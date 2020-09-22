Путин выступил на 75-й сессии Генассамблеи ООН
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Президент России Владимир Путин, выступая на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, отметил, что значимость 75-летия разгрома нацизма и юбилей создания ООН невозможно переоценить. Слова главы государства приводит РИА Новости.В источнике
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Путин: невозможно переоценить значимость 75-летия разгрома нацизма и юбилей создания ООН
Эхо Москвывчера в 12:08