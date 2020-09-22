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Пятый канал
Пятый канал

Путин отметил значимость 75-летия разгрома нацизма на Генассамблее ООН

Президент России Владимир Путин отметил значимость 75-летия разгрома нацизма во время выступления на Генассамблее ООН. Он также сделал акцент на юбилее создания Организации Объединенных Наций. По его словам, важность ее существования невозможно переоценить.В источнике
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Известия

Путин заявил, что ООН должна адаптироваться к современным реалиям

Известия17:32
РЕН ТВ

Путин: Невозможно переоценить значимость 75-летия разгрома нацизма

РЕН ТВвчера в 12:03
Lenta.ru

Путин заявил о роли Устава ООН как источника международного права

Lenta.ruвчера в 12:37
ТАСС

Путин заявил, что устав ООН остается главным источником международного права

ТАССвчера в 12:20
Российская газета

Только так!

Российская газетавчера в 15:45
Телеканал 360°

Путин выступил на Генассамблее ООН. Главное

Телеканал 360°вчера в 12:26
РИА Новости

Путин выступил на Генассамблее ООН

РИА Новостивчера в 12:19

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины
Коммерсантъвчера в 10:22
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Эксперт предупредил о риске использования голосовых помощников

Голосовой помощник в электронных устройствах представляет опасность тем, что постоянно прослушивает окружающее пространство в ожидании команд, рассказал в беседа с агентством "Прайм" основатель сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян.
Известия22:44
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В Бундестаге наметился раскол стран ЕС из-за «Северного потока-2»

Член немецкого парламента Вальдемар Гердт заявил о том, что планы США против строительства газопровода привели к противоречиям в Европейском союзе Член партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт назвал сценарий Майка Помпео «предсказуемым».
Центральная Служба Новостей18:55
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Строящим «Северный поток — 2» судам отказали в страховом покрытии

Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (IG P&I) отказалась предоставлять страховое покрытие для судов, которые участвуют в строительстве проекта газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском23:37
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ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса

В ООН благодарят президента России Владимира Путина за предложение вакцины сотрудникам, медицинские службы организации изучат его, заявили РИА Новости в офисе спецпредставителя генсека организации.
РИА Новости21:24
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Навальный ответил на публикации о «версии Путина» об отравлении

Оппозиционер Алексей Навальный отреагировал в Instagram на публикацию французской газеты Le Monde о телефонном разговоре президента Владимира Путина со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, в котором он предположил, что Навальный мог сам по неизвестной причине принять яд из группы «Новичок».
РБКвчера в 15:39
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В ПФР опровергли сообщения об угрозе приостановки выплаты пенсий

Ранее руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган рассказал агентству "Прайм", что получатель страховой пенсии может столкнуться с приостановкой ее выплат, если перестанет снимать средства.
РИА Новостивчера в 06:44
2,6K

Песков прокомментировал требование Навального вернуть изъятую одежду

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 22 сентября, заявил, что власти России «не занимаются одеждой», которую, по словам блогера Алексея Навального, у него изъяли.
Известиявчера в 09:25
2,6K

У игроков и главного тренера ХК «Салават Юлаев» обнаружили коронавирус

По словам генерального директора ХК «Салават Юлаев» Александра Курносова, первично положительный результат на COVID-19 получили три представителя уфимской команды: главный тренер Томи Ламса, форварды Маркус Гранлунд и Данила Башкиров.
Стерлеградвчера в 05:33
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Сноуден опроверг сообщения о согласии выплатить США $5 млн из-за книги

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что не давал согласия на выплату правительству США $5 млн по иску Минюста из денег, которые он получил с продажи своей книги.
РБК00:19
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Microsoft выкупила разработчика игр ZeniMax за $7,5 млрд

Компания Microsoft, как предполагают эксперты видеоигровой индустрии, планирует существенно расширить линейку игр для консоли Xbox, для чего собирается выкупить компанию по разработке видеоигр ZeniMax Media, которая является материнским предприятием студии видеоигр Bethesda Softworks.
МедиаПоток17:06
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