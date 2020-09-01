Путин высказался против полного перехода на дистанционное образование
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Россия не будет полностью переходить на дистанционное образование, заявил президент России Владимир Путин.В источнике
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