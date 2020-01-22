Политика
ИзвестияПутин выступил против создания института наставника над президентом
Президент России Владимир Путин заявил, что он против создания в РФ стабилизирующего института передачи власти в переходный период, так как это подорвет авторитет президента и приведет к двоевластию в стране. Такое мнение он высказал 22 января в ходе общения со студентами.
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с чего всё началось
Президент РФ Владимир Путин считает нецелесообразным создание в России некоего стабилизирующего института в период передачи власти, поскольку это подорвет авторитет главы государства и может привести к двоевластию.Интерфакс11:30
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Политика
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Политика
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США считают необходимым вступление Китая в трехсторонние переговоры с Россией по ядерным вооружениям.
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Основываясь на статистике продаж новых автомобилей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России, «Известия» составили список наименее популярных автокомпаний страны.
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Футбол
РФС планирует признать переизбрание Прядкина нелегитимным
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