Политика

РБКРБКПутин выступил против бессрочного пребывания президента у власти

Президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге заявил, что против бессрочного пребывания главы государства на своем посту. В качестве негативного примера он назвал ситуацию, которая сложилась в СССР в 1980-е годы, сообщает ТАСС.
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Что произошло за день: суббота, 18 января

Интерфакс12:45

Путин выступил против бессрочного пребывания президента у власти

Мойка7811:31

Путин возразил против возвращения к советской практике неограниченного пребывания у власти

ТАСС09:53

Путин высказался против бессрочного пребывания президента у власти

Piter.tv10:22

Путин выступил против бессрочного пребывания президента у власти

РБК09:55

Путин высказался против практики неограниченного пребывания у власти

RT на русском11:31

Путин высказался против бессрочного пребывания президента у власти

РИА Новости09:42
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Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 16:56, Ашберн
Армия и оружие

В Минобороны раскрыли планы активизировавшихся в Сирии боевиков

Руководство террористических группировок, активизировавшихся в сирийской зоне деэскалации Идлиб, рассчитывает получить поддержку стран Запада.
Российская газета 12:56
Общество

Более 100 человек пострадали в ходе столкновений с полицией в Бейруте

В Бейруте более 100 человек пострадали в ходе акций протеста, говорится в сообщении ливанского Красного Креста в Twitter.
РБК 13:31
Космос

ESA показало фото, покрытого льдом кратера Королёва на Марсе

Европейское космическое агентство ESA показало фото, покрытого льдом кратера Королёва на Марсе.
Актуальные Новости 13:15
Хоккей

Овечкин сделал хет-трик во втором матче подряд

Игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и сборной России Александр Овечкин сделал хет-трик во втором матче регулярного чемпионата подряд.
Газета.Ru 16:26
Авто

Составлен рейтинг лучших десятилетних автомобилей от 250 тысяч рублей

Эксперты «Российской газеты» составили свой список лучших десятилетних машин стоимостью от 250 тысяч рублей.
Автоновости дня 13:19
Политика

Сарадж призвал оказать давление на сторонников Хафтара

Глава заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Сарадж выступил с призывом к участникам конференции по урегулированию кризиса в Ливии.
Известия 15:31
Происшествия

25 автомобилей столкнулись в Адыгее

Двадцать пять автомобилей столкнулись на трассе в Адыгее из-за сильного тумана, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании "Автодор".
Газета.Ru вчера в 04:10
Авто

Tesla рассекретила дизайн нового электрокара

Компания Tesla Motors на днях опубликовала любопытный дизайн-скетч, на котором изображена новая, неизвестная ранее модель марки.
CarsWeek.ru 16 января в 23:37
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл официально лишены королевских титулов

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 9 января герцог и герцогиня Сассекские заявили о своём решении сложить полномочия старших членов королевской семьи Великобритании.
REGNUM 14:13
Происшествия

Повисший на стене дома российский мальчик пожалел о своем спасении

Ребенок, повисший на стене дома в городе Озерске Челябинской области, заявил поймавшему его мужчине по имени Филипп, что пожалел о своем спасении.
Lenta.ru 10:38
Футбол

Исламхан начал тренироваться с «Зенитом»

Полузащитник сборной Казахстана Бауыржан Исламхан начал тренироваться с «Зенитом».
Sports.ru 04:59
Религия

Православные христиане празднуют Крещение Господне

РИА Новости 16:23
Общество

Российские борцы с экстремизмом месяцами тайно снимали активистку в ее спальне

Lenta.ru 06:58
Общество

Познер прокомментировал требование лишить Урганта гражданства

Журналист Владимир Познер отреагировал на требования участников движения «Сорок сороков» лишить Ивана Урганта гражданства.
Gazeta.SPb вчера в 16:08
Происшествия

Московский ТЦ извинился за избиение подростка охранником

Торговый центр «МЕГА Химки», охранник которого ранее избил подростка, извинился перед посетителями.
Lenta.ru 13:30
Экономика

Глава МВФ указала на явные признаки глобального кризиса

В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом.
Газета.Ru 08:17
Шоу-бизнес

Виктория Боня ответила на обвинения в злоупотреблении фотошопом

Телеведущая Виктория Боня не смогла оставаться в стороне от жаркого спора по поводу "злоупотребления фоторедактором".
Газета Metro вчера в 12:29
Происшествия

В Реутове госпитализированы девять постояльцев дома престарелых

Девять постояльцев дома престарелых из подмосковного Реутова госпитализированы из-за пищевого отравления, в настоящий момент их состояние оценивается как средней тяжести, сообщили в пресс-службе минздрава Московской области.
РИА Новости 08:17
Культура

Мишустин поздравил Бориса Невзорова с юбилеем

ТАСС 09:37
Общество

Синоптики предупредили о резком похолодании в центре России

В конце следующей недели в центральных регионах России прогнозируется резкое понижение температуры.
Профиль 12:10
Единоборства

Конор Макгрегор сразится против Дональда Серроне в Лас-Вегасе

В соперники выбран опытный Дональд Серроне. Бой состоится в ночь с 18 на 19 января на арене T-Mobile в Лас-Вегасе.
Turkmenportal 06:49
Энергетика

Запрос от Белоруссии на поставку нефти поступил в Казахстан

Глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что республика получила запрос "Белнефтехима" на поставки нефти.
Газета.Ru 15 января в 04:09
Общество

Павел Дуров был допрошен американским судом

REGNUM вчера в 15:43
Кино

Актер Милош Бикович скрывает невесту от публики

За неделю фильм собрал в прокате миллиард рублей и прославил главного героя – актера Милоша Биковича.
Телепрограмма 16 января в 16:08
Происшествия

В Москве после жалоб соседей на музыку нашли убитого мужчину

В городском округе Щербинка, расположенном в Новой Москве, после жалоб соседей на музыку, которая была включена в квартире одного из домов на протяжении десяти дней, был найден труп мужчины, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка полиции.
Газета.Ru 09:24
Культура

Поклонники раскритиковали Джорджа Мартина за анонс выхода книги

Писатель Джордж Мартин, по произведениям которого был снят сериал «Игра престолов», подвергся критике со стороны поклонников.
Вечерняя Москва 10:48
Экономика

У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец

Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре.
Ведомости 07:09
Общество

Богатейшим человеком по версии Forbes стал Бернар Арно

Коммерсантъ 05:50
Биатлон

Российские биатлонисты повторили лучший результат сезона в эстафете

Мужская эстафета на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге завершилась победой сборной Франции.
РБК 10:20
Политика

Пушков ответил на комментарий Помпео о смене правительства в РФ

Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал отставку российского правительства.
Аргументы недели вчера в 14:41
Как работают Яндекс.Новости?
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