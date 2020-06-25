Политика

РБКРБКПутин выступил против «накруток явки» при голосовании по Конституции

Результаты голосования по поправкам в Конституцию должны быть абсолютно легитимны, любые искажения воли народа недопустимы, заявил президент Владимир Путин на встрече с членами Общественной палаты нового состава, трансляцию которой вел РБК.
Читать в источнике
Комментировать2K

Подробнее о событии

Оттуда ветер дует: Общественная палата взялась за иностранные фейки о поправках

Известия14:42

Нельзя допускать принудиловки: Путин о голосовании по поправкам в Конституцию

Вести.Ru13:47

Путин потребовал не накручивать явку на голосовании по Конституции

Коммерсантъ07:31

Путин выступил против «накруток явки» при голосовании по Конституции

РБК08:51

Путин заявил о недопустимости «принудиловки» и накрутки явки на голосовании по поправкам

ТАСС07:46

О чем Путин поговорил с членами Общественной палаты

РЕН ТВ10:13

Путин заявил о недопустимости принуждения к голосованию

РИА Новости08:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 15:03, Ашберн
Происшествия

Известный мотоблогер разбился насмерть на трассе

Lenta.ru 14:20
17
Общество

Командующий Балтфлотом наградил потерявшую туфлю участницу парада

Командующий Балтийском флотом Александр Носатов поощрил девушку, которая во время парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но не нарушила строй.
Газета.Ru 09:39
5,1K
Общество

Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову

Ранее СМИ писали со ссылкой на выводы судмедэкспертизы, что Хрущев скончался от огнестрельного ранения в голову.
РИА Новости 10:01
836
Кино

Платформа HBO Max вернула «Унесенных ветром» с пояснениями

Газета.Ru 11:12
10
Здоровье

Медицинский работник умерла от коронавируса в Ивановской области

Кстати.News 05:14
22
Общество

Бронетранспортер задымился на северо‑западе Москвы

Бронетранспортер, который возвращался с парада Победы на Красной площади, задымился на пересечении улицы Мневники и Демьяна Бедного в Северо-Западном округе столицы, передает корреспондент РИАМО.
РИАМО вчера в 05:30
156
Политика

Политолог из ФРГ спрогнозировал «возвращение» Крыма в состав Украины

Крым воссоединился с Россией после проведенного на полуострове референдума в 2014 году.
Политическая Экспертиза 03:10
42
Общество

ВОЗ сообщила о новом всплеске коронавируса в Европе

В Европе наблюдается всплеск случаев заболевания COVID-19 после того, как страны начали ослаблять ограничения, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
Коммерсантъ 10:02
380
Происшествия

Стали известны детали инцидента с машиной ФСО перед парадом Победы

REGNUM 05:28
4,8K
Происшествия

Семья Захарова ответила на слова о готовности Ефремова усыновить детей

Ранее адвокат актера Эльман Пашаев сообщил, что Михаил Ефремов готов усыновить несовершеннолетних детей из семьи погибшего, «чтобы им обеспечить достойную жизнь».
РБК 11:27
1K
Шоу-бизнес

Кристина Асмус ответила на слухи о фейковом разводе с Харламовым

Российская актриса Кристина Асмус опровергла новость о том, что ее развод с шоуменом Гариком Харламовым является розыгрышем.
Культуромания 14:46
321
Кино

Вышел трейлер российского хоррора «Кольская сверхглубокая»

Сюжет фильма перенесет зрителя в 1984 год, когда были зафиксированы первые звуки, доносившиеся с глубины в 12 километров.
ГЛАС.RU 22 июня в 08:36
141
Политика

Владимир Путин рассказал о противниках прямых выплат во время пандемии

Президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, что у такой меры поддержки, как прямые выплаты, были противники.
Вести.Ru 14:25
1
Футбол

«Спартак» предложил контракт бывшему форварду лондонского «Арсенала»

Французское спортивное издание L’Equipe сообщает, что Яя Саного (выступает на позиции нападающего во французском профессиональном футбольном клубе "Тулуза") может продолжить карьеру в одном из российских клубов.
CT news 13:05
Авто

