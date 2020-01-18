Политика
РБКПутин выступил против бессрочного пребывания президента у власти
Президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге заявил, что против бессрочного пребывания главы государства на своем посту. В качестве негативного примера он назвал ситуацию, которая сложилась в СССР в 1980-е годы, сообщает ТАСС.
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Шоу-бизнес
Алсу заподозрили в беременности
Певица и светская львица Алсу решила, что пришло время привести себя в порядок после затянувшихся новогодних праздников, отправившись в салон красоты.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером
Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и греческий миллиардер Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail.
Политика
Польша заявила права на ряд шедевров искусства в России
Специальные отряды НКВД реквизировали ценные произведения польского искусства, многие из которых все еще в России.
Хоккей
Команда дивизиона Харламова одержала победу в мастер-шоу КХЛ
Команда дивизиона Харламова заняла первое место в мастер-шоу в преддверии Матча звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Общество
Российские борцы с экстремизмом месяцами тайно снимали активистку в ее спальне
Армия и оружие
Российские военные сообщили об уничтожении 50 боевиков в Сирии
В Сирии за последние два дня уничтожили 50 боевиков из группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в России), которые осуществляли попытки прорвать позиции правительственных сил арабской республики.
Общество
Президент Ливана призвал армию и полицию навести порядок в Бейруте
Президент Ливана Мишель Аун потребовал от командующего армией и главы внутренних сил безопасности стабилизировать обстановку в центре Бейрута и обеспечить безопасность мирных демонстрантов, сообщает ливанский телеканал LBC.
Экономика
ПФР рассказал о росте пенсий на 18% к 2022 году
К 2022 году пенсионные выплаты вырастут более чем на 18 процентов по сравнению с прошлогодними показателями, заявил председатель ПФР Антон Дроздов.
Армия и оружие
Минобороны обнародовало документы об освобождении Варшавы
Политика
Лавров прокомментировал свое возможное назначение в новом кабмине
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал вероятность того, что он сохранит свой пост в новом кабмине.
Кино
Добронравов назвал дату выхода нового сезона сериала «Сваты»
Новый, седьмой сезон сериала «Сваты» должен выйти на экраны в 2021 году, рассказал актер Федор Добронравов в интервью Teleprogramma.pro.
Политика
Названы имена трех министров, которые не войдут в новое правительство
Российские СМИ назвали имена трех министров, которые не войдут в состав нового правительства во главе с Михаилом Мишустиным.
Происшествия
Экс-глава СНБ в декабре стрелял в своей квартире, заявили в СК Армении
Экс-глава СНБ Армении Георгий Кутоян, тело которого нашли в пятницу в Ереване, еще в декабре беспорядочно стрелял по стенам своей квартиры, сообщила пресс-секретарь Следственного комитета Армении Наира Арутюнян, ссылаясь на данные следствия.
Технологии
Опубликовано предполагаемое изображение PlayStation 5
В Сети появлялись предполагаемые изображения прототипа PS5 — ее версии для разработчиков.
Происшествия
Повисший на стене дома российский мальчик пожалел о своем спасении
Ребенок, повисший на стене дома в городе Озерск Челябинской области, заявил поймавшему его мужчине по имени Филипп, что пожалел о своем спасении.
Биатлон
Стрельцов заменит Халили в сборной России на этапе КМ в Поклюке
Российский биатлонист Кирилл Стрельцов был включен в состав сборной России на шестой этап Кубка мира в словенской Поклюке.
Происшествия
В Башкирии в аварии погибли три человека
Сегодня, 18 января, в Стерлибашевском районе произошла авария, в результате которой три человека погибли.
Экономика
Глава МВФ указала на явные признаки глобального кризиса
В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом.
Космос
Выведенный «Протоном-М» спутник потерял половину мощности
Европейский телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B, запущенный в октябре 2019 года российской ракетой «Протон-М» с космодрома Байконур (Казахстан), потерял половину своей мощности, сообщает РИА Новости.
Космос
Телескопы «Спектр-РГ» приступили к сканированию небесной сферы
По информации ведомства, обсерватория начала сканирование в декабре 2019 года.
Общество
Украинка продала девственность за 1,2 миллиона евро
Девятнадцатилетняя уроженка украинского Харькова продала девственность за 1,2 миллиона евро.
Происшествия
В Реутове госпитализированы девять постояльцев дома престарелых
Девять постояльцев дома престарелых из подмосковного Реутова госпитализированы из-за пищевого отравления, в настоящий момент их состояние оценивается как средней тяжести, сообщили в пресс-службе минздрава Московской области.
Политика
Медведев заявил, что в отставке правительства нет ничего необычного
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал отставку правительства обычным событием и призвал относиться к нему спокойно.
Наука
CNN: ученые США нашли единственное объяснение гибели динозавров
Группа исследователей из Йельского университета США считает, что единственная причина смерти динозавров - это падение гигантского метеорита, сообщает CNN.
Экономика
S&P подтвердило рейтинги России
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня.
Политика
МИД увидел двойную дискриминацию русского языка на Украине
Киев продолжает политику двойной дискриминации в отношении русского языка, нарушая права человека и нацменьшинств.