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Газета.Ru
Газета.Ru

Путин высказался против полного перехода на дистанционное образование

Россия не будет полностью переходить на дистанционное образование, заявил президент России Владимир Путин.В источнике
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Московский Комсомолец

Путин однозначно оценил дистанционную учебу в школах

Московский Комсомолец10:56
РИА Новости

Путин оценил возможность перехода на дистанционное образование

РИА Новости06:17
URA.Ru

Политолог: что значат слова Путина о дистанционной учебе в школах

URA.Ru07:44
Известия

Путин оценил возможность полного перехода на дистанционное обучение

Известия06:43
RT на русском

Путин рассказал о перспективах дистанционного обучения в России

RT на русском09:31
ТАСС

Путин считает нецелесообразным полный перевод образования в дистанционный формат

ТАСС06:10
Lenta.ru

Путин оценил возможность полного перехода на дистанционное обучение

Lenta.ru06:00

Сын Цоя попросил Путина проверить фильм Учителя о своем отце

Сын лидера группы "Кино" Виктора Цоя Александр в открытом письме к президенту России Владимиру Путину попросил организовать проверку в отношении фильма режиссера Алексея Учителя "Цой", дав проекту негативную оценку.
Газета.Ru13:04
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Появилось новое рекламное видео PlayStation 5

В интернете появилось новое рекламное видео PlayStation 5. Сюжет показывает главные особенности приставки, а также обещает более глубокое погружение в игровые миры за счет реализации инноваций в графической части.
Дни2414:30

В Крыму пересохли питающие водохранилища основные реки

Отмечается, что подобная ситуация произошла из-за длительного недобора осадков в верховьях большинства основных рек, на которых расположены водохранилища питьевого стока, наблюдалось дальнейшее понижение уровней воды.
RT на русском09:54
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Генпрокуратура запросила у Германии результаты анализов Навального

В запросе надзорное ведомство просит немецких специалистов предоставить информацию по поводу того, какие лекарства применяются в ходе лечения политика, выявлены ли у него хронические заболевания, страдает ли он сахарным диабетом, а также каковы результаты биохимических исследований крови и мочи в момент поступления в клинику Charite.
РБК13:09
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Ирина Чиркова: Оптимизация добьет архангельскую бесплатную медицину

Кандидат в губернаторы Архангельской области Ирина Чиркова анализирует новый проект областного Минздрава: - Минздрав Архангельской области подготовил «Проект модернизации первичного звена здравоохранения» нашего региона, и этот проект, насколько мне известно, уже был заслушан на заседании Правительства и одобрен.
Rusnord07:45
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Индия и Китай возобновили вооруженные столкновения на границе

Стычки начались снова, несмотря на деэскалацию сторон Китай и Индия возобновили столкновения на границе Минобороны Индии заявило, что их войска предотвратили деятельность Народно-освободительной армии Китая на южном берегу озера Пангонг-Цо.
ДВ-РОСС06:03
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