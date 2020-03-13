Политика

RT на русскомRT на русскомПутин высказался о высоких зарплатах топ-менеджеров госкомпаний

Президент России Владимир Путин прокомментировал «непомерно большие зарплаты» топ-менеджеров государственных компаний.
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Путин заявил о коробящих его высоких зарплатах глав госкомпаний

РБК03:20

Путин прокомментировал многомиллионные зарплаты топ-менеджмента

Газета.Ru04:21

Путин оправдал сверхдоходы глав госкорпораций

Lenta.ru02:58

Путин признался, что его коробят слишком высокие зарплаты глав ряда госкомпаний

ТАСС02:40

Путин назвал причину миллионных зарплат топ-менеджеров

Известия02:40

Путин высказался о высоких зарплатах топ-менеджеров госкомпаний

RT на русском03:35

Путин объяснил высокие зарплаты топ-менеджеров госкорпораций

Ведомости03:09
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Общество

В России за сутки выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом

"За последние сутки в России зарегистрировано шесть случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, четыре - в Москве, один в Калининграде, один в Краснодарском крае", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в четверг.
Интерфакс вчера в 13:08
Музыка

Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения

Клип российской рейв-группы Little Big на песню Uno стал самым просматриваемым среди участников Евровидения-2020 на видеохостинге YouTube.
RT на русском 06:47
Здоровье

Каждый заболевший коронавирусом может заражать других более месяца

Зараженные новым коронавирусом могут распространять инфекцию больше месяца, так как в их дыхательных путях сохраняется патоген до 37 дней после заражения.
URA.Ru вчера в 09:44
Кино

«Кинопоиск HD» покажет семь оригинальных сериалов

Культуромания вчера в 15:17
Политика

Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06:06
Общество

Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой

Информация о московской квартире депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой засекречена Росреестром.
Lenta.ru 02:17
Энергетика

В МЭА назвали самые уязвимые страны в условиях падения цены на нефть

Ирак, Алжир и Нигерия больше всего пострадают от резкого падения цены на нефть.
РБК 03:48
Общество

Россия ограничила авиасообщение с Германией и Испанией

«С 00 часов 00 минут 13 марта 2020 года на время ограничить пассажирские авиаперевозки с территории России на территорию Италии, Германии, Испании, Франции и в обратном направлении», — отмечается в заявлении.
Udm-Info вчера в 05:53
Происшествия

Глава отдела уголовного розыска в Москве уволен за селфи в морге

Как отмечается, фотография на фоне тел умерших людей, сделанная Горнеевым совместно с оперуполномоченной того же отдела старшим лейтенантом полиции Татьяной Пурышевой, была обнаружена управлением собственной безопасности ГУ МВД.
RT на русском 06:22
Здоровье

Врач назвал основные угрозы коронавируса для России

Врач Владимир Будянский назвал 4 главные опасности в случае вспышки коронавируса в России.
Газета Кемерова 01:51
Армия и оружие

В Ираке обвинили США в ударе по гражданскому аэропорту Кербелы

Багдад, 13 марта 2020, 12:59 — REGNUM Руководство храма имама Хусейна в священном иракском городе Кебрела обвинило ВВС США в ударе по гражданскому аэропорту в городе, об этом 13 марта говорится в заявлении духовенства.
REGNUM 05:59
Общество

«Победа» приостанавливает полеты в Чехию и Словакию

Лоукостер "Победа" приостанавливает полеты в Чехию и Словакию из-за запрета правительств этих стран на выполнение полетов в ряд городов на фоне коронавируса.
ТАСС 06:18
Политика

Киев расторг договоры аренды с посольством России

Киевский городской совет расторг договоры аренды земельных участков на Подоле с посольством России на Украине.
Газета.Ru вчера в 10:24
Политика

Bloomberg сообщил об отказе Индонезии приобрести российские Су-35

Администрация президента США Дональда Трампа вынудила Индонезию отказаться от приобретения у России 11 истребителей Су-35 на сумму около $1,1 млрд.
РБК вчера в 19:50
Финансы