Для российских водителей 1 июля вступят в силу новые правила

С июля в России вступит в силу ряд нововведений для автомобилистов.
РИА Новости 13:17
127
Общество

Губернатор Петербурга разрешил открыть летние кафе и салоны маникюра

С 29 июня в Санкт-Петербурге заработают зоологические парки площадью более 5 га и возобновится проведение торжественных церемоний регистрации заключения брака (в помещении, где проводится церемония, одновременно смогут находится не более десяти человек, не считая сотрудников загсов).
РБК 13:58
78
Общество

Минздрав одобрил препарат от коронавируса «Арепливир»

Минздрав России одобрил применение препарата "Арепливир" для борьбы с коронавирусом, сообщила пресс-служба ведомства.
Интерфакс 14:02
11
Шоу-бизнес

Ивлеева объяснила хвастовство роскошной жизнью

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева объяснила своим подписчикам в инстаграме, почему стала демонстрировать атрибуты богатой жизни.
РИА Новости 12:49
17
Общество

В США Telegram обязали вернуть инвесторам деньги за криптовалюту Gram

Американский суд обязал Telegram выплатить 1,224 миллиарда долларов покупателям криптовалюты Gram в качестве неустойки за невыполненные перед ними обязательства.
Российская газета 14:56
26
Шоу-бизнес

Собчак сломала нос и попала в больницу

Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что сломала нос и попала в больницу. Об этом она сообщила в Instagram, сняв видео из палаты.
Lenta.ru 09:34
655
Политика

Госдеп США предупредил Россию об «изоляции в ООН»

Если Россия и Китай продолжат идти по "пути к антиутопии" и заблокируют заявку США на продление запрета на поставки оружия Ирану, они могут оказаться в изоляции в Организации Объединенных Наций (ООН), заявил в интервью Reuters специальный представитель Госдепартамента США по Ирану Брайан Хук.
Газета.Ru 13:40
44
Общество

В РФ смягчили ограничения на въезд иностранных специалистов

Правительство РФ своим распоряжением смягчило ограничения на въезд в Россию иностранным специалистам, имеющим разрешение на работу в РФ.
Интерфакс 11:54
67
Политика

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС 07:29
2,1K
Культура

«Мумий Тролль» в июле снимет клип на Урале

Уральский меридиан 13:06
1
Культура

На Мамаевом кургане прошел концерт Победы

Накануне, 24 июня, в Волгограде на Мамаевом кургане прошел концерт, посвященный 75-летию Победы.
RuNews24.ru 01:29
197
Политика

США упрекнули Германию в недооценке военной угрозы со стороны России

Госсекретарь США Майк Помпео упрекнул Германию в недооценке военной угрозы со стороны России.
Lenta.ru 14:16
8
Футбол

Фанат «Бернли» был уволен с работы за свой баннер «Жизни белых важны»

Фанат футбольного клуба "Бернли" Джейк Хеппл потерял работу после своей акции с баннером "Жизни белых важны", сообщает The Sun.
РИА Новости вчера в 13:18
Политика

СК заочно обвинил журналиста Айдера Муждабаева в призывах к терроризму

Следственный комитет заочно предъявил обвинение в публичных призывах к террористической деятельности и публичном оправдании терроризма через интернет журналисту Айдеру Муждабаеву.
Дождь 08:33
174
Общество

Минфин разъяснил порядок начисления выплат семьям с детьми до 16 лет

Единовременные выплаты семьям с детьми в возрасте от рождения до 16 лет в июле будут начислены автоматически тем, кто получил такую выплату в июне.
РБК 23 июня в 14:43
653
Общество

Петербуржцам не удастся подглядеть съемки «Алых парусов»

Подплыть на плавсредстве и понаблюдать вживую за шоу не получится – на месте будут дежурить катера полиции, сотрудники инспекции по маломерным судам петербургского ГУ МЧС, а также поисково-спасательные и другие службы.
Петербургский дневник 11:53
2
Как работают Яндекс.Новости?
Изменение КонституцииБольше новостей по теме
Главное