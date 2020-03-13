Политика

RT на русскомRT на русскомПутин высказался о высоких зарплатах глав госкорпораций

Президент указал на аналогичную мировую практику, но согласился с тем, что главам госкорпораций следует быть скромнее. Владимир Путин заявил, что ему не нравится ситуация с высокими зарплатами руководства госкомпаний.
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Путин признался, что его коробят слишком высокие зарплаты глав ряда госкомпаний

ТАСС02:40

Путин заявил о коробящих его высоких зарплатах глав госкомпаний

РБК03:20

Путин объяснил высокие зарплаты топ-менеджеров госкорпораций

Ведомости03:09

Путин оправдал сверхдоходы глав госкорпораций

Lenta.ru02:58

Путин высказался о высоких зарплатах глав госкорпораций

RT на русском09:05

Путин назвал причину миллионных зарплат топ-менеджеров

Известия02:40

Путин прокомментировал многомиллионные зарплаты топ-менеджмента

Газета.Ru04:21
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Шоу-бизнес

Певица Пелагея получила звание заслуженной артистки РФ

Inc-news.ru вчера в 08:48
Общество

На Украине зафиксировали первую смерть от коронавируса

Минздрав Украины зафиксировал первую в стране смерть от коронавируса в пятницу, 13 марта.
Известия 09:59
Общество

В Эстонии введено чрезвычайное положение из-за коронавируса

Всего в Эстонии зарегистрированы 27 случаев заболевания коронавирусом.
Радио Маяк 02:42
Общество

В России выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:12
Энергетика

Саудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель

Саудовская Аравия готова продавать свою нефть марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.
Российская газета вчера в 09:43
Политика

МИД Китая: военные США могли завезти коронавирус в Ухань

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь считает, что американские военные могли завезти коронавирус COVID-19 в Китай.
Коммерсантъ вчера в 18:20
Политика

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Создание "консультативного совета" означает, что Киев пошел на переговоры с представителями боевиков по приднестровскому сценарию, отмечает "Зеркало недели".
Грани.ру 06:49
Политика

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Украина из-за коронавируса через 48 часов закроет границу для иностранцев на две недели, заявил в пятницу на брифинге секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке к матчу 22-го тура Российской Премьер-лиги против екатеринбургского «Урала».
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В Дагестане осудили бывшего главу района за хищение бюджетных денег

REGNUM 10:04
Шоу-бизнес

Развод Лолиты Милявской не состоялся из-за коронавируса

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Группа Little Big представила песню для «Евровидения»

Задорный Эминем под контролем Майка Тайсона и Dr. Dre, актуальная новинка от "Аигел", прощальная работа дуэта "Время и Стекло", а также заявка на победу на "Евровидении" от Little Big: "Газета.Ru" представляет традиционный плейлист уходящей недели.
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что остановить распространение коронавируса в Европе невозможно, пишет ТАСС.
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Происшествия

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Как сообщили агентству ТАСС в полиции, на двигавшийся автомобиль рухнуло дерево из-за сильного порыва ветра.
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В 2020 году 62 российских региона могут остаться без бюджетных резервов, считает рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги».
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ВОЗ признала пандемию нового коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-2019 можно охарактеризовать как пандемию.
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Политика

Путин рассказал об основаниях считать бизнесменов жуликами

Есть определенные основания называть бизнесменов жуликами, заявил российский президент интервью «20 вопросов Владимиру Путину».
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Финансы

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Министр финансов Антон Силуанов не согласился с возможностью рецессии в экономике России в текущем году.
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Новые Известия вчера в 15:10
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На пришвартованном в Карибском море круизном корабле Costa Magica оказались заблокированы иностранные туристы, среди которых 20 россиян, поскольку у пятерых человек на борту подозрение на коронавирус SARS-CoV-2.
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Россиянам порекомендовали дезинфицировать смартфоны

Роспотребнадзор порекомендовал регулярно обрабатывать мобильный телефон дезинфицирующими средствами.
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КДК РФС отменил красные карточки Кверквелии и Карпова

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС отменил красные карточки защитников "Локомотива" Соломона Кверквелии и ЦСКА Вадима Карпова, сообщил журналистам глава КДК РФС Артур Григорьянц.
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Почему в Зимнюю войну русские люди воевали против советских

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Сегодня, 13 марта, Роспотребнадзор разослал работодателям Волжского памятку с рекомендациями по профилактике коронавирусной инфекции COVID-19.
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Forbes: 20 богатейших людей мира за день обеднели на $78 млрд

Совокупное состояние 20 богатейших людей мира в четверг уменьшилось на $78 млрд в результате самого сильного с 1987 года обвала мировых фондовых индексов, пишет Forbes.
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