Политика

ИзвестияИзвестияПутин выступил против создания института наставника над президентом

Президент России Владимир Путин заявил, что он против создания в РФ стабилизирующего института передачи власти в переходный период, так как это подорвет авторитет президента и приведет к двоевластию в стране. Такое мнение он высказал 22 января в ходе общения со студентами.
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с чего всё началось

Путин заявил о недопустимости двоевластия в РФ

Президент РФ Владимир Путин считает нецелесообразным создание в России некоего стабилизирующего института в период передачи власти, поскольку это подорвет авторитет главы государства и может привести к двоевластию.
Интерфакс11:30

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Двоевластие не для России

Российская газета15:08

Путин заявил о недопустимости двоевластия в России

РИА Новости12:21

Путин выступил против фигуры «наставника» в системе высшей власти в России

ТАСС11:14

Путин высказался против фигуры наставника над президентом

RT на русском11:44

Путин заявил о недопустимости двоевластия в РФ

Интерфакс11:30

Путин выступил против создания института наставника над президентом

Известия11:21

Путин отказался быть «наставником» из-за риска двоевластия в России

РБК11:57
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Политика

Мишустин назначил нового главу Пенсионного фонда

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил бывшего министра труда и социальной защиты Максима Топилина председателем правления Пенсионного фонда.
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В «Лиге справедливости» должен был появиться супергерой Атом

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Политика

Совет Федерации утвердил Краснова на посту генпрокурора РФ

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Власти Китая закрыли ставший родиной нового коронавируса город Ухань

Власти Китая закрыли для выезда город Ухань, где впервые был обнаружен новый коронавирус 2019-nCoV, сообщает South China Morning Post.
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Сестра Жанны Фриске провела экскурсию по квартире звезды

Сестра известной российской певицы Жанны Фриске Наталья провела экскурсию по квартире, в которой жила звезда.
Народные новости 16:24
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О том, кто мог стать министром культуры

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Происшествия

На Украине возбудили дело из-за драки депутата Рады с посетителем кафе

Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка возбудил дело из-за драки депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ильи Кивы с посетителем ресторана в Киеве.
РИА Новости 14:57
Наука

Открыты Т-клетки для универсальной и доступной иммунотерапии рака

Эксперименты на культурах клеток и грызунах подтвердили, что лимфоциты нового типа успешно атакуют опухоли различного происхождения.
Хайтек+ вчера в 05:38
Экономика

Аркадий Волож продаст небольшую часть акций «Яндекса»

Один из основателей «Яндекса», Аркадий Волож, собирается продать небольшую часть своих акций, сообщила компания.
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В России заподозрили первый случай заражения китайским коронавирусом

Врачи клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге готовятся принять первого пациента с подозрением на коронавирус.
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Путин предложил пересмотреть структуру потребительской корзины

Президент Владимир Путин предложил скорректировать структуру потребительской корзины в стране и увеличить в ней долю мясных и рыбных продуктов, а также фруктов и овощей.
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Технологии

В WhatsApp появилась тёмная тема

Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.
The GEEK 03:22
Политика

Глава МВФ приветствовала премьера Украины на русском языке

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В конкурсе «Миссис Вселенная» победила петербурженка Вербицкая

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США хотят привлечь Китай к переговорам c РФ по ядерным вооружениям

США считают необходимым вступление Китая в трехсторонние переговоры с Россией по ядерным вооружениям.
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Эвелина Бледанс устроилась посмотреть фильм полностью обнаженной

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву пока не удалось прекратить боевые действия в Донбассе, однако уверен, что война может закончиться «завтра», если этого захотят все стороны.
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Только на 72-й минуте матча французский форвард гостей Антуан Гризманн сравнял счёт.
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Российский футбольный союз (РФС) планирует признать досрочные выборы президента РПЛ нелегитимными.
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