Политика
REGNUMПутин высоко оценил работу финансовой системы РФ
Путин дал высокую оценку финансовой системе и основным финансовым учреждениям, отметив, что их работа «очень взвешенная, спокойная, несколько консервативная, но надежная».
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Политика
В США назвали Путина «самым последовательным сторонником демократии»
Американское издание Fort Russ News назвало президента России Владимира Путина «одним из самых последовательных сторонников демократии» в мире.
Известия 09:00
Футбол
В РФС признали ошибку с местом проведения полуфинала Кубка России
«РФС признаёт, что в регламенте Олимп-Кубка России на сезон-2019/2020 была допущена техническая ошибка», — говорится в сообщении РФС в Twitter.
REGNUM 08:25
Технологии
Игру в духе серии «Crash Bandicoot» можно забрать бесплатно в Steam
В Steam началась бесплатная раздача игры "Kao the Kangaroo Round 2", которая всем своим видом напоминает классическую серию игр "Crash Bandicoot".
SM News 07:19
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
Общество
В Крыму с 15 июня отменят обязательную обсервацию приезжающих
Обязательную обсервацию для приезжающих в Крым из других регионов отменят с 15 июня.
Известия 08:36
Игры
Разработчик ремейка S.T.A.L.K.E.R. показал, как выглядели бы дождь и гроза на движке UE4
Чемпионат вчера в 13:57
Технологии
«ВКонтакте» запустила технологию распознавания аудиосообщений
"ВКонтакте" создала технологию распознавания аудиосообщений, благодаря которой пользователи получили возможность читать полученные голосовые сообщения.
ТАСС 06:18
Здоровье
Стремительный рост числа пневмоний фиксируют в Ивановской области
Стремительный рост числа пневмоний продолжают фиксировать в Ивановской области.
Кстати.News вчера в 08:14
Политика
Песков объяснил отсутствие «обнуленных сроков» на сайте
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, почему на сайте с подробной информацией об изменениях в Конституцию РФ отсутствовало упоминание об обнулении сроков правления Владимира Путина.
iReactor вчера в 08:07
Общество
В России предложили платить работникам 150 рублей в час
В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru 07 июня в 21:14
Политика
Зеленский призвал не провоцировать украинцев вопросами о Бандере
Отвечая на вопрос «Украинской правды», считает ли он Бандеру героем, Зеленский сказал, что все люди, защищавшие независимость Украины, являются ее героями.
Lenta.ru 03:19
Шоу-бизнес
Ксения Собчак поддержала устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова
Собчак поддержала Михаила Ефремова, но отметила, что не оправдывает его поступок.
Вокруг ТВ 08:09
Экономика
Сбербанк ожидает снижения ВВП России в 2020 году на 4,2-4,5%
Сбербанк прогнозирует меньшее снижение российского ВВП, чем ожидают Банк России и правительство.
ТАСС 08:40
Политика
Ростовский губернатор намерен баллотироваться на новый срок
Губернатор Ростовской области Василий Голубев намерен участвовать в выборах главы региона в сентябре 2020 года.
Вести.Ru 07:57
Шоу-бизнес
Наташа Королева поделилась видео из бани
На днях популярная певица Наташа Королева порадовала своих поклонников в Instagram.
Bimru.ru вчера в 06:31
Происшествия
На Камчатке медведь с бидоном на голове попал на видео
Охотоведам не удалось найти на Усть-Большерецкой трассе медведя, голова которого застряла в бидоне, сообщает ИА «Кам 24».
Общественное телевидение России вчера в 10:05
Шоу-бизнес
Модель обрадовала подписчиков снимком в прозрачных трусах
Снимок, на котором девушка запечатлена в обтягивающих прозрачных трусах, вызвал заметное оживление среди подписчиков.
Московский Комсомолец 08:12
Общество
В Петербурге готовят план поэтапного снятия ограничений
В Санкт-Петербурге в ближайшие дни будет представлен поэтапный план по снятию ограничительных мер, введенных из-за коронавируса COVID-19, сообщил губернатор Александр Беглов.
Коммерсантъ вчера в 15:47
Общество
Рэдклифф ответил на слова Роулинг о трансгендерах
Взгляд.ру 05:47
Шоу-бизнес
Фото исхудавшего Юдашкина шокировало россиян
Московский Комсомолец 08:28
Единоборства
Осужденный Дацик проведет бой с Александром Емельяненко
Супруга бойца MMA Вячеслава Дацика Виктория анонсировала бой ее мужа с соотечественником Александром Емельяненко.
РЕН ТВ 05:49
Политика
США отказались предоставлять информацию по делу MH17
Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), разбившемуся на Украине шесть лет назад, к документу, который был направлен ими еще в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении пассажирского самолета.
РИА Новости вчера в 05:30
Интернет
Телефоны пользователей WhatsApp попали в поисковую выдачу Google
Телефоны пользователей приложения WhatsApp попали в поисковую выдачу Google. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:51
Происшествия
Полиция нашла похищенные у инкассаторов деньги
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в различных районах города Красноярска сотрудниками ГУ МВД России по краю совместно с коллегами из МУ МВД России «Красноярское» в ходе обысков найдены денежные средства в сумме более двух миллионов рублей, похищенные у инкассаторов.
Городские новости. Красноярск 06:59
Кино
Автор «Перси Джексона» раскритиковал киноэкранизации
Автор оригинальной книжной франшизы «Перси Джексон» Рик Риордан раскритиковал киноэкранизации своих произведений — правда, как оказалось, он их не смотрел.
Игромания.ру 07:29
Происшествия
Известные адвокаты отказались защищать Ефремова
Адвокаты Татьяна Стукалова и Александр Добровинский, защищавшие многих известных спортсменов и актеров, отказались защищать артиста Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом в Москве, 9 июня сообщает РИА Новости.
ИА Красная Весна 07:55
Экономика
Эксперт назвал основные факторы укрепления рубля
Эксперт отметил, что главными факторами, оказывающими положительное влияние на курс рубля, традиционно являются растущие цены на нефть, приток иностранного капитала и позитивная конъюнктура на глобальных финансовых рынках.
Газета.Ru 07:24