Политика
РИА НовостиПутин высказался против бессрочного пребывания президента у власти
Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге в ходе общения с ветеранами Великой Отечественной войны выразил мнение, что не стоит возвращаться к практике бессрочного пребывания у власти главы государства. К президенту обратился один из ветеранов.
Читать в источнике
Оценить1671
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 21:37, Ашберн
Общество
Врач рассказала о вредных привычках перед сном
Здоровье
Популярное у россиян лекарство изымают из аптек: оно смертельно опасно
Есть вероятность смертельного исхода. Две партии препарата не соответствуют показателю «Пирогенность».
Общество
Решение о порядке медосмотра для водителей могут представить в феврале
Решение о новом порядке обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители планируется принять в феврале, заявил главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл лишатся королевских титулов весной
Королева поблагодарила Гарри и Меган за их работу и отметила, что гордится тем, насколько быстро герцогиня Сассекская стала частью семьи.
Шоу-бизнес
44-летняя Милла Йовович жалуется на недомогания перед родами
Голливудская актриса Милла Йовович совсем скоро станет мамой в третий раз.
Общество
Синоптики предупредили о резком похолодании в Кирове
Днём 23 января температура упадёт до - 6 ˚ С, 24 января — до - 8 ˚ С. В ночь на пятницу прогнозируют похолодание до - 12 ˚ С. Ранее ФАН со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России сообщало об ухудшении погоды в пятницу, 3 января, в Петербурге.
Экономика
Минфин предварительно оценил освоение средств бюджета на нацпроекты
Самый низкий процент исполнения отмечается по нацпроектам «Экология» (36,9 млрд из 55,6 млрд, 66,3%), «Цифровая экономика» (73,8 млрд из 100,7 млрд, 73,3%) и «Производительность труда и поддержка занятости» (6,2 млрд, 87,1%).
Происшествия
Спасатели ликвидировали крупный пожар в ресторане в Самаре
Пожар в ресторане «Золотая пагода» в Самаре был ликвидирован на площади 1,2 тыс. кв. м. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
Спорт
МОК и МПК присоединились к процессу между WADA и РУСАДА
Международный олимпийский и паралимпийский комитеты (МОК и МПК) присоединились к процессу между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), направив соответствующее уведомление в Спортивный арбитражный суд (CAS).
Кино
Роберт Дауни-младший не планирует возвращаться в фильмы от Marvel
Американский актёр Роберт Дауни-младший не планирует вернуться в кинофильмы от Marvel.
Наука
Выяснено, что кошки способны питаться человеческой плотью
Американские ученые засняли, как две бездомные кошки, которые оказались в научно-исследовательском учреждении, где изучают разложение тела, поедали человеческую плоть.
Происшествия
В Москве трое мужчин провалились под лед
Политика
Трамп выступил против строительства «морской стены» в Нью-Йорке
Президент США Дональд Трамп раскритиковал идею о возведении барьерной стены для защиты Нью-Йорка от штормов.
Кино
Актер Хэнк Азария отказался продолжать озвучку Апу в «Симпсонах»
Американский актер Хэнк Азария отказался продолжать озвучивать индийского продавца круглосуточного магазина "На скорую руку" Апу Нахасапимапетилона в мультсериале "Симпсоны", передает Variety.
Здоровье
Ученые оценили число заразившихся новым вирусом из Китая в тысячу человек
Число людей, потенциально зараженных неизвестным ранее видом коронавируса в Китае, может превышать 1,7 тыс. Об этом говорится в исследовании Центра глобального анализа инфекционных заболеваний при Имперском колледже Лондона.
Хоккей
Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Айлендерс» в НХЛ
Политика
Мадуро заявил, что заранее знал о подготовке мятежа против него весной 2019 года
Президент Венесуэлы Николас Мадуро утверждает, что в апреле заранее знал, что против него готовят мятеж, и намеренно не стал предотвращать его попытку.
Политика
Лавров ответил на вопрос о желании остаться главой МИД
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров во время первой после роспуска правительства пресс-конференции ответил на вопрос австрийской журналистки о том, хочет ли он остаться во главе МИДа.
Общество
Беспорядки в Бейруте: пострадали 165 человек
Шоу-бизнес
Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали
Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Происшествия
Машинист в Чите погиб при наезде тепловоза
По предварительным данным, 52-летний мужчина, работавший машинистом тепловоза, погиб в результате наезда тепловоза из-за несоблюдения техники безопасности.
Интернет
Microsoft выпустила финальное обновление Windows 7
Компания Microsoft выпустила финальные обновления для операционной системы Windows 7. Как сообщает ToDay News Ufa, с 14 января текущего года Windows 7 больше не получать обновлений, а так же перестанут устраняться обнаруженные проблемы, и это серьезно скажется на безопасности «семерки».
Космос
У ближайшей к Солнцу звезды нашли вторую планету
В 2016 году возле Проксимы нашли планету Проксима b, и это стало ярким событием в мире исследований космоса, поскольку у неё твёрдая поверхность, она чуть больше Земли и к тому же расположена в "зоне обитаемости", то есть не слишком близко и не слишком далеко от звезды.
Единоборства
Макгрегор встретится с Серроне в главном бою на UFC 246
В ночь на 19 января по московскому времени в Лас-Вегасе пройдет первый турнир UFC в 2020 году - Конор Макгрегор вернется в клетку после длительного перерыва боем против Дональда Серроне.
Культура
Джордж Мартин разозлил фанатов анонсом выхода книги
Фанаты раскритиковали Джорджа Р.Р. Мартина за анонс о выходе книги, сообщает Independent.