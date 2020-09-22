Политика

ИзвестияИзвестияПутин заявил, что ООН должна адаптироваться к современным реалиям

По словам российского лидера, мир становится все более сложным и многополярным, и ООН должна отражать современные реалии.
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Путин заявил, что ООН должна адаптироваться к современным реалиям

Известия17:32

Только так!

Российская газета15:45

Путин выступил на Генассамблее ООН

РИА Новости12:19

Путин заявил, что устав ООН остается главным источником международного права

ТАСС12:20

Путин: Невозможно переоценить значимость 75-летия разгрома нацизма

РЕН ТВ12:03

Путин выступил на Генассамблее ООН. Главное

Телеканал 360°12:26

Путин заявил о роли Устава ООН как источника международного права

Lenta.ru12:37
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Футбол

Защитник «Динамо» Скопинцев прокомментировал победу над «Ахматом»

CT news 07:26
Политика

Глава Дагестана встретил Александра Бастрыкина в аэропорту Махачкалы

Глава Дагестана Владимир Васильев встретил Председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, который с рабочим визитом прибыл в Махачкалу.
Кала-Корейш медиа 08:32
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Общество

Правительство дополнительно профинансирует выплаты на третьего ребёнка

Правительство России выделит ещё 2,58 млрд рублей на выплаты семьям, в которых родился третий ребёнок.
RT на русском 14:49
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Политика

Макрон на ГА ООН призвал власти Белоруссии к диалогу с народом

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе выступления на Генассамблее ООН призвал власти Белоруссии вести диалог со своим народом.
RT на русском 15:37
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Шоу-бизнес

Наталья Водянова поделилась фото и видео со свадьбы

Сообщается, что для церемонии Наталья выбрала платье миди из новой коллекции Ulyana Sergeenko Couture.
Evo-rus.com 10:15
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Экономика

Титов предупредил Мишустина об угрозе волны банкротства

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратил внимание председателя правительства Михаила Мишустина на системную проблему с выдачей льготных кредитов бизнесу под 2%, которая может обернуться волной банкротств, рассказали РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.
РИА Новости 17:36
Фигурное катание

Рудковская предлагала Загитовой перейти в академию Плющенко

Известный продюсер, супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко предлагала фигуристке Алине Загитовой перейти в академию её мужа.
RT на русском 15:39
Происшествия

Пропавшая в Москве 12-летняя девочка найдена живой

Пропавшая в Москве 12-летняя девочка найдена живой. Об этом сообщила её мать Надежда Славина.
RT на русском 17:34
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Футбол

«Ювентус» объявил о подписании Мораты

Матч ТВ 17:16
Игры

Microsoft планирует купить разработчика игр ZeniMax за $7,5 млрд

Шесть лет назад Microsoft купила Minecraft Mojang за 2,5 млрд долларов.
Evo-rus.com 10:02
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Общество

Экипаж МКС перейдёт на «Союз» из-за пролетающего космического мусора

Экипаж Международной космической станции (МКС) перейдёт на корабль «Союз» из-за пролетающего рядом со станцией космического мусора, будет выполнен манёвр уклонения.
RT на русском 16:43
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Происшествия

В Тверской области разбился истребитель Су-30

В Тверской области днем 22 сентября разбился истребитель Су-30, совершавший плановый учебно-тренировочный полет, приводит РИА "Новости" сообщение пресс-службы Западного военного округа.
Газета.Ru 10:23
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Игры

Известно, какое название может получить ремастер трилогии Mass Effect

Сетевые инсайдеры рассказали, что ремастер трилогии Mass Effect может получить название Legendary Edition.
Vevby.ru 16:11
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Экономика

Греф выступил против повышения налогов в России

Глава Сбербанка Герман Греф не поддерживает какие-либо решения по повышению налогов в России.
РИА Новости 08:29
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Фигурное катание

Загитова считает, что справляется с ролью ведущей на Первом канале

Российская фигуристка, Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала, как она справляется с ролью телеведущей на шоу "Ледниковый период" на Первом канале.
Честный рейтинг букмекеров 09:33
Культура

Артем Шейнин: биография ведущего передачи «Время покажет»

Infox.ru 08:33
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Политика

Раскрыто содержание разговора Путина и Макрона о ситуации с Навальным

Lenta.ru 12:57
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Гаджеты

Qualcomm анонсировала новый процессор для смартфонов Snapdragon 750G

Новый процессор для смартфонов Snapdragon 750G представила компания Qualcomm, сообщает 22 сентября портал The Verge.
ИА Красная Весна 14:29
Шоу-бизнес

Евгений Миронов впервые вышел в свет с младшим шестилетним сыном

О личной жизни 53-летний Евгений Миронов практически не распространяется, поэтому о мальчике известно не много.
Gazeta.SPb 17:06
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Футбол

«Краснодар» победил ПАОК в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов

«Краснодар» одержал победу над греческим ПАОКом в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Lenta.ru 16:53
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Шоу-бизнес

Певица Наталья Штурм показала совместное фото с молодым Тарзаном

Старый снимок был сделан в 1998 году. На кадре Штурм и Тарзан обнимают за плечи ее дочь Елену от первого брака.
Слово и Дело 05:32
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Политика

В МИД РФ ответили на ультиматум США по договору по СНВ

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков ответил на ультиматум США по продлению Договора о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).
Expert.ru вчера в 10:18
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Общество

Историк Соколов подал иск к бывшей сожительнице-студентке

Газета.Ru 15:43
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Экономика

Акции «Яндекса» подорожали на фоне возможной покупки Тинькофф Банка

Акции «Яндекса» резко подорожали после сообщения о том, что IT-компания может купить TCS Group Олега Тинькова.
РБК 12:56
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Происшествия

Полиция Подмосковья задержала девушку за прогулку без одежды

Evo-rus.com 05:56
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Общество

Маркировка ювелирных изделий станет обязательной в РФ с 1 января

С 1 января в России станет обязательной маркировка ювелирных изделий, а с 1 июля разрешат оборот только маркированных ювелирных изделий.
Известия 15:17
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Футбол

В РФС признали ошибочным решение засчитать гол Дзюбы

В Российском футбольном союзе (РФС) признали ошибочным решение видеоассистента арбитра Алексея Матюнина засчитать гол нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы в ворота «Урала» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Lenta.ru 12:06
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Политика

На Украине обвинили Обаму в «сдаче» Крыма России

Крым "отдала" России в 2014 году администрация тогдашнего президента США Барака Обамы на фоне бездействия украинских властей, заявил экс-депутат Верховной рады Давид Жвания.
Газета.Ru 13:16
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Политика

Лукашенко ответил Польше запретом на ввоз польских товаров в страну

Президент Белоруссии Александр Лукашенко запретил ввозить в страну любые товары из Польши в ответ на их поддержку белорусской оппозиции.
RuNews24.ru 13:41
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Кино

Бен Аффлек увидел только «Мстителей» в будущем кинопроката

Известный голливудский актер и режиссер Бен Аффлек посетовал на то, что в ближайшем будущем, после завершения пандемии коронавируса, малобюджетным фильмам будет очень непросто попасть на большие экраны.
KinoNews.ru 17:01
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