Результаты голосования по поправкам в Конституцию должны быть абсолютно легитимны, любые искажения воли народа недопустимы, заявил президент Владимир Путин на встрече с членами Общественной палаты нового состава, трансляцию которой вел РБК.

Путин выступил против «накруток явки» при голосовании по Конституции

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