Политика
RT на русскомПутин высказался о высоких зарплатах топ-менеджеров госкомпаний
Президент России Владимир Путин прокомментировал «непомерно большие зарплаты» топ-менеджеров государственных компаний.
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Экономика
Путин объяснил необходимость санации российских банков
Путин добавил, что Центральный банк проводил санации финансовых учреждений для того, что «миллионы граждан не пострадали, чтобы слабые финансовые учреждения не набрали денег немерено у населения и потом бы растворились куда-нибудь в Лондон, как обычно».
Политика
Все региональные парламенты России поддержали изменения в Конституцию
Парламенты всех 85 регионов России поддержали предлагаемый закон об изменениях в Конституцию.
Энергетика
В Минфине заявили, что цены на бензин не изменятся
Бензин в России не подешевеет, как это происходит в США на фоне обвала нефтяных котировок, заявил заместитель министра финансов Алексей Сазанов.
Армия и оружие
США нанесли ответный удар в Ираке
Вашингтон, 13 марта 2020, 02:55 — REGNUM Войска Соединенных Штатов нанесли удары по позициям повстанческой группировки в Ираке в ответ на обстрел базы Эт-Таджи, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.
Музыка
Группа Little Big представила песню для «Евровидения-2020»
Российская группа Little Big в эфире программы «Вечерний Ургант» на «Первом канале» представила песню Uno, с которой музыканты в мае 2020 года выступят на музыкальном конкурсе «Евровидение» в нидерландском Роттердаме.
Общество
В России за сутки выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом
"За последние сутки в России зарегистрировано шесть случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, четыре - в Москве, один в Калининграде, один в Краснодарском крае", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в четверг.
Общество
Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой
Информация о московской квартире депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой засекречена Росреестром.
Политика
Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос
"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
Кино
Фото: стартовали съёмки кинокомикса Marvel «Шан-Чи и легенда десяти колец»
Лос-Анджелес, США, 13 марта 2020, 01:01 — REGNUM В сеть выложили первые кадры со съёмок предстоящего кинокомикса студии Marvel «Шан-Чи и легенда десяти колец».
Здоровье
Российский ученый предрек спад пандемии коронавируса к лету
Российский ученый считает, что распространение коронавирусной инфекции в мире затихнет к середине лета.
Экономика
«ДОМ.РФ» выявил схему недобросовестного использования господдержки
Сегодня, 13 марта 2020 года, стало известно, что госкомпания «ДОМ.РФ» выявила схему недобросовестного использования государственной поддержки в части списания ипотечной задолженности на сумму до 450 тысяч рублей.
Политика
В МИД Китая предположили, что коронавирус в Ухань завезли военные США
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил с предположением, что коронавирус нового типа попал в китайский город Ухань, где в конце декабря прошлого года была зарегистрирована его вспышка, по вине американских военных.
Политика
Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии
Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.
Здоровье
Врач назвал четыре основные угрозы коронавируса для РФ
По мнению Будянского, при вспышке нового коронавируса в России под 14-дневный карантин могут попасть около 50% населения страны.
Кино
Вин Дизель: Фильм «Бладшот» запустит новую киновселенную
Происшествия
На Украине изолировали контактировавших с заболевшей коронавирусом
Более 20 человек, которые контактировали с заболевшей коронавирусом жительницей Житомирской области Украины, изолированы, они находятся под наблюдением врачей, сообщил глава Радомышльской районной государственной администрации Виктор Пулковский.
Общество
Глава Якутии запретил усыплять собак в пункте передержки в Якутске
Собак, которые на сегодня находятся в пункте передержки животных (ППЖ) города Якутска, усыплять запрещено, сообщил глава республики Айсен Николаев в своем аккаунте в Twitter.
Экономика
Forbes сообщил, что 20 богатейших людей мира за сутки потеряли почти $78 млрд
Почти $78 млрд за сутки потеряли 20 богатейших людей мира из-за самого крупного с октября 1987 года обвала ключевых индексов по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже.
Шоу-бизнес
Петросян показал фото отдыха с молодой женой в Дубае
Пара поделилась с поклонниками красочными фотографиями и видео из солнечного Дубая.
Энергетика
Трамп назвал текущие цены на нефть мечтой
Президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами в Белом доме заявил, что мог только мечтать о текущих ценах на нефть.
Общество
В Китае назвали сроки окончания пандемии коронавируса
При позитивном раскладе пандемия может закончиться в июне. В Китае назвали сроки окончания пандемии коронавируса.
Политика
Помпео объяснил введение санкций против дочерней компании «Роснефти»
Соединенные Штаты путем введения санкций против дочерней компании "Роснефти" TNK Trading International SA хотят усадить президента Венесуэлы Николаса Мадуро за стол переговоров.
Наука
Ученые рассчитывают найти темную материю в ближайшее время
Российские ученые спрогнозировали обнаружение частиц, из которых состоит темная материя.
Шоу-бизнес
Путин присвоил Пелагее звание заслуженной артистки
С формулировкой "За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность" почетное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" присвоено главному продюсеру музыкальных и развлекательных программ акционерного общества "Первый канал" Юрию Аксюте.
Армия и оружие
В Таганроге испытывают самолет-ракетоносец Ту-95МС
После прохождения всех необходимых испытаний, самолет будет передан экипажу дальней авиации для перелета к месту своего постоянного базирования.
Общество
Экс-главу Банка Москвы заочно приговорили к 14 годам колонии
Мещанский суд столицы заочно приговорил к 14 годам заключения бывшего президента ОАО "Банк Москвы" Андрея Бородина за присвоение более 14 миллиардов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юлия Котомина.
Армия и оружие
Вооруженные силы досрочно получили первый в этом году полк С-400
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что в 2020 году оборонное ведомство должно получить четыре полковых комплекта зенитной ракетной системы С-400 «Триумф».
Армия и оружие
Четыре бомбардировщика Су-34 вернулись из Сирии в Россию
Четыре бомбардировщика Су-34 вернулись из Сирии в Россию. Лидером для группы выступил Ту-154 RA-85041.
Экономика
Назван очаг возможного глобального финансового кризиса
В случае если распространение нового коронавируса приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом станет банковский сектор Италии.