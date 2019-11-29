Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин надеется, что в России «родитель номер 1» не заменит маму

Президент Владимир Путин надеется, что в России понятия "родитель номер 1" или "родитель номер 2" никогда не заменят слово "мама".
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Путин выразил надежду на то, что «родитель номер 1» не заменит «маму»

RT на русском11:00

Путин выступил против замены «мамы» на «родителя № 1»

РБК10:30

Путин надеется, что в России «родитель номер 1» не заменит маму

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Путин вступился за слово «мама»

Российская газета09:18

Путин надеется, что в России никогда не заменят слово «мама»

Life.ru09:14
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 18:26, Ашберн
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В Сети появились фотографии домашней формы «Ювентуса» на новый сезон

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В начале декабря в Лондоне президент США Дональд Трамп встретится с лидерами других стран НАТО, чтобы обсудить отношение альянса с Россией и противодействие ей.
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Уточняется, что ходатайство украинской компанией было подано, чтобы латвийский суд признал и привёл в исполнение на территории Латвии решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору от 28 февраля 2018 г.
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