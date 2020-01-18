Президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге заявил, что против бессрочного пребывания главы государства на своем посту. В качестве негативного примера он назвал ситуацию, которая сложилась в СССР в 1980-е годы, сообщает ТАСС.

Путин выступил против бессрочного пребывания президента у власти

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