Политика

REGNUMREGNUMПутин заявил о недопустимости «накруток» на голосовании по Конституции

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 июня заявил президент Владимир Путин на обращении к гражданам России.
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По правилам и праву

Российская газета12:40

Путин заявил о недопустимости принуждения к голосованию

РИА Новости08:30

Путин выступил против «накруток явки» при голосовании по Конституции

РБК08:51

Путин заявил о недопустимости «принудиловки» и накрутки явки на голосовании по поправкам

ТАСС07:46

Путин заявил о недопустимости принуждения к голосованию

Известия07:38

Путин потребовал не накручивать явку на голосовании по Конституции

Коммерсантъ07:31

О чем Путин поговорил с членами Общественной палаты

РЕН ТВ10:13
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Общество

Полиция начала проверку информации о двойном голосовании по поправкам

Правоохранительные органы начали проверку информации о двойном голосовании по поправкам в Конституцию, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Москве.
Коммерсантъ 13:25
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Общество

Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову

Ранее СМИ писали со ссылкой на выводы судмедэкспертизы, что Хрущев скончался от огнестрельного ранения в голову.
РИА Новости 10:01
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Политика

Соединенные Штаты расширили санкции в отношении Ирана

В среду, 24 июня США ввели санкции в отношении пяти капитанов иранских судов, осуществлявшие поставки топлива в Венесуэлу.
Inc-news.ru 13:32
Происшествия

В Нижнем Новгороде горит литературный музей Горького

Нижний Новгород, 25 июня 2020, 18:23 — REGNUM В Нижнем Новгороде произошло возгорание в здании литературного музея имени А.М. Горького по улице Минина, 26.
REGNUM 11:23
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Шоу-бизнес

Екатерина Климова хорошеет, несмотря на возраст

Екатерина Климова не задумывается по поводу возраста. Она спокойно может выложить фото без мейкапа или обсудить внешность с подписчиками.
Татарстан Сегодня 07:48
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Общество

В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада

Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
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Политика

Вучич рассказал о впечатлениях от парада Победы в Москве

RuNews24.ru 00:45
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Политика

Захарова прокомментировала ноту протеста Украины из-за парада в Крыму

Захарова напомнила, что ранее МИД Украины выступил с заявлением, где выразил решительный протест в связи с проведением без согласования с Киевом парада в Крыму по случаю 75-й годовщины победы над фашизмом.
ТАСС 11:17
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Общество

ВОЗ сообщила о новом всплеске коронавируса в Европе

В Европе наблюдается всплеск случаев заболевания COVID-19 после того, как страны начали ослаблять ограничения, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
Коммерсантъ 10:02
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Происшествия

Восстановлено электроснабжение Абакана

Стала известна причина отключения от электроснабжения нескольких подстанций в столице Хакасии. На Калининской подстанции произошла авария.
Республиканская Телевизионная Сеть 11:59
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Кино

Персонажи новых серий «Ну, погоди» останутся без диалогов

Сайт интересных новостей 22 июня в 12:49
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Футбол

«Спартак» заинтересован в услугах форварда «Тулузы» Яя Саного

Согласно информации портала L'Equipe, московский «Спартак» сделал предложение по нападающему «Тулузы» Яя Саного.
REGNUM 12:36
Авто

Для российских водителей 1 июля вступят в силу новые правила

С июля в России вступит в силу ряд нововведений для автомобилистов.
РИА Новости 13:17
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Армия и оружие

Китай начал строить военный лагерь на границе с Индией — Reuters

Новый военный лагерь на спорном с Индией участке границы в Ладакхе строит китайская народная армия, 25 июня сообщает агентство Reuters.
ИА Красная Весна 07:16
Политика

Грызлов: Киев и Донбасс ведут диалог о законе об особом статусе

Киев не рассматривает предложения Донбасса о законе об особом статусе, но соответствующий диалог начался, пишет РИА "Новости" со ссылкой на полпреда России в контактной группе по Украине Бориса Грызлова.
Газета.Ru 13:15
Политика

В КГБ Белоруссии против Лукашенко устроили анонимный протест

У президента Белоруссии Александра Лукашенко возникли новые проблемы перед выборами.
Дни.ру 00:55
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Общество

«Аэрофлот» вопреки запретам возобновил пассажирские рейсы за границу

«Аэрофлот» возобновил регулярные рейсы за границу, несмотря на закрытые границы и запрет правительства.
Русская Планета 02:20
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Происшествия

Отстраненный от парада солдат объяснил разбитое стекло машины ФСО

РБК 09:36
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Происшествия

Сын погибшего в ДТП ответил на предложение Ефремова об «усыновлении»

РИА Новости 12:15
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Политика

Путин рассказал о вере в Россию среди своего окружения

Ведомости вчера в 12:42
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Происшествия

Сыновья дагестанского депутата устроили перестрелку в Махачкале

Известия вчера в 10:37
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Футбол

Карпин пошутил над решением РПЛ о переносе игры «Краснодар» - «Динамо»

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин отреагировал на решение РПЛ о переносе матча "Краснодара" и "Динамо".
РИА Новости 12:09
Общество

Суд США обязал Telegram вернуть покупателям Gram $1,22 млрд

Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк обязал Telegram Group Inc. вернуть покупателям цифровых токенов Gram $1,22 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на документы суда.
Газета.Ru 13:12
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Игры

CD Projekt RED представила новый трейлер игры Cyberpunk 2077

Российская газета 13:01
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Экономика

«Башнефть» выплатит 19,15 млрд рублей дивидендов за 2019 год

Акционеры "Башнефти" на годовом собрании 24 июня утвердили решение выплатить дивиденды за 2019 год из расчета 107,81 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию, сообщила компания.
Интерфакс 03:08
Футбол

Дани Алвес помог убедить Артура перейти в «Ювентус»

Sports.ru 11:28
Происшествия

Полиция установила личности найденных в московской квартире младенцев

Полиция установила личности четверых из пяти младенцев, после обнаружения которых 23 июня в Москве было возбуждено уголовное дело по ст. 127.1 УК (торговля людьми).
РБК 07:42
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Политика

В Кремле прокомментировали заявления Лукашенко о выборах в Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил, что намерен обсудить в ближайшее время с президентом РФ Владимиром Путиным "вмешательство извне" в белорусские выборы главы государства.
Газета.Ru 08:35
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Игры

Tales of Arise не выйдет в 2020 году

Игромания.ру 10:23
Политика

В Саратовской облдуме произошла массовая драка депутатов

Накануне.Ru вчера в 06:40
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