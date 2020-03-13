Экономика Путин объяснил необходимость санации российских банков Путин добавил, что Центральный банк проводил санации финансовых учреждений для того, что «миллионы граждан не пострадали, чтобы слабые финансовые учреждения не набрали денег немерено у населения и потом бы растворились куда-нибудь в Лондон, как обычно».

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