Политика
RT на русскомПутин высказался о выступлении Греты Тунберг в ООН
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании III Международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН) прокомментировал выступление экоактивистки из Швеции Греты Тунберг на полях Генассамблеи ООН.
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Политика
Песков опроверг сообщения об отставке главы ФСИН
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения об отставке главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) генерал-полковника Геннадия Корниенко.
RT на русском 06:09
Здоровье
Детские онкологи центра Блохина составили график увольнений
«Естественно, чувствуем полную ответственность по отношению к нашим пациентам, поэтому создали график увольнений», — заявил Менткевич, уточнив, что родителям пациентов пригрозили выпиской их детей, если они придут на пресс-конференцию.
Lenta.ru 09:21
Экономика
Минэнерго рассчитывает на сохранение маршрута «Северного потока — 2»
Минэнерго России ожидает реализации «Северного потока — 2» по маршруту, на который была подана заявка, несмотря на задержку с выдачей Данией разрешения.
RT на русском 03:09
Хоккей
Знарок: хочу, чтобы «Спартак» никогда не сдавался
Знаете, есть такое качество – никогда не сдаваться. Вот я хочу, чтобы у команды это качество тоже было.
Чемпионат вчера в 15:38
Происшествия
Посетительница зоопарка ради танца забралась в вольер со львами
Посетительница зоопарка в Нью-Йорке пробралась в вольер со львами и станцевала перед изумленным хищником.
Вести.Ru 08:21
Недвижимость
Неполные семьи Приморья смогут взять ипотеку под 2% годовых
Ипотеку под 2% годовых смогут взять в Приморье неполные семьи, передает ОТР заявление в министерстве по развитию Дальнего Востока.
Общественное телевидение России 06:34
Происшествия
В Ленинградской области пять человек пострадали в ДТП с автобусом
Пять человек попали в больницы после столкновения рейсового автобуса с легковой машиной на Волхонском шоссе в Ленинградской области, сообщили в ГИБДД РФ.
РИА Новости 03:52
Происшествия
Замгендиректора «Аэрофлота» задержали по делу о мошенничестве
Следствие задержало замгендиректора компании "Аэрофлот" Владимира Александрова по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Газета.Ru вчера в 19:15
Спорт
Ласицкене после победы на ЧМ не смогла взять планку на 2,08
Прыгунья в высоту завоевала третье золото чемпионатов мира подряд. Она с первой попытки преодолела все планки вплоть до 2,04.
Спорт-Экспресс 30 сентября в 15:37
Культура
Умер чешский эстрадный исполнитель Карел Готт
Чешский эстрадный исполнитель Карел Готт умер в возрасте 80 лет. Об этом журналистам сообщила его продюсер Анета Штолцова.
ТАСС 04:51
Политика
Путин рассказал о тяжелом наследии, которое досталось Зеленскому
Главе украинского государства Владимиру Зеленскому досталось "тяжелое наследие", ему предстоит решить многие задачи, прежде всего, разобраться с вопросом развития отношений Киева и Донбасса, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе.
РИА Новости 09:18
Единоборства
Фергюсон показал, как Хабиб готовит тирамису
Нева Спорт 06:12
Общество
Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента»
30 сентября в Лос-Анджелесе в кинотеатре El Capitan состоялась мировая премьера фильма Disney «Малефисента: Владычица тьмы».
Летидор вчера в 11:58
Транспорт
ГИБДД предложила не штрафовать водителей в непогоду
Российская госавтоинспекция предлагает не выписывать штрафы водителям по данным дорожных камер, если нарушение ПДД было зафиксировано в условиях тумана или сильного дождя.
BFM.ru 06:11
Политика
Путин объяснил необходимость ухода России от доллара
Россия никогда не ставила перед собой задачу уйти от доллара в качестве платежного инструмента, однако страна вынуждена себя обезопасить.
Lenta.ru 08:22
Экономика
Утвержден новый порядок сдачи отчетности по НДФЛ
Президент РФ утвердил новый порядок уплаты НДФЛ и сдачи отчетности (Федеральный закон от 29 сентября 2019 г. № 325-ФЗ).
Бизнес.Ру 06:21
Наука
Ученые придумали альтернативу зубным имплантатам
iReactor 06:07
Политика
Опрос показал отношение украинцев к «формуле Штайнмайера»
Более половины украинцев выступают за невоенные меры по урегулированию конфликта в Донбассе, свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг».
Взгляд.ру 09:00
Культура
В Москве началось прощание с Марком Захаровым
В Москве началось прощание с режиссером и худруком «Ленкома» Марком Захаровым. У входа в театр с утра собираются почитатели его таланта.
Телепрограмма вчера в 02:09
Происшествия
Суд арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве полковника СК в Москве
Басманный суд Москвы в среду арестовал Сергея Григорьева до 1 декабря по обвинению в убийстве полковника СК России Владислава Капустина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 08:51
Происшествия
Устинов рассказал о разговоре омоновцев перед обвинением в вывихе
Как задерживали По словам Устинова, в автозаке сразу после задержания его "посадили в общую клетку со всеми остальными".
РБК 30 сентября в 12:55
Шоу-бизнес
Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.
Газета.Ru 03:00
Политика
МИД Польши: Украина не может войти в инициативу «Триморья»
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что Украина на данном этапе не может присоединиться к Инициативе трёх морей.
RT на русском 05:41
Происшествия
Появилось видео задержания актрисы Натальи Бочкаревой с наркотиками
Появилось видео задержания с кокаином актрисы Натальи Бочкаревой, известной по сериалу «Счастливы вместе».
Вечерняя Казань 30 сентября в 02:35
Политика
Суд отменил указ губернатора Колымы о двойных премиях чиновникам
Речь идёт о постановлении от 4 марта, которым Сергей Носов установил ежемесячное денежное поощрение в размере двух должностных окладов чиновникам правительства: помощникам губернатора, руководителям департаментов, замам руководителей управлений и так далее.
Московский Комсомолец Колыма вчера в 20:07
Авто
В США выставили на продажу отечественный грузовик ГАЗ-66 1983 года
Аукционный дом Bring a Trailer разместил объявление о продаже грузовика ГАЗ-66 1983 года выпуска.
Тарантас Ньюс вчера в 08:35
Политика
В Кремле оценили подписание Украиной «формулы Штайнмайера»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал подписание Киевом «формулы Штайнмайера», которое произошло во время встречи контактной группы по Донбассу в Минске.
ПолитРоссия 05:59
Происшествия
Пограничники РФ при задержании обстреляли шхуну браконьеров из КНДР
По данным агентства, в течение 1 и 2 октября российские пограничники Приморского края задержали 64 браконьера из КНДР, которые вышли в море на четырех шхунах.
REGNUM 04:54