Политика
РБКПутин выступил против бессрочного пребывания президента у власти
Президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге заявил, что против бессрочного пребывания главы государства на своем посту. В качестве негативного примера он назвал ситуацию, которая сложилась в СССР в 1980-е годы, сообщает ТАСС.
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Политика
Иран подтвердил, что передаст Украине черные ящики со сбитого Boeing
Глава отдела по расследованию авиакатастроф организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар подтвердил, что Тегеран передаст Украине "черные ящики" со сбитого украинского Boeing, сообщает агентство Tasnim.
Политика
Украинское бюро расследований вызвало Порошенко на два допроса
1 октября 2019 года в интервью ТСН глава Госбюро Роман Труба сообщил, что в отношении Порошенко и его команды расследуются 12 уголовных дел, по которым экс-президент проходит в качестве свидетеля.
Общество
Самую высокую зарплату в украинском правительстве получает Аваков
Пресс-служба кабинета министров Украины опубликовала средние зарплаты всех министров: самая высокая зарплата у главы МВД Арсена Авакова - 4,2 тысячи долларов в месяц, премьер Алексей Гончарук в среднем в месяц получал около 2,5 тысячи долларов.
Политика
Мишустин пообещал отслеживать доходы россиян через единую систему
Кандидат в премьер-министры РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с фракцией КПРФ пообещал, что в России появится единая система, которая будет контролировать доходы всех граждан страны.
Экономика
Готовый бизнес в России стал дешевле
В 2019 году россияне стали активнее интересоваться покупкой готового бизнеса, спрос на него по сравнению с показателями 2018-го вырос на 4%. Об этом говорится в исследовании интернет-сервиса объявлений «Авито» (есть у РБК).
Кино
Вышел трейлер фильма «Безумный Майлз» с Дэниэлом Рэдклиффом
Армия и оружие
Армия РФ начала получать новейшие танковые снаряды «Лекало»
Минобороны РФ начало приобретать новейшие бронебойные подкалиберные снаряды ЗБМ44 «Лекало», способные поражать современные модификации американских танков M1A2 Abrams.
Общество
Путин: ветеранам к 75-летию Победы выплатят по 75 тысяч рублей
Президент Владимир Путин рассказал, какие выплаты получат ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла в честь 75-летия Победы.
Политика
Кадырову предложили новую должность
Собеседник в Кремле сообщил «Аргументам недели», что «внезапный уход по странной формулировке» связан с тем, что Рамзан Кадыров получил предложение занять новую, более высокую, должность — полномочного представителя президента России.
Авто
Названы самые продаваемые автомобили в Москве за 2019 год
Аналитики составили топ-10 самых продаваемых в Москве автомобилей по итогам 2019 года, сообщается на сайте агентства «Автостат».
Экономика
У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец
Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре.
Футбол
«Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас» не выявили победителя в матче АПЛ
Гаджеты
Названы смартфоны Huawei и Honor, которые будут без Android 10
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, представители компании Huawei опубликовали список смартфонов, программное обеспечение на которых будет обновлено в январе-феврале: Huawei P30, Huawei P30 Pro, Huawei Mate 20, Huawei Mate 20 Pro.
Политика
Украинские авиастроители попросили Киев снять санкции с российских компаний
Как указывается в статье, у Киева попросту нет денег на такие разработки.
Армия и оружие
В Польше просят Россию предоставить все материалы по истории Второй мировой войны
В своем заявлении польская сторона просит Россию предоставить историкам все материалы, касающиеся Советской армии.
Шоу-бизнес
75-летний Максим Дунаевский женится в восьмой раз
В студии программы 75-летний композитор объявил о разводе со своей седьмой женой Мариной Рождественской, которая младше него на 27 лет.
Футбол
«Агроком» отсудил у ФК «Ростов» 154 млн рублей
Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил определение арбитражного суда Ростовской области и постановил взыскать с ФК «Ростов» 154 млн руб. в пользу ООО «Агроком Холдинг», соответствующая информация опубликована в материалах суда.
Футбол
Холанд оформил хет-трик в дебютном матче за дортмундскую «Боруссию»
Встреча, прошедшая в Аугсбурге, завершилась со счетом 5:3 в пользу гостей, в составе которых три гола забил Эрлинг Холанд (59-я, 70-я и 79-я минуты), по разу отличились Юлиан Брандт (49) и Джейдон Санчо (61).
Энергетика
Автотопливо вновь подорожало в Белоруссии из-за роста цен на нефть
Ранее NEWS.ru писал, что топливные цены на российских АЗС в первую неделю 2020 года показали сдержанный рост.
Футбол
Соболев отправился на сборы с «Крыльями Советов»
22-летний форвард "Крыльев Советов" Александр Соболев присоединился к остальной команде на сборах, которые в эти дни проходят в Турции.
Происшествия
Повисший на стене дома российский мальчик пожалел о своем спасении
Ребенок, повисший на стене дома в городе Озерск Челябинской области, заявил поймавшему его мужчине по имени Филипп, что пожалел о своем спасении.
Общество
Синоптики предупредили о тепловой аномалии в Москве и Эвенкии
Гидрометцентр сообщил, что наибольшее отклонение от климатической нормы в сторону плюсовых температур в ближайшие 10 дней будет наблюдаться в столичном регионе, Санкт-Петербурге и в Эвенкии, передает РИА "Новости".
Авто
Кроссовер Genesis GV80 представлен официально
Серийный кроссовер Genesis GV80, ставший первым SUV южнокорейского бренда, дебютировал сегодня в Сеуле.
Происшествия
В Москве после жалоб соседей на музыку обнаружили тело убитого мужчины
Полицейские обнаружили тело мужчины с колото-резаными ранами в одной из квартир дома на юге Москвы после жалоб соседей на музыку, которая звучала из квартиры жертвы более десяти дней.
Общество
Disney решила переименовать киностудию 20th Century Fox
Как отмечает CNN, киностудии переименуют для того, чтобы их названия не ассоциировались с медиахолдингом Fox Corporation, у которого Disney выкупил 20th Century Fox, Fox Searchlight в марте 2019 года за $71,3 млрд.
Происшествия
В Татарстане работника приюта отстранили после жалоб о домогательствах
Политика
Мединский ответил на заявление Польши о пострадавшей от СССР культуре
Ранее МИД Польши заявил права на ряд предметов искусства в РФ.
Шоу-бизнес
С греческим миллиардером Даша Жукова сыграла свадьбу
Свои отношения с греческим миллиардером Ставросом Ниархосомом Даша Жукова не скрывала. В последнее время пару часто видели вместе.
Спорт
Лыжник Большунов выиграл в этапе КМ в сложных погодных условиях
Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке на 15 км свободным стилем, невзирая на тяжелые погодные условия во время этапа Кубка мира в чешском Нове-Место 18 января, который завершится в воскресенье.
Общество
Украинка продала девственность за 1,2 миллиона евро
Девятнадцатилетняя уроженка украинского Харькова продала девственность за 1,2 миллиона евро.