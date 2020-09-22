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Южный Федеральный
Южный Федеральный

Президент России Владимир Путин выступил на Генассамблее ООН

Выступление президента России Владимира Путина на 75-й сессии Генеральной ассамблеи (ГА) ООН состоялось сегодня, 22 сентября. В связи с пандемией коронавируса обращение российского лидера к коллегам транслировалось в видеоформате.В источнике
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Труд

Запрет космического оружия и бесплатный доступ к вакцине: Владимир Путин выступил в ООН

Трудвчера в 12:46
News.ru

Путин сделал Вашингтону предложение при всех

News.ruвчера в 13:08
ТВ Центр

Видео выступления Путина на 75-й сессии Генассамблеи ООН

ТВ Центрвчера в 13:06
ТАСС

Доступная вакцина и запрет на оружие в космосе. Главное из выступления Путина на ГА ООН

ТАССвчера в 12:55
РЕН ТВ

В новом формате: чем запомнится 75-я сессия Генассамблеи ООН

РЕН ТВ02:03
RuNews24.ru

Владимир Путин начал свое выступление на 75-й сессии ГА ООН

RuNews24.ruвчера в 12:23
Вести.Ru

Владимир Путин выступает на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Вести.Ruвчера в 12:00

Рудковская прокомментировала публикацию переписки с Загитовой

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала в интервью "Спорт-Экспресс" публикацию ее переписки с фигуристкой Алиной Загитовой, в которой она говорит о готовности тренера Евгения Плющенко сотрудничать со спортсменкой.
Рудковская прокомментировала публикацию переписки с Загитовой
РИА Новости00:45
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ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса

В ООН благодарят президента России Владимира Путина за предложение вакцины сотрудникам, медицинские службы организации изучат его, заявили РИА Новости в офисе спецпредставителя генсека организации.
РИА Новости21:24
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Психолог предположила, чем закончится брак Петросяна с молодой женой

Вероника Степанова почеркнула, что она не видит положительного прогноза для пары Петросяна и Брухуновой, так как юморист находится в весьма солидном возрасте и через несколько лет его состояние здоровья может значительно ухудшиться.
Территория новостей01:56
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В Москве 1226 пациентов излечились от коронавируса за сутки

Еще 1226 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, всего столичные врачи вылечили от коронавируса более 240 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости02:09
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