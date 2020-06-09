Политика

REGNUMREGNUMПутин высоко оценил работу финансовой системы РФ

Путин дал высокую оценку финансовой системе и основным финансовым учреждениям, отметив, что их работа «очень взвешенная, спокойная, несколько консервативная, но надежная».
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