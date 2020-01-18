Президент России Владимир Путин заявил, что не считает правильной практику, когда глава государства бессрочно находится у власти, передает РИА "Новости". Об этом н рассказал в ответ на просьбу ветерана изменить Конституцию так, чтобы полномочия президента не "ограничивались конкретным сроком".

Путин высказался против бессрочного пребывания президента у власти

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