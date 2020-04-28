Коронавирус
РЕН ТВПутин выступил с новым обращением в связи с коронавирусом: главное
Российский президент Владимир Путин выступил с новым обращением в связи с ситуацией с коронавирусом. Глава РФ рассказал, каких успехов удалось достичь в борьбе с эпидемией, а также дал новые поручения, которые необходимо выполнить для того, чтобы победить COVID-19.
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Поручаю Правительству, Минпромторгу продолжить и организовать работу так, чтобы ежедневно наращивать производство. Прошу обеспечить жёсткий, постоянный контроль за исполнением таких планов, максимально использовать промышленный потенциал регионов, малого и среднего бизнеса.
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Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 14:13, Ашберн
Общество
В Москве режим самоизоляции продлен до конца майских праздников
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 режим повышенной готовности продлен в Москве по 11 мая включительно.
Коммерсантъ 13:06
Общество
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
Политика
Путин объявил о продлении нерабочих дней до конца майских праздников
Президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая официально нерабочими днями с сохранением заработной платы.
Ведомости 11:13
Общество
В Севастополе у 36 строителей выявили коронавирус
У 36 строителей, работавших на военном аэродроме Бельбек в Севастополе, подтвержден коронавирус.
Российская газета 12:45
Общество
Ученые назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России
Распространение COVID-19 в России окончательно завершится в июле, спрогнозировали специалисты из сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости вчера в 13:05
Кино
Киану Ривз дерется с Крисом Хемсвортом на новом «постере»
Художник из Австралии под ником bosslogic к премьере фильма "Тайлер Рейк: Операция по спасению" нарисовал арт, на котором изобразил главного героя в исполнении Криса Хемсворта стоящим в боевой стойке напротив Киану Ривза в образе Джона Уика.
Российская газета вчера в 11:35
Общество
Более 270 сотрудников ФСИН и 40 заключённых заразились коронавирусом
У более 270 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний и 40 заключённых выявлена коронавирусная инфекция, сообщает пресс-служба ФСИН.
RT на русском 09:35
Общество
Тульская область вводит цифровые пропуска для передвижения по региону
Тульская область, получившая в апреле возможность протестировать платформу выдачи цифровых пропусков в числе первых семи регионов Центрального федерального округа (ЦФО), вводит пропуска для передвижения по региону с 30 апреля, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе правительства региона.
ТАСС 11:19
Технологии
В WhatsApp появилась новая функция из-за коронавируса
Процесс добавления участников остался прежним — необходимо нажать на кнопку создания нового группового звонка, выбрать формат (аудио или видео) и добавить нужных пользователей.
РИА Новости 13:39
Кино
«Плоский мир» Терри Пратчетта экранизируют
Цикл «Плоский мир» состоит из более чем 40 произведений. Некоторые романы Пратчетта уже были экранизированы.
Культуромания 13:40
Политика
Путин объявил о проведении авиационного парада 9 мая
Национальная служба новостей 12:52
Культура
Победителем шоу «Маска» стал Анатолий Цой
В финале шоу «Маска» участник в костюме льва поразил зрителей и жюри невероятным выступлением, сумев доказать свое превосходство и стать победителем конкурса.
ФАН 26 апреля в 17:22
Происшествия
В Саратовской области из окна пятиэтажки выпал двухлетний ребенок
Вольск, Саратовская область, 28 апреля 2020, 16:55 — REGNUM В городе Вольск произошел несчастный случай, с балкона пятого этажа многоквартирного дома выпал двухлетний ребенок.
REGNUM 09:55
Шоу-бизнес
Ургант высказался о скандале из-за слов Тодоренко о домашнем насилии
Шоумен Иван Ургант в эфире Первого канала заступился за телеведущую Регину Тодоренко, подвергшуюся критике после слов о домашнем насилии.
РИА Новости 07:59
Политика
Киев отозвал назначение Саакашвили вице-премьером Украины
Кабмин Украины отозвал из Верховной рады представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером страны по реформам, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Газета.Ru 08:33
Политика
Алексей Дюмин принял участие в совещании по борьбе с коронавирусом под председательством Президента
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин принял участие в сегодняшнем совещании в режиме видеоконференции с руководителями субъектов РФ под председательством Президента Владимир Путина.
Тульские новости 14:00
Энергетика
В Минэнерго России дали прогноз по средней цене нефти в 2020 году
Минэнерго России ожидает, что цена на нефть в 2020 году будет в среднем находиться на уровне чуть выше $30 за баррель.
RT на русском 07:45
Здоровье
В Минздраве назвали самый важный симптом заражения коронавирусом
Одышка может свидетельствовать о развитии тяжелой формы COVID-19, заявил главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости 09:52
Происшествия
Осуждена бывший вице-президент Внешпромбанка
Осуждена бывший вице-президент Внешпромбанка Хамовнический суд Москвы вынес приговор бывшему заместителю президента Внешпромбанка (ВПБ) Екатерине Глушаковой.
Коммерсантъ 11:39
Футбол
Тихонов – о Фролове: «Парень просто пересидел на самоизоляции»
Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал решение самарского клуба оштрафовать вратаря Евгения Фролова за критику в адрес государства и президента России.
Бомбардир.ру 12:31
Гаджеты
WSJ: Apple отложила массовое производство iPhone 12 на месяц
Apple задерживает массовое производство грядущей линейки Phone 12 на месяц.
News.ru вчера в 07:52
Происшествия
В Казани задержали ректора технологического университета
Сотрудники спецслужб провели задержание ректора Казанского национального исследовательского технологического университета Сергея Юшко прямо на рабочем месте, в его кабинете.
Российская газета 05:32
Политика
Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая включительно
Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая включительно «Ситуация остается сложной», – заявил глава государства.
MySLO.ru 10:50
Общество
Вахтовики на месторождении в Якутии устроили митинг из-за коронавируса
Ранее, как сообщает издание, тест на коронавирус был сделан всем 10 500 рабочим Чаяндинского месторождения.
Газета.Ru 09:58
Армия и оружие
ПВО Сирии отразила ракетный удар по Дамаску
VSE42.RU вчера в 00:14
Общество
В Подмосковье продлят режим самоизоляции на майские праздники
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил жителям региона о необходимости продления режима всеобщей самоизоляции, пропускной системы, а также ограничительных мер из-за COVID-19, в том числе на майские праздники.
РИА Новости вчера в 14:01
Гаджеты
Redmi Note 9S оценен в России в 17 990 рублей
Redmi Note 9S поступит в продажу в России 30 апреля по цене 17990 рублей.
Ридус 11:49
Экономика
Bloomberg предупредило о дефиците российской пшеницы в мире
Как отмечает агентство, Россия — самый крупный поставщик пшеницы и из-за ограничения ее поставок миру может грозить дефицит продовольствия и повышение цен.
РИА Новости 04:22
Шоу-бизнес
Папунаишвили обрушился с критикой на жюри шоу «Танцы со звёздами»
Евгений Папунаишвили рассказал, что разочарован работой жюри нового сезона шоу «Танцы со звёздами».
7Дней.ру 12:30