Политика
REGNUMПутин заявил о недопустимости «накруток» на голосовании по Конституции
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 июня заявил президент Владимир Путин на обращении к гражданам России.
Читать в источнике
Оценить1,6K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 13:40, Ашберн
Общество
Полиция начала проверку информации о двойном голосовании по поправкам
Правоохранительные органы начали проверку информации о двойном голосовании по поправкам в Конституцию, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Москве.
Коммерсантъ 13:25
Общество
Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову
Ранее СМИ писали со ссылкой на выводы судмедэкспертизы, что Хрущев скончался от огнестрельного ранения в голову.
РИА Новости 10:01
Политика
Соединенные Штаты расширили санкции в отношении Ирана
В среду, 24 июня США ввели санкции в отношении пяти капитанов иранских судов, осуществлявшие поставки топлива в Венесуэлу.
Inc-news.ru 13:32
Происшествия
В Нижнем Новгороде горит литературный музей Горького
Нижний Новгород, 25 июня 2020, 18:23 — REGNUM В Нижнем Новгороде произошло возгорание в здании литературного музея имени А.М. Горького по улице Минина, 26.
REGNUM 11:23
Шоу-бизнес
Екатерина Климова хорошеет, несмотря на возраст
Екатерина Климова не задумывается по поводу возраста. Она спокойно может выложить фото без мейкапа или обсудить внешность с подписчиками.
Татарстан Сегодня 07:48
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
Политика
Вучич рассказал о впечатлениях от парада Победы в Москве
RuNews24.ru 00:45
Политика
Захарова прокомментировала ноту протеста Украины из-за парада в Крыму
Захарова напомнила, что ранее МИД Украины выступил с заявлением, где выразил решительный протест в связи с проведением без согласования с Киевом парада в Крыму по случаю 75-й годовщины победы над фашизмом.
ТАСС 11:17
Общество
ВОЗ сообщила о новом всплеске коронавируса в Европе
В Европе наблюдается всплеск случаев заболевания COVID-19 после того, как страны начали ослаблять ограничения, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
Коммерсантъ 10:02
Происшествия
Восстановлено электроснабжение Абакана
Стала известна причина отключения от электроснабжения нескольких подстанций в столице Хакасии. На Калининской подстанции произошла авария.
Республиканская Телевизионная Сеть 11:59
Кино
Персонажи новых серий «Ну, погоди» останутся без диалогов
Сайт интересных новостей 22 июня в 12:49
Футбол
«Спартак» заинтересован в услугах форварда «Тулузы» Яя Саного
Согласно информации портала L'Equipe, московский «Спартак» сделал предложение по нападающему «Тулузы» Яя Саного.
REGNUM 12:36
Авто
Для российских водителей 1 июля вступят в силу новые правила
С июля в России вступит в силу ряд нововведений для автомобилистов.
РИА Новости 13:17
Армия и оружие
Китай начал строить военный лагерь на границе с Индией — Reuters
Новый военный лагерь на спорном с Индией участке границы в Ладакхе строит китайская народная армия, 25 июня сообщает агентство Reuters.
ИА Красная Весна 07:16
Политика
Грызлов: Киев и Донбасс ведут диалог о законе об особом статусе
Киев не рассматривает предложения Донбасса о законе об особом статусе, но соответствующий диалог начался, пишет РИА "Новости" со ссылкой на полпреда России в контактной группе по Украине Бориса Грызлова.
Газета.Ru 13:15
Политика
В КГБ Белоруссии против Лукашенко устроили анонимный протест
У президента Белоруссии Александра Лукашенко возникли новые проблемы перед выборами.
Дни.ру 00:55
Общество
«Аэрофлот» вопреки запретам возобновил пассажирские рейсы за границу
«Аэрофлот» возобновил регулярные рейсы за границу, несмотря на закрытые границы и запрет правительства.
Русская Планета 02:20
Происшествия
Сын погибшего в ДТП ответил на предложение Ефремова об «усыновлении»
РИА Новости 12:15
Политика
Путин рассказал о вере в Россию среди своего окружения
Ведомости вчера в 12:42
Происшествия
Сыновья дагестанского депутата устроили перестрелку в Махачкале
Известия вчера в 10:37
Футбол
Карпин пошутил над решением РПЛ о переносе игры «Краснодар» - «Динамо»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин отреагировал на решение РПЛ о переносе матча "Краснодара" и "Динамо".
РИА Новости 12:09
Общество
Суд США обязал Telegram вернуть покупателям Gram $1,22 млрд
Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк обязал Telegram Group Inc. вернуть покупателям цифровых токенов Gram $1,22 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на документы суда.
Газета.Ru 13:12
Игры
CD Projekt RED представила новый трейлер игры Cyberpunk 2077
Российская газета 13:01
Экономика
«Башнефть» выплатит 19,15 млрд рублей дивидендов за 2019 год
Акционеры "Башнефти" на годовом собрании 24 июня утвердили решение выплатить дивиденды за 2019 год из расчета 107,81 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию, сообщила компания.
Интерфакс 03:08
Футбол
Дани Алвес помог убедить Артура перейти в «Ювентус»
Sports.ru 11:28
Происшествия
Полиция установила личности найденных в московской квартире младенцев
Полиция установила личности четверых из пяти младенцев, после обнаружения которых 23 июня в Москве было возбуждено уголовное дело по ст. 127.1 УК (торговля людьми).
РБК 07:42
Политика
В Кремле прокомментировали заявления Лукашенко о выборах в Белоруссии
Ранее Лукашенко заявил, что намерен обсудить в ближайшее время с президентом РФ Владимиром Путиным "вмешательство извне" в белорусские выборы главы государства.
Газета.Ru 08:35
Игры
Tales of Arise не выйдет в 2020 году
Игромания.ру 10:23
Политика
В Саратовской облдуме произошла массовая драка депутатов
Накануне.Ru вчера в 06:40