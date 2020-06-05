Общество

Взгляд.руВзгляд.руГлава МЧС доложил Путину о локализации ЧС в Норильске

Президент Владимир Путин в ходе совещания в пятницу потребовал от главы МЧС России Евгения Зиничева доложить, какие меры принимаются и какие варианты решения есть по ликвидации ЧС в Норильске.
Читать в источнике
Комментировать24
Евгений Зиничев
На месте создан также лагерь, люди будут работать непосредственно с местами разлива нефти, жизнеобеспечение налажено, созданы воздушные коридоры: вертолетами будет завозиться все необходимое, и материальные средства, вплоть до питьевой воды.
— Евгений ЗиничевРЕН ТВ 07:25

Подробнее о событии

Владимир Путин выслушал виновников торжества нефтеразлива

Коммерсантъ15:06

Разлив топлива в Норильске: кто восстановит экологию и сколько это будет стоить

Вести.Ru14:19

Глава МЧС рассказал, что сделают с собранным топливом в Норильске

РИА Новости07:47

Глава МЧС доложил Путину о локализации разлива топлива в Норильске

РБК07:44

Путину доложили о локализации ЧП в Норильске

Lenta.ru07:35

Первый этап работ по ликвидации аварии в Норильске завершен

ТАСС07:58

ЧП в Норильске локализовано, доложил глава МЧС Евгений Зиничев Владимиру Путину

Эхо Москвы07:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 16:02, Ашберн
Общество

Умерла жена телеведущего Андрея Норкина

РИА Новости 05:44
1,6K
Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
3,5K
Космос

SpaceX провела запуск Falcon 9 со спутниками Starlink

Ранее Falcon 9 был запущен 23 апреля также в мыса Канаверал. Он доставил на орбиту порядка 60 спутников Starlink.
МедиаКорСеть вчера в 05:30
260
Шоу-бизнес

Роль Хюррем в «Великолепном веке» должна была сыграть другая актриса

Турецкая и немецкая актриса Мерьем Узерли, получившая известность далеко за пределами своей родины благодаря роли Хюррем (Роксоланы), наложницы султана Сулеймана в сериале "Великолепный век", как оказалось, не была главным претендентом на эту роль.
Российская газета 05:45
13
Наука

Российским ученым удалось реконструировать мозг динозавра

Петербургские палеонтологи создали первую подробную трехмерную виртуальную модель мозга и кровеносных сосудов головы анкилозавра Bissektipelta – травоядного динозавра.
Профиль 09:00
2
Футбол

Семин обратился к болельщикам «Локомотива»

Газета.Ru 14:47
Кино

Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов

Газета.Ru 10:50
1,4K
Общество

Генпрокуратура назвала предварительную причину ЧП в Норильске

В Генеральной прокуратуре России назвали предварительную причину разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске.
RT на русском 10:10
10
Общество

В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей

В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru 15:37
4
Музыка

Максим Фадеев представил новый проект после роспуска своего лейбла

Музыкальный продюсер Максим Фадеев представил в Instagram нового артиста своего лейбла MALFA - певицу MÁYRUN.
Rambler News Service 11:05
16
Общество

Собянин анонсировал «радикальные решения» по снятию ограничений

Столичные власти могут на следующей неделе принять "радикальные решения" по снятию ограничений, заявил мэр Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 14:52
712
Наука

Способность различать мажорные и минорные гаммы обусловлена генетикой

ИА Красная Весна 06:35
Шоу-бизнес

Максим Галкин отправился за новой стрижкой в Подмосковье

Live24 вчера в 09:39
19
Политика

МИД России принялся за угрозы Чехии после высылки дипломатов

Министерство иностранных дел России пригрозило Чехии комплексом мер за высылку дипломатов из-за скандала с ввозом в эту страну смертельного яда рицина якобы для отравления местных политиков.
Lenta.ru 12:42
959
Экономика

Санкт-Петербургская биржа поставила два рекорда подряд

Санкт-Петербургская биржа второй день подряд фиксирует рекордные объемы торгов ценными бумагами иностранных эмитентов — максимальный показатель уже превысил $1 млрд.
РБК Санкт-Петербург 10:34
4
Общество

В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета

В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru 05:05
2K
Технологии

PlayStation 5 получит мощную систему охлаждения

Megaobzor.com 00:43
4
Политика

Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России

Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
5,6K
Общество

В Москве ввели новый тип пропусков

Получить пропуск по-прежнему можно на портале mos.ru, по СМС или по телефону единой справочной службы Москвы: +7 (495) 777-77-77, сообщается на сайте мэрии.
РБК вчера в 11:57
1,6K
Футбол

Экс-футболист ЦСКА Вагнер Лав расторг контракт с «Коринтианс»

Газета.Ru 15:47
Общество

Российские доставщики еды заявили о забастовке

В Delivery Club заявили, что в период самоизоляции доходы курьеров увеличились, в остальном условия работы доставщиков еды не поменялись.
Lenta.ru вчера в 10:43
232
Общество

В Миннеаполисе началась церемония прощания с Джорджем Флойдом

Протесты по всей стране начались в ответ на смерть афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе.
Говорит Москва вчера в 15:26
17
Армия и оружие

Россия наращивает военную мощь на западном стратегическом направлении

Актуальные Новости 05:09
15
Энергетика

Белоруссия ответила на требование «Газпрома» вернуть долг

Министерство энергетики Белоруссии ответило отказом на требование "Газпрома" вернуть долг, превышающий $165 млн.
Ruposters.ru 06:00
105
Происшествия

В Краснодаре пластический хирург Алена Верди попала в больницу

В столице Кубани Ленинский районный суд перенес первое слушание по уголовному делу в отношении 37-летнего пластического хирурга Алены Верди, которая обвиняется в семи эпизодах оказания медицинских услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью пациенток.
Российская газета 05:52
182
Религия

На Троицкую родительскую субботу оренбуржцы смогут попасть на кладбища

Завтра же в очередную родительскую субботу - перед великим православным праздником Троицы - ограничений по посещению кладбищ никаких не вводят, так что оренбуржцы смогут посетить могилы умерших.
Orenday.ru 08:00
19
Общество

Шапошников ответил на обвинение Навального в незаконном заработке

Два года назад спикер Мосгордумы Алексей Шапошников действительно продал акции АО «Северянин», а полученные средства направил в уставный капитал собственной компании.
Компания вчера в 04:59
586
Общество

Мурашко пообещал сделать прививку от коронавируса с выпуском вакцины

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко пообещал сделать прививку от коронавируса после того, как появится вакцина.
RT на русском 14:04
54
Общество

Депутат Госдумы Ионин заболел коронавирусом

Депутат Государственной думы от партии «Справедливая Россия» Дмитрий Ионин сообщил, что у него диагностировали коронавирус.
Известия 10:10
162
Хоккей

Панарин ответил пытающимся очернить его «негодяям и подхалимам»

Игрок отметил, что некоторые «негодяи и подхалимы» пытаются очернить его и уличить в нелюбви к родине.
Lenta.ru 14:32
Как работают Яндекс.Новости?
Авария на ТЭЦ в НорильскеБольше новостей по теме
Главное