Политика

ИзвестияИзвестияПутин выступил против создания института наставника над президентом

Президент России Владимир Путин заявил, что он против создания в РФ стабилизирующего института передачи власти в переходный период, так как это подорвет авторитет президента и приведет к двоевластию в стране. Такое мнение он высказал 22 января в ходе общения со студентами.
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с чего всё началось

Путин заявил о недопустимости двоевластия в РФ

Президент РФ Владимир Путин считает нецелесообразным создание в России некоего стабилизирующего института в период передачи власти, поскольку это подорвет авторитет главы государства и может привести к двоевластию.
Интерфакс11:30

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Двоевластие не для России

Российская газета15:08

Путин заявил о недопустимости двоевластия в России

РИА Новости12:21

Путин выступил против создания института наставника над президентом

Известия11:21

Путин высказался против фигуры наставника над президентом

RT на русском11:44

Путин заявил о недопустимости двоевластия в РФ

Интерфакс11:30

Путин отказался быть «наставником» из-за риска двоевластия в России

РБК11:57

Путин выступил против фигуры «наставника» в системе высшей власти в России

ТАСС11:14
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Авто

Бледные тени: автомобили, которые не покупают в России

Основываясь на статистике продаж новых автомобилей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России, «Известия» составили список наименее популярных автокомпаний страны.
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Происшествия

Суд на Кубани прекратил дело сироты о незаконной вырубке деревьев

Апшеронский районный суд на Кубани в связи с примирением сторон прекратил уголовное преследование Василия Попкова, являющегося сиротой, за незаконную вырубку зеленых насаждений в школе.
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Угрожавшую выбросить ребенка из окна женщину задержали

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Онищенко рассказал о происхождении нового коронавируса

Экс-руководитель Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что коронавирус, быстро распространяющийся в Китае, появился уже давно.
Известия 14:23
Происшествия

Все детсады Биробиджана эвакуировали из-за сообщений о «минировании»

Воспитанники и персонал всех детских садов Биробиджана в Еврейской автономной области эвакуированы в четверг из-за сообщений об опасности, сообщает правительство региона.
РИА Новости 21:25
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«Барселона» вырвала победу у «Ибицы», Гризманн оформил дубль

Хозяева открыли счет уже на девятой минуте – отличился Пеп Кабалле. Чемпион страны вырвал победу благодаря дублю Антуана Гризмана.
ProstoProSport 14:56
Энергетика

Танкер с норвежской нефтью для Белоруссии задержался

Танкер с 80 тысячами тонн норвежской нефти для Белоруссии задерживается из-за непогоды. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь».
Lenta.ru 17:48
Здоровье

Диетолог заявил о риске заразиться ожирением

Известия 20:26
Здоровье

В Китае число заболевших новым коронавирусом превысило 570 человек

Число заболевших новым типом коронавируса в различных провинциях Китая составляет 571 человек, сообщает Госкомитет по вопросам здравоохранения.
РИА Новости 20:05
Армия и оружие

В США объяснили присутствие своих войск в Сирии

Власти Сирии не смогут обеспечить "эффективное управление" в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"*, поэтому в регионе остаются войска США, заявил генерал-майор Алекс Гринквич, заместитель командующего операцией против ИГ*, которую проводит коалиция во главе с США.
РИА Новости 13:47
Общество

Макрон накричал на израильских полицейских

В Иерусалиме президент Франции Эммануэль Макрон вступил в перепалку с полицейскими, сообщает ОТР.
Общественное телевидение России 17:50
Политика

Матвиенко предложила расширить запрет на иностранное гражданство

В ходе заседания Совета Федерации председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко предложила расширить список лиц, которым запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.
RT на русском 02:26
Кино

Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века

ТАСС 20 января в 11:43
Общество

В Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка

Фейковая новость об отключении карт Visa в 2014 году привела к панике и тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
RT на русском 13:24
Гаджеты

Microsoft придумала новый способ выжить пользователей с Windows 7

С 15 января пользователи операционной системы Windows 7 время от времени сталкиваются с полноэкранными оповещениями о прекращении поддержки.
iXBT.com 01:54
Общество

В России предложили понизить пенсионный возраст многодетным отцам

Госсовет Удмуртии внес в Госдуму законопроект, согласно которому многодетные отцы смогут выходить на пенсию досрочно, следует из электронной базы данных нижней палаты.
РИА Новости 13:25
Политика

Путин назвал «уродами» создателей «групп смерти» в соцсетях

Президент Владимир Путин признался, что не мог поверить в существование людей, которые заманивают молодежь в «группы смерти» в соцсетях.
НТВ 10:08
Общество

Новым министром культуры РФ назначена Ольга Любимова

Интерфакс вчера в 13:20
Происшествия

Четыре человека погибли при крушении самолета в Калифорнии

Небольшой самолет потерпел крушение в аэропорту города Корона (штат Калифорния), четверо погибли, сообщила местная пожарная служба в твиттере.
Интерфакс 17:55
Хоккей

Сборная России обыграла США в финале юношеской Олимпиады

Сборная России по хоккею обыграла команду США в финале юношеских Олимпийских игр - 4:0.
Российская газета 11:23
Экономика

Дерипаска назвал виновных в бедности России

Российский миллиардер Олег Дерипаска назвал виновных в бедности в России.
Lenta.ru 08:33
Происшествия

В Охотском море загорелся траулер

Коммерсантъ 20 января в 20:51
Технологии

ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
Известия 16:52
Общество

Беременная от 10-летнего россиянина семиклассница рассказала об их любви

Беременная школьница Дарья из Красноярского края и предполагаемый отец ребенка, 10-летний школьник Иван побывали на телешоу Андрея Малахова «Прямой эфир».
Lenta.ru 12:18
Технологии

Дуров назвал iCloud инструментом слежки

Газета.Ru вчера в 10:22
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У экс-министра Абызова в СИЗО диагностировали острый невроз

Обвиняемому в мошенничестве экс-министру Михаилу Абызову диагностировали острый невроз, соответствующие справки представлены стороной защиты, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении ему ареста.
РИА Новости 07:29
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Футболка нового министра культуры возмутила пользователей соцсетей

Свободная Пресса 09:52
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«ПСЖ» не даёт играть Кавани и отказывается его продавать

Наиболее логичным решением является продажа Кавани. «Атлетико» предложил за Эдинсона 10 млн евро, но «ПСЖ» ответил отказом.
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Электрокар El Lada не теряет в цене и обходит запреты

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