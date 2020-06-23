Экономика

Владимирские новостиВладимирские новостиПутин выступил с обращением. Главные моменты

Путин выступил с очередным