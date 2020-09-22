Президент России Владимир Путин выступил на Генассамблее ООН
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Выступление президента России Владимира Путина на 75-й сессии Генеральной ассамблеи (ГА) ООН состоялось сегодня, 22 сентября. В связи с пандемией коронавируса обращение российского лидера к коллегам транслировалось в видеоформате.В источнике
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