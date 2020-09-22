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Дума ТВ
Дума ТВ

Путин выступил на 75-й сессии Генассамблеи ООН

Президент России Владимир Путин, выступая на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, отметил, что значимость 75-летия разгрома нацизма и юбилей создания ООН невозможно переоценить. Слова главы государства приводит РИА Новости.В источнике
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Эхо Москвы

Путин: невозможно переоценить значимость 75-летия разгрома нацизма и юбилей создания ООН

Эхо Москвывчера в 12:08
Российская газета

Только так!

Российская газетавчера в 15:45
Lenta.ru

Путин заявил о роли Устава ООН как источника международного права

Lenta.ruвчера в 12:37
ТАСС

Путин заявил, что устав ООН остается главным источником международного права

ТАССвчера в 12:20
Известия

Путин заявил, что ООН должна адаптироваться к современным реалиям

Известия17:32
РЕН ТВ

Путин: Невозможно переоценить значимость 75-летия разгрома нацизма

РЕН ТВвчера в 12:03
РИА Новости

Путин отметил значимость 75-летия разгрома нацизма и юбилея создания ООН

РИА Новостивчера в 12:09

NASA и Минобороны США договорились о сотрудничестве в космосе

По словам глава NASA Джеймс Брайденстайн, подписанный меморандум с Министерством обороны Соединенных Штатов предполагает помощь Пентагона в обеспечении безопасности космической инфраструктуры ведомства.
RuNews24.ru20:29

Навальный ответил на публикации о «версии Путина» об отравлении

Оппозиционер Алексей Навальный отреагировал в Instagram на публикацию французской газеты Le Monde о телефонном разговоре президента Владимира Путина со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, в котором он предположил, что Навальный мог сам по неизвестной причине принять яд из группы «Новичок».
РБКвчера в 15:39

Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу пакет законопроектов, цель которых - привести правовые нормы в соответствие с поправками к Конституции, принятыми на всероссийском голосовании 1 июля.
Газета.Ruвчера в 16:45
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Диетолог назвала самые вредные продукты для завтрака

Москва, 22 сентября 2020, 10:55 — REGNUM Быстрозавариваемые каши, хлопья с молоком и свежевыжатые соки совершенно не подходят для завтрака, считает врач-диетолог, нутрициолог и кандидат медицинских наук Инна Кононенко.
REGNUMвчера в 03:55
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