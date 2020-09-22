Путин отметил значимость 75-летия разгрома нацизма на Генассамблее ООН
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Президент России Владимир Путин отметил значимость 75-летия разгрома нацизма во время выступления на Генассамблее ООН. Он также сделал акцент на юбилее создания Организации Объединенных Наций. По его словам, важность ее существования невозможно переоценить.В источнике
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