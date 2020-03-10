Политика

В курсе.руВ курсе.руВладимир Путин не видит необходимости в досрочных выборах в Госдуму

Президент выступает с обращением к депутатам по вопросам поправок в Конституцию. Владимир Путин не видит необходимости в досрочных выборах в Государственную Думу в 2020 году. Об этом президент России заявил во время выступления перед депутатами во вторник, 10 марта.
Читать в источнике
Комментировать168
Владимир Путин
Стабильность, может быть, и важнее. Но когда политическая, экономическая, социальная сфера обретают внутреннюю устойчивость, зрелость, когда государство становится более мощным и трудно уязвимым извне, тогда на первый план выходит возможность сменяемости власти.
— Владимир ПутинАстраханские новости 08:31

Подробнее о событии

Владимир Путин отклонил идею переноса выборов Госдумы, но готов остаться президентом и после 2024 года

Коммерсантъ11:18

Путин не видит необходимости в досрочных выборах в Госдуму

ТК Звезда08:41

Путин не возражает против возможности баллотироваться в 2024 году

РИА Новости09:07

Путин не увидел необходимости в досрочных выборах в Госдуму

РБК08:30

КПРФ поддерживает проведение досрочных выборов в Госдуму

ТАСС08:22

Президент выступил против досрочных выборов в Госдуму

Интерфакс08:31

Путин не увидел необходимости в досрочных выборах в Госдуму

REGNUM08:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7100 источников, обновлено в 12:11, Ашберн
Политика

Госдума приняла пакет поправок к Конституции во втором чтении

Государственная Дума во вторник приняла во втором чтении законопроект «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», представляющий собой пакет поправок к Конституции.
РБК 09:44
Политика

Оппозиция подала заявку на митинг в Москве по поправке в конституцию

BFM.ru 10:38
Политика

Суд в Нидерландах начинает рассматривать дело о крушении рейса МН17

Piter.tv вчера в 07:07
Шоу-бизнес

В Сети появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции

Недавно Анджелина Джоли шокировала поклонников неожиданным признанием. Оказывается, две её дочери перенесли тяжелые операции.
Новая Кубань 09:29
Энергетика

Саудовская Аравия ответила на обвинения в ценовой войне с Россией

По информации источника ТАСС, в Саудовской Аравии не собираются вести войну с Россией, страна остается партнером для Эр-Рияда.
Народные новости вчера в 09:23
Музыка

Little Big пока не представила песню для «Евровидения-2020»

Известия вчера в 23:14
Армия и оружие

Эрдоган заявил об уничтожении восьми сирийских комплексов «Панцирь»

Газета.Ru 11:02
Общество

Российские регионы начали вводить особый режим из-за коронавируса

Власти Липецкой области ввели в регионе особой режим из-за угрозы распространения коронавируса.
Национальная служба новостей 05:11
Происшествия

Эксперты идентифицировали останки тела знакомой фигурантов дела «Сети»

Экспертиза подтвердила, что найденные под Рязанью останки тела принадлежат знакомой фигурантов дела «Сети» (признана террористической и запрещена в России) Екатерине Левченко.
РБК 11:30
Экономика

Фондовые торги в США открылись ростом после падения котировок 9 марта

Фондовые торги в США во вторник открылись ростом после значительного снижения котировок в понедельник.
ТАСС 10:13
Происшествия

В Испании сбежавший лев оказался собакой

Вести.Ru 10:44
Политика

Путин: лидерам стран антигитлеровской коалиции стоит приехать на 9 Мая

РЕН ТВ 03:32
Кино

Появился финальный трейлер «Черной вдовы»

Киностудия Marvel представила последний трейлер экранизации комиксов о Черной вдове — Наташе Романофф.
Вечерняя Москва вчера в 21:55
Экономика

Названы последствия падения курса рубля для россиян

Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
Известия 00:26
Здоровье

Второй в истории человек полностью излечился от ВИЧ

Врачи подтвердили полное излечение от ВИЧ второго в истории человека - проживающего в Лондоне 40-летнего Адама Кастильехо, сообщает во вторник BBC News.
Интерфакс 11:16
Происшествия

В Иркутске начали проверку после разгрома аптеки посетительницей

РИА Новости 04:20
Авто

Hyundai Solaris после рестайлинга получит новые двигатели

Местный седан получил отличный от российского дизайн и новую моторную гамму с долгожданным дизельным двигателем.
Автоновости дня 07:17
Шоу-бизнес

Впервые после удаления имплантов Кудрявцева показала себя в купальнике

Поклонники не ожидали, что в купальнике спустя всего 2 месяца после операции, она будет выглядеть настолько хорошо.
Kleo.ru 03:08
Наука

Не оправдавшие ожидания матерей гиены прожили меньше

Ученые из Америки установили, что социальный статус взрослых пятнистых гиен полностью наследуется от матери и не зависит от того, как животные проявляли себя в процессе взросления.
N+1 09:22
Экономика

Минфин России прокомментировал падение цен на нефть

Минфин России прокомментировал падение стоимости нефти, отметив, что цены на марку Urals упали ниже базового уровня, установленного бюджетным правилом.
RT на русском вчера в 02:51
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк оценила шансы на выздоровление артистки

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна выразила уверенность, что ее мать поправится. Об этом она написала в комментариях в Instagram.
РИА Новости 10:21
Финансы

Курс рубля упал на открытии торгов на Московской бирже

Рубль упал по отношению к доллару и евро на открытии торгов на Московской бирже, сообщает РИА Новости.
Рифей-Пермь 05:24
Культура

Вдова Магомаева прокомментировала выбор Биковича на роль певца

News.ru 11:27
Шоу-бизнес

Сергей Полунин и Елена Ильиных рассекретили имя ребенка

Сергей Полунин и Елена Ильиных стали родителями в середине января, но рассказали об этом общественности лишь несколько дней назад.
Paparazzi.ru 04:34
Общество

«Аэрофлот» вернет стоимость билетов в Италию и Израиль

" Аэрофлот" предоставляет возможность пассажирам без штрафных санкций изменить маршрут, даты путешествия или вернуть билеты в и из городов Италии и Израиля, - отмечается в сообщении.
ТАСС 11:45
Энергетика

Новак оценил сроки восстановления цен на нефть

Цены на нефть после случившегося обвала на фоне развала сделки ОПЕК+ могут восстановиться через несколько месяцев, сказал министр энергетики Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24».
РБК 08:47
Армия и оружие

США перебрасывают в Ирак системы ПРО

Пентагон принял решение о перебросе систем противоракетной обороны в Ирак.
News.ru 11:31
Авто

В Сети показали фото возрожденного внедорожника Ford Bronco Sport

В Сети рассекречены фотографии возрожденной модели внедорожника Ford Bronco Sport.
Rusargument 02:42
Транспорт

Россия временно приостановила железнодорожное сообщение с Монголией

Россия с 10 марта приостанавливает железнодорожное сообщение с Монголией из-за угрозы распространения коронавируса.
РБК 12:04
Футбол

Кокорин заявил о нежелании возвращаться в «Зенит»

РБК 07:52
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное