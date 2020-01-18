Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге в ходе общения с ветеранами Великой Отечественной войны выразил мнение, что не стоит возвращаться к практике бессрочного пребывания у власти главы государства. К президенту обратился один из ветеранов.

Общество Решение о порядке медосмотра для водителей могут представить в феврале Решение о новом порядке обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители планируется принять в феврале, заявил главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

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