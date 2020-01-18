Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин высказался против бессрочного пребывания президента у власти

Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге в ходе общения с ветеранами Великой Отечественной войны выразил мнение, что не стоит возвращаться к практике бессрочного пребывания у власти главы государства. К президенту обратился один из ветеранов.
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Путин высказался против бессрочного пребывания президента у власти

Известия20:07

Путин высказался против бессрочного пребывания президента у власти

Газета.Ru09:52

Путин высказался против практики неограниченного пребывания у власти

RT на русском11:31

Путин выступил против бессрочного пребывания президента у власти

РБК09:55

Путин возразил против возвращения к советской практике неограниченного пребывания у власти

ТАСС09:53

Что произошло за день: суббота, 18 января

Интерфакс12:45

Путин высказался против бессрочного пребывания президента у власти

РИА Новости09:42
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Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 21:37, Ашберн
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Популярное у россиян лекарство изымают из аптек: оно смертельно опасно

Есть вероятность смертельного исхода. Две партии препарата не соответствуют показателю «Пирогенность».
Tomsk.Ru 20:59
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Решение о порядке медосмотра для водителей могут представить в феврале

Решение о новом порядке обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители планируется принять в феврале, заявил главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.
RT на русском вчера в 04:43
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл лишатся королевских титулов весной

Королева поблагодарила Гарри и Меган за их работу и отметила, что гордится тем, насколько быстро герцогиня Сассекская стала частью семьи.
РИА Новости 15:19
Шоу-бизнес

44-летняя Милла Йовович жалуется на недомогания перед родами

Голливудская актриса Милла Йовович совсем скоро станет мамой в третий раз.
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Синоптики предупредили о резком похолодании в Кирове

Днём 23 января температура упадёт до - 6 ˚ С, 24 января — до - 8 ˚ С. В ночь на пятницу прогнозируют похолодание до - 12 ˚ С. Ранее ФАН со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России сообщало об ухудшении погоды в пятницу, 3 января, в Петербурге.
RT на русском 13:21
Экономика

Минфин предварительно оценил освоение средств бюджета на нацпроекты

Самый низкий процент исполнения отмечается по нацпроектам «Экология» (36,9 млрд из 55,6 млрд, 66,3%), «Цифровая экономика» (73,8 млрд из 100,7 млрд, 73,3%) и «Производительность труда и поддержка занятости» (6,2 млрд, 87,1%).
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Спасатели ликвидировали крупный пожар в ресторане в Самаре

Пожар в ресторане «Золотая пагода» в Самаре был ликвидирован на площади 1,2 тыс. кв. м. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
RT на русском 17:55
Спорт

МОК и МПК присоединились к процессу между WADA и РУСАДА

Международный олимпийский и паралимпийский комитеты (МОК и МПК) присоединились к процессу между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), направив соответствующее уведомление в Спортивный арбитражный суд (CAS).
Известия вчера в 08:53
Кино

Роберт Дауни-младший не планирует возвращаться в фильмы от Marvel

Американский актёр Роберт Дауни-младший не планирует вернуться в кинофильмы от Marvel.
Актуальные Новости вчера в 23:30
Наука

Выяснено, что кошки способны питаться человеческой плотью

Американские ученые засняли, как две бездомные кошки, которые оказались в научно-исследовательском учреждении, где изучают разложение тела, поедали человеческую плоть.
МедиаПоток 16 января в 12:11
Происшествия

В Москве трое мужчин провалились под лед

РИА Новости 18:43
Политика

Трамп выступил против строительства «морской стены» в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп раскритиковал идею о возведении барьерной стены для защиты Нью-Йорка от штормов.
News.ru 20:10
Кино

Актер Хэнк Азария отказался продолжать озвучку Апу в «Симпсонах»

Американский актер Хэнк Азария отказался продолжать озвучивать индийского продавца круглосуточного магазина "На скорую руку" Апу Нахасапимапетилона в мультсериале "Симпсоны", передает Variety.
Газета.Ru 20:28
Здоровье

Ученые оценили число заразившихся новым вирусом из Китая в тысячу человек

Число людей, потенциально зараженных неизвестным ранее видом коронавируса в Китае, может превышать 1,7 тыс. Об этом говорится в исследовании Центра глобального анализа инфекционных заболеваний при Имперском колледже Лондона.
РБК 20:20
Общество

Скабеева ответила на обвинения Водонаевой в «пропаганде агрессии»

РИА Новости 13:47
Общество

Путин пообещал ветеранам по 75 тысяч рублей к 75-летию Победы

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Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Айлендерс» в НХЛ

RT на русском 15:44
Политика

Мадуро заявил, что заранее знал о подготовке мятежа против него весной 2019 года

Президент Венесуэлы Николас Мадуро утверждает, что в апреле заранее знал, что против него готовят мятеж, и намеренно не стал предотвращать его попытку.
ТАСС 21:23
Политика

Лавров ответил на вопрос о желании остаться главой МИД

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров во время первой после роспуска правительства пресс-конференции ответил на вопрос австрийской журналистки о том, хочет ли он остаться во главе МИДа.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 05:11
Общество

Беспорядки в Бейруте: пострадали 165 человек

Вести.Ru 12:12
Общество

Дочь ростовчанки Шевченко заявила о тайном видеонаблюдении за матерью

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Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали

Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Что происходит вчера в 05:50
Происшествия

Машинист в Чите погиб при наезде тепловоза

По предварительным данным, 52-летний мужчина, работавший машинистом тепловоза, погиб в результате наезда тепловоза из-за несоблюдения техники безопасности.
REGNUM 07:58
Интернет

Microsoft выпустила финальное обновление Windows 7

Компания Microsoft выпустила финальные обновления для операционной системы Windows 7. Как сообщает ToDay News Ufa, с 14 января текущего года Windows 7 больше не получать обновлений, а так же перестанут устраняться обнаруженные проблемы, и это серьезно скажется на безопасности «семерки».
ToDay News Ufa 12:25
Космос

У ближайшей к Солнцу звезды нашли вторую планету

В 2016 году возле Проксимы нашли планету Проксима b, и это стало ярким событием в мире исследований космоса, поскольку у неё твёрдая поверхность, она чуть больше Земли и к тому же расположена в "зоне обитаемости", то есть не слишком близко и не слишком далеко от звезды.
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Макгрегор встретится с Серроне в главном бою на UFC 246

В ночь на 19 января по московскому времени в Лас-Вегасе пройдет первый турнир UFC в 2020 году - Конор Макгрегор вернется в клетку после длительного перерыва боем против Дональда Серроне.
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Культура

Джордж Мартин разозлил фанатов анонсом выхода книги

Фанаты раскритиковали Джорджа Р.Р. Мартина за анонс о выходе книги, сообщает Independent.
РИА Новости 09:17
Политика

У администрации президента проходят пикеты против изменения Конституции

Коммерсантъ 05:30
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