность Азмуна и Дриусси к матчу с «Уралом»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке к матчу 22-го тура Российской Премьер-лиги против екатеринбургского «Урала».
Музыка
Группа Little Big представила песню для «Евровидения»
Задорный Эминем под контролем Майка Тайсона и Dr. Dre, актуальная новинка от "Аигел", прощальная работа дуэта "Время и Стекло", а также заявка на победу на "Евровидении" от Little Big: "Газета.Ru" представляет традиционный плейлист уходящей недели.
Общество
В Еврокомиссии заявили, что остановить коронавирус невозможно
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что остановить распространение коронавируса в Европе невозможно, пишет ТАСС.
Происшествия
Водитель погиб в результате падения дерева на машину на востоке Москвы
Как сообщили агентству ТАСС в полиции, на двигавшийся автомобиль рухнуло дерево из-за сильного порыва ветра.
Экономика
62 российских региона могут остаться без резервов
В 2020 году 62 российских региона могут остаться без бюджетных резервов, считает рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги».
Армия и оружие
Турция отказалась отводить военную технику из Идлиба
Турция отказалась отводить военную технику из Идлиба.
Общество
ВОЗ признала пандемию нового коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-2019 можно охарактеризовать как пандемию.
Политика
Путин рассказал об основаниях считать бизнесменов жуликами
Есть определенные основания называть бизнесменов жуликами, заявил российский президент интервью «20 вопросов Владимиру Путину».
Финансы
Силуанов не согласился с возможностью рецессии в экономике в 2020 году
Министр финансов Антон Силуанов не согласился с возможностью рецессии в экономике России в текущем году.
Шоу-бизнес
Наталья Поклонская рассказала о своем разводе
В августе 2018 года Наталья Поклонская вышла замуж за ветерана правоохранительных органов, заслуженного юриста России, 47-летнего Ивана Соловьёва, руководителя аппарата уполномоченного по правам человека.
Происшествия
На пришвартованном в Карибском море корабле находятся 20 россиян
На пришвартованном в Карибском море круизном корабле Costa Magica оказались заблокированы иностранные туристы, среди которых 20 россиян, поскольку у пятерых человек на борту подозрение на коронавирус SARS-CoV-2.
Общество
Россиянам порекомендовали дезинфицировать смартфоны
Роспотребнадзор порекомендовал регулярно обрабатывать мобильный телефон дезинфицирующими средствами.
Футбол
КДК РФС отменил красные карточки Кверквелии и Карпова
Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС отменил красные карточки защитников "Локомотива" Соломона Кверквелии и ЦСКА Вадима Карпова, сообщил журналистам глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Армия и оружие
Почему в Зимнюю войну русские люди воевали против советских
80 лет назад, 12 марта 1940 года, в Москве был подписан мирный договор между СССР и Финляндией, завершивший краткосрочную, но ожесточенную и кровавую войну между двумя соседними государствами.
Здоровье
Волжским организациям рекомендуют ввести жесткие меры профилактики
Сегодня, 13 марта, Роспотребнадзор разослал работодателям Волжского памятку с рекомендациями по профилактике коронавирусной инфекции COVID-19.
Экономика
Forbes: 20 богатейших людей мира за день обеднели на $78 млрд
Совокупное состояние 20 богатейших людей мира в четверг уменьшилось на $78 млрд в результате самого сильного с 1987 года обвала мировых фондовых индексов, пишет Forbes.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова показали фото из отпуска в Дубае
Евгений Петросян позировал на лежаке, а его лицо было спрятано под соломенной шляпой.
Игры
PlatinumGames работает над новым движком для современных игр
Происшествия
Во Вьетнаме спасли дрейфовавших на плоту россиян
Жители Вьетнама спасли троих россиян, дрейфовавших на самодельном плоту.
Хоккей
«Нефтехимик» расторг контракт с Энлундом
Хоккейный клуб «Нефтехимик» по соглашению сторон расторг контракт с форвардом Йонасом Энлундом, сообщается в официальном «твиттере» нижнекамского клуба.