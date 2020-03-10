Разумеется, в конечном итоге - это ваше решение, но если по этому вопросу нет консенсуса, а его, как мне сказал председатель, нет, то я не вижу необходимости в досрочных выборах в Госдуму.

Президент России Владимир Путин заявил, что не видит необходимости в досрочных выборах в Госдуму. Об этом российский лидер сообщил, выступая в ходе заседания по вопросу принятия поправок к конституции. Трансляция выступления главы государства ведётся в YouTube.

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