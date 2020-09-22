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Пятый канал
Пятый канал

Путин отметил значимость 75-летия разгрома нацизма на Генассамблее ООН

Президент России Владимир Путин отметил значимость 75-летия разгрома нацизма во время выступления на Генассамблее ООН. Он также сделал акцент на юбилее создания Организации Объединенных Наций. По его словам, важность ее существования невозможно переоценить.В источнике
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Известия

Путин заявил, что ООН должна адаптироваться к современным реалиям

Известия17:32
Российская газета

Только так!

Российская газетавчера в 15:45
РИА Новости

Путин выступил на Генассамблее ООН

РИА Новостивчера в 12:19
ТАСС

Путин заявил, что устав ООН остается главным источником международного права

ТАССвчера в 12:20
РЕН ТВ

Путин: Невозможно переоценить значимость 75-летия разгрома нацизма

РЕН ТВвчера в 12:03
Телеканал 360°

Путин выступил на Генассамблее ООН. Главное

Телеканал 360°вчера в 12:26
Lenta.ru

Путин заявил о роли Устава ООН как источника международного права

Lenta.ruвчера в 12:37

Навальный ответил на публикации о «версии Путина» об отравлении

Оппозиционер Алексей Навальный отреагировал в Instagram на публикацию французской газеты Le Monde о телефонном разговоре президента Владимира Путина со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, в котором он предположил, что Навальный мог сам по неизвестной причине принять яд из группы «Новичок».
Навальный ответил на публикации о «версии Путина» об отравлении
РБКвчера в 15:39
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Песков прокомментировал требование Навального вернуть изъятую одежду

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 22 сентября, заявил, что власти России «не занимаются одеждой», которую, по словам блогера Алексея Навального, у него изъяли.
Песков прокомментировал требование Навального вернуть изъятую одежду
Известиявчера в 09:25
2,6K

Страховщики отказались работать с судами для строительства Nord Stream 2

Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (IG P&I) решила не предоставлять страховое покрытие судам, которые могут участвовать в строительстве трубопровода "Северный поток — 2". Это следует из циркуляра, распространенного от имени всех клубов, входящих в группу.
РИА Новости22:52
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Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу пакет законопроектов, цель которых - привести правовые нормы в соответствие с поправками к Конституции, принятыми на всероссийском голосовании 1 июля.
Газета.Ruвчера в 16:45
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Из-за пандемии коронавируса уменьшился выброс СО2 в атмосферу Земли

В дни мировой пандемии коронавируса выбросы углерода в атмосферу Земли сократились на 8%. Это удалось установить благодаря исследованию, которое провели ученые Технологического института Карлсруэ (Германия).
Новый Веквчера в 08:47
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В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъвчера в 10:22
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