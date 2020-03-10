Политика
В курсе.руВладимир Путин не видит необходимости в досрочных выборах в Госдуму
Президент выступает с обращением к депутатам по вопросам поправок в Конституцию. Владимир Путин не видит необходимости в досрочных выборах в Государственную Думу в 2020 году. Об этом президент России заявил во время выступления перед депутатами во вторник, 10 марта.
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Стабильность, может быть, и важнее. Но когда политическая, экономическая, социальная сфера обретают внутреннюю устойчивость, зрелость, когда государство становится более мощным и трудно уязвимым извне, тогда на первый план выходит возможность сменяемости власти.
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Политика
Госдума приняла пакет поправок к Конституции во втором чтении
Государственная Дума во вторник приняла во втором чтении законопроект «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», представляющий собой пакет поправок к Конституции.
Политика
Суд в Нидерландах начинает рассматривать дело о крушении рейса МН17
Шоу-бизнес
В Сети появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции
Недавно Анджелина Джоли шокировала поклонников неожиданным признанием. Оказывается, две её дочери перенесли тяжелые операции.
Энергетика
Саудовская Аравия ответила на обвинения в ценовой войне с Россией
По информации источника ТАСС, в Саудовской Аравии не собираются вести войну с Россией, страна остается партнером для Эр-Рияда.
Музыка
Little Big пока не представила песню для «Евровидения-2020»
Общество
Российские регионы начали вводить особый режим из-за коронавируса
Власти Липецкой области ввели в регионе особой режим из-за угрозы распространения коронавируса.
Происшествия
Эксперты идентифицировали останки тела знакомой фигурантов дела «Сети»
Экспертиза подтвердила, что найденные под Рязанью останки тела принадлежат знакомой фигурантов дела «Сети» (признана террористической и запрещена в России) Екатерине Левченко.
Экономика
Фондовые торги в США открылись ростом после падения котировок 9 марта
Фондовые торги в США во вторник открылись ростом после значительного снижения котировок в понедельник.
Происшествия
В Испании сбежавший лев оказался собакой
Кино
Появился финальный трейлер «Черной вдовы»
Киностудия Marvel представила последний трейлер экранизации комиксов о Черной вдове — Наташе Романофф.
Экономика
Названы последствия падения курса рубля для россиян
Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
Здоровье
Второй в истории человек полностью излечился от ВИЧ
Врачи подтвердили полное излечение от ВИЧ второго в истории человека - проживающего в Лондоне 40-летнего Адама Кастильехо, сообщает во вторник BBC News.
Авто
Hyundai Solaris после рестайлинга получит новые двигатели
Местный седан получил отличный от российского дизайн и новую моторную гамму с долгожданным дизельным двигателем.
Шоу-бизнес
Впервые после удаления имплантов Кудрявцева показала себя в купальнике
Поклонники не ожидали, что в купальнике спустя всего 2 месяца после операции, она будет выглядеть настолько хорошо.
Наука
Не оправдавшие ожидания матерей гиены прожили меньше
Ученые из Америки установили, что социальный статус взрослых пятнистых гиен полностью наследуется от матери и не зависит от того, как животные проявляли себя в процессе взросления.
Экономика
Минфин России прокомментировал падение цен на нефть
Минфин России прокомментировал падение стоимости нефти, отметив, что цены на марку Urals упали ниже базового уровня, установленного бюджетным правилом.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк оценила шансы на выздоровление артистки
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна выразила уверенность, что ее мать поправится. Об этом она написала в комментариях в Instagram.
Финансы
Курс рубля упал на открытии торгов на Московской бирже
Рубль упал по отношению к доллару и евро на открытии торгов на Московской бирже, сообщает РИА Новости.
Шоу-бизнес
Сергей Полунин и Елена Ильиных рассекретили имя ребенка
Сергей Полунин и Елена Ильиных стали родителями в середине января, но рассказали об этом общественности лишь несколько дней назад.
Общество
«Аэрофлот» вернет стоимость билетов в Италию и Израиль
" Аэрофлот" предоставляет возможность пассажирам без штрафных санкций изменить маршрут, даты путешествия или вернуть билеты в и из городов Италии и Израиля, - отмечается в сообщении.
Энергетика
Новак оценил сроки восстановления цен на нефть
Цены на нефть после случившегося обвала на фоне развала сделки ОПЕК+ могут восстановиться через несколько месяцев, сказал министр энергетики Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24».
Армия и оружие
США перебрасывают в Ирак системы ПРО
Пентагон принял решение о перебросе систем противоракетной обороны в Ирак.
Авто
В Сети показали фото возрожденного внедорожника Ford Bronco Sport
В Сети рассекречены фотографии возрожденной модели внедорожника Ford Bronco Sport.
Транспорт
Россия временно приостановила железнодорожное сообщение с Монголией
Россия с 10 марта приостанавливает железнодорожное сообщение с Монголией из-за угрозы распространения коронавируса.