Рубль укрепляется к доллару и евро на торгах ММВБ

По данным на сайте ММВБ, курс российской национальной валюты укрепился на 2,6% к уровню предыдущего закрытия, доллар потерял 2,8% и опустился до уровня 72,57 рубля.
ФАН 04:56
Политика

Песков назвал информационной диверсией фейки о поправках к Конституции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что распространение сообщений о том, что в одной из поправок к Конституции РФ пропишут перераспределение доходов от ресурсов России, - это информационная диверсия.
РЕН ТВ 06:16
Фигурное катание

Тарасова высказалась об отмене чемпионата мира по фигурному катанию

Gazeta.SPb вчера в 14:36
Общество

У жены премьер-министра Канады Трюдо подтвердился коронавирус

Госпожа Трюдо 11 марта вернулась из Лондона. У нее появились симптомы простуды. В Канаде подтверждено более 100 случаев коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 22:06
Политика

В МИД Китая не исключили, что коронавирус в Ухань завезли США

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в своем Twitter предположил, что именно военные США завезли коронавирус нового типа в китайский город Ухань, который стал очагом распространения COVID-2019.
Газета.Ru вчера в 17:36
Футбол

«МЮ» одержал самую крупную выездную победу в еврокубках за 55 лет

В четверг в первом матче 1/8 финала Лиги Европы футболисты «Манчестер Юнайтед» в гостях разбили австрийский ЛАСК со счетом 5:0. По результативному удару нанесли Одион Игало, Даниэль Джеймс, Хуан Мата, Мэйсон Гринвуд и Андреас Перейра.
ProstoProSport вчера в 16:47
Шоу-бизнес

Наталья Поклонская рассказала о своем разводе

В августе 2018 года Наталья Поклонская вышла замуж за ветерана правоохранительных органов, заслуженного юриста России, 47-летнего Ивана Соловьёва, руководителя аппарата уполномоченного по правам человека.
Новые Известия вчера в 15:10
Происшествия

Мужчина погиб в результате падения дерева из-за ветра в Москве

Мужчина погиб в результате падения дерева из-за ветра на автомобиль на востоке Москвы, передает ТАСС со ссылкой на источник Инцидент произошел на 1-й Мясниковской улице.
Газета.Ru 06:28
Политика

Лукашенко рассказал о желающих подорвать стабильность Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о недостатках во всех органах власти, в том числе и в милиции.
News.ru 04:19
Здоровье

Переболевшим коронавирусом мужчинам грозит бесплодие

В результате мужчине грозит бесплодие.
МИР 24 вчера в 23:56
Общество

Коронавирусом заразились актер Том Хэнкс и его жена

Где именно пара заразилась новым коронавирусом – пока неясно.
Маяк (г. Сосновый Бор) вчера в 01:34
Кино

Зендая вернется в роли ЭмДжей в «Человеке-пауке 3»

Popcornnews.ru 05:00
Кино

Студия Pixar опубликовала трейлер мультфильма «Душа»

В четверг, 12 марта, на официальном YouTube-канале «Disney Россия» появился трейлер анимационного фильма «Душа» от студии Pixar.
Peterburg2.ru вчера в 14:36
Финансы

В Goldman Sachs назвали сроки возврата курса доллара к 61 рублю

Курс рубля после недавнего обвала до 75 рублей за $1 в течение двух лет вернется к 61 рублю, считают аналитики банка Goldman Sachs.
ТАСС 06:53
Футбол

УЕФА приостановил все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы

Ньон, Швейцария, 13 марта 2020, 13:20 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приостановил все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.
REGNUM 06:20
Шоу-бизнес

Анна Нетребко в белом платье с цветочным принтом станцевала с мужем в Бельгии

Артистка похвасталась шифоновым платьем бразильского дизайнера. Поклонники были сражены красотой 48-летней оперной дивы.
Телепрограмма 10 марта в 15:38
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