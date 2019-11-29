Президент Владимир Путин надеется, что в России понятия "родитель номер 1" или "родитель номер 2" никогда не заменят слово "мама".

Путин надеется, что в России «родитель номер 1» не заменит маму

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