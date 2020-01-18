Политика

РБКРБКПутин выступил против бессрочного пребывания президента у власти

Президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге заявил, что против бессрочного пребывания главы государства на своем посту. В качестве негативного примера он назвал ситуацию, которая сложилась в СССР в 1980-е годы, сообщает ТАСС.
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Путин высказался против бессрочного пребывания президента у власти

Piter.tv10:22

Путин выступил против бессрочного пребывания президента у власти

Мойка7811:31

Путин высказался против практики неограниченного пребывания у власти

RT на русском11:31

Что произошло за день: суббота, 18 января

Интерфакс12:45

Путин выступил против бессрочного пребывания президента у власти

РБК09:55

Путин возразил против возвращения к советской практике неограниченного пребывания у власти

ТАСС09:53

Путин высказался против бессрочного пребывания президента у власти

РИА Новости09:42
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Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 13:54, Ашберн
Общество

Путин: ветеранам к 75-летию Победы выплатят по 75 тыс. рублей

Газета.Ru 08:32
Шоу-бизнес

Алсу заподозрили в беременности

Певица и светская львица Алсу решила, что пришло время привести себя в порядок после затянувшихся новогодних праздников, отправившись в салон красоты.
Bimru.ru 04:16
Шоу-бизнес

Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером

Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и греческий миллиардер Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail.
РБК 12:56
Политика

Польша заявила права на ряд шедевров искусства в России

Специальные отряды НКВД реквизировали ценные произведения польского искусства, многие из которых все еще в России.
Газета.Ru 10:25
Общество

Forbes: в рейтинге богатейших людей мира появился новый лидер

Газета.Ru 08:52
Хоккей

Команда дивизиона Харламова одержала победу в мастер-шоу КХЛ

Команда дивизиона Харламова заняла первое место в мастер-шоу в преддверии Матча звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском 12:39
Общество

Российские борцы с экстремизмом месяцами тайно снимали активистку в ее спальне

Lenta.ru 06:58
Армия и оружие

Российские военные сообщили об уничтожении 50 боевиков в Сирии

В Сирии за последние два дня уничтожили 50 боевиков из группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в России), которые осуществляли попытки прорвать позиции правительственных сил арабской республики.
Газета.Ru вчера в 14:20
Общество

Президент Ливана призвал армию и полицию навести порядок в Бейруте

Президент Ливана Мишель Аун потребовал от командующего армией и главы внутренних сил безопасности стабилизировать обстановку в центре Бейрута и обеспечить безопасность мирных демонстрантов, сообщает ливанский телеканал LBC.
РИА Новости 12:53
Экономика

ПФР рассказал о росте пенсий на 18% к 2022 году

К 2022 году пенсионные выплаты вырастут более чем на 18 процентов по сравнению с прошлогодними показателями, заявил председатель ПФР Антон Дроздов.
РИА Новости 09:03
Армия и оружие

Минобороны обнародовало документы об освобождении Варшавы

Капитал страны 16 января в 23:28
Политика

Лавров прокомментировал свое возможное назначение в новом кабмине

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал вероятность того, что он сохранит свой пост в новом кабмине.
Газета.Ru вчера в 05:14
Кино

Добронравов назвал дату выхода нового сезона сериала «Сваты»

Новый, седьмой сезон сериала «Сваты» должен выйти на экраны в 2021 году, рассказал актер Федор Добронравов в интервью Teleprogramma.pro.
Rambler News Service 15 января в 06:59
Политика

Названы имена трех министров, которые не войдут в новое правительство

Российские СМИ назвали имена трех министров, которые не войдут в состав нового правительства во главе с Михаилом Мишустиным.
Ридус вчера в 12:47
Происшествия

Экс-глава СНБ в декабре стрелял в своей квартире, заявили в СК Армении

Экс-глава СНБ Армении Георгий Кутоян, тело которого нашли в пятницу в Ереване, еще в декабре беспорядочно стрелял по стенам своей квартиры, сообщила пресс-секретарь Следственного комитета Армении Наира Арутюнян, ссылаясь на данные следствия.
РИА Новости 08:37
Технологии

Опубликовано предполагаемое изображение PlayStation 5

В Сети появлялись предполагаемые изображения прототипа PS5 — ее версии для разработчиков.
Популярная механика 04:35
Происшествия

Повисший на стене дома российский мальчик пожалел о своем спасении

Ребенок, повисший на стене дома в городе Озерск Челябинской области, заявил поймавшему его мужчине по имени Филипп, что пожалел о своем спасении.
Lenta.ru 10:38
Биатлон

Стрельцов заменит Халили в сборной России на этапе КМ в Поклюке

Российский биатлонист Кирилл Стрельцов был включен в состав сборной России на шестой этап Кубка мира в словенской Поклюке.
Нева Спорт 10:49
Происшествия

В Башкирии в аварии погибли три человека

Сегодня, 18 января, в Стерлибашевском районе произошла авария, в результате которой три человека погибли.
Российская газета 07:47
Экономика

Глава МВФ указала на явные признаки глобального кризиса

В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом.
Газета.Ru 08:17
Космос

Выведенный «Протоном-М» спутник потерял половину мощности

Европейский телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B, запущенный в октябре 2019 года российской ракетой «Протон-М» с космодрома Байконур (Казахстан), потерял половину своей мощности, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 06:29
Космос

Телескопы «Спектр-РГ» приступили к сканированию небесной сферы

По информации ведомства, обсерватория начала сканирование в декабре 2019 года.
SM News 15 января в 05:09
Происшествия

В Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в истязании своих детей

РИА Новости 12:07
Общество

Украинка продала девственность за 1,2 миллиона евро

Девятнадцатилетняя уроженка украинского Харькова продала девственность за 1,2 миллиона евро.
Lenta.ru 12:13
Происшествия

В Реутове госпитализированы девять постояльцев дома престарелых

Девять постояльцев дома престарелых из подмосковного Реутова госпитализированы из-за пищевого отравления, в настоящий момент их состояние оценивается как средней тяжести, сообщили в пресс-службе минздрава Московской области.
РИА Новости 08:17
Общество

Скабеева ответила на обвинения Водонаевой в «пропаганде агрессии»

РИА Новости 13:47
Политика

Медведев заявил, что в отставке правительства нет ничего необычного

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал отставку правительства обычным событием и призвал относиться к нему спокойно.
ТАСС 13:37
Наука

CNN: ученые США нашли единственное объяснение гибели динозавров

Группа исследователей из Йельского университета США считает, что единственная причина смерти динозавров - это падение гигантского метеорита, сообщает CNN.
Газета.Ru вчера в 22:55
Экономика

S&P подтвердило рейтинги России

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня.
Интерфакс вчера в 17:54
Политика

МИД увидел двойную дискриминацию русского языка на Украине

Киев продолжает политику двойной дискриминации в отношении русского языка, нарушая права человека и нацменьшинств.
РБК 05:30
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