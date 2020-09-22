Психолог предположила, чем закончится брак Петросяна с молодой женой

Вероника Степанова почеркнула, что она не видит положительного прогноза для пары Петросяна и Брухуновой, так как юморист находится в весьма солидном возрасте и через несколько лет его состояние здоровья может значительно ухудшиться.