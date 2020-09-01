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Газета.Ru
Газета.Ru

Путин высказался против полного перехода на дистанционное образование

Россия не будет полностью переходить на дистанционное образование, заявил президент России Владимир Путин.В источнике
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RT на русском

Путин исключил переход на дистанционное образование в России

RT на русском06:31
URA.Ru

Путин оценил дистанционное обучение в России

URA.Ru06:00
Московский Комсомолец

Путин не увидел необходимости в переходе на дистанционное обучение

Московский Комсомолец06:17
РИА Новости

Путин оценил возможность перехода на дистанционное образование

РИА Новости06:17
ТАСС

Путин считает нецелесообразным полный перевод образования в дистанционный формат

ТАСС06:10
Lenta.ru

Путин оценил возможность полного перехода на дистанционное обучение

Lenta.ru06:00
Газета.Ru

Путин высказался против полного перехода на дистанционное образование

Газета.Ru06:19

Оппозиция в Белоруссии объявила о создании партии

Одна из руководителей Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Мария Колесникова и члены штаба экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико (находится в СИЗО) объявили о создании политической партии «Вместе» для объединения сторонников.
Smolnarod.ru01:53
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Страны Прибалтики прекратят торговлю электроэнергией с Белоруссией

Литва, Латвия и Эстония прекратят торговлю электроэнергией с Минском после запуска Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) в Островце, сообщает пресс-служба эстонского министерства экономики и коммуникаций.
Ведомости03:43
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