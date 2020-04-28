Коронавирус

РЕН ТВРЕН ТВПутин выступил с новым обращением в связи с коронавирусом: главное

Российский президент Владимир Путин выступил с новым обращением в связи с ситуацией с коронавирусом. Глава РФ рассказал, каких успехов удалось достичь в борьбе с эпидемией, а также дал новые поручения, которые необходимо выполнить для того, чтобы победить COVID-19.
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Владимир Путин
Поручаю Правительству, Минпромторгу продолжить и организовать работу так, чтобы ежедневно наращивать производство. Прошу обеспечить жёсткий, постоянный контроль за исполнением таких планов, максимально использовать промышленный потенциал регионов, малого и среднего бизнеса.
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