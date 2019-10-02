Политика

RT на русскомRT на русскомПутин высказался о выступлении Греты Тунберг в ООН

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании III Международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН) прокомментировал выступление экоактивистки из Швеции Греты Тунберг на полях Генассамблеи ООН.
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Путин прокомментировал выступление Греты Тунберг в ООН

Rambler News Service08:56

Путин заявил, что не разделяет восторгов по поводу выступлений Греты Тунберг

ТАСС09:15

Путин не разделяет восторгов от Греты Тунберг

Коммерсантъ09:01

Путин прокомментировал выступление Греты Тунберг в ООН

Известия09:27

Путин прокомментировал выступление Греты Тунберг в ООН

РИА Новости08:49

Путин признался, что не разделяет восторгов от выступления Греты Тунберг

Life.ru08:32

Путин оценил выступление Греты Тунберг в ООН. Общий восторг он не разделяет

Телеканал 360°08:28
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В Москве началось прощание с режиссером и худруком «Ленкома» Марком Захаровым. У входа в театр с утра собираются почитатели его таланта.
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Заворотнюк после лечения появится на ТВ

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