Политика

Газета.RuГазета.RuПутин высказался против бессрочного пребывания президента у власти

Президент России Владимир Путин заявил, что не считает правильной практику, когда глава государства бессрочно находится у власти, передает РИА "Новости". Об этом н рассказал в ответ на просьбу ветерана изменить Конституцию так, чтобы полномочия президента не "ограничивались конкретным сроком".
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Что произошло за день: суббота, 18 января

Интерфакс12:45

Путин выступил против бессрочного пребывания президента у власти

Мойка7811:31

Путин выступил против бессрочного пребывания президента у власти

РБК09:55

Путин высказался против бессрочного пребывания президента у власти

Piter.tv10:22

Путин высказался против практики неограниченного пребывания у власти

RT на русском11:31

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ТАСС09:53

Путин высказался против бессрочного пребывания президента у власти

РИА Новости09:42
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Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 15:27, Ашберн
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Министерство обороны с 2019 года закупает новейшие бронебойные подкалиберные изделия 3БМ44 «Лекало».
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Происшествия

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Пассажирский самолет авиакомпании Utair, летевший по маршруту Екатеринбург — Сургут, совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске из-за сработавшего датчика топливомера.
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Депутат латвийского сейма Александр Кирштейнис обратил внимание на нежелание русскоговорящих жителей страны говорить на латвийском языке, об этом 18 января сообщает портал Baltijas Balss.
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Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой

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Президент России Владимир Путин пообещал, что российская сторона откроет центр архивных документов, касающихся Второй мировой войны, чтобы заткнуть «поганый рот» тем, кто пытается переиначить историю.
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Лавров ответил на вопрос о желании остаться главой МИД

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Первые кадры из сериала «Стража», снятого по серии романов Терри Пратчетта, опубликовал телеканал BBC .
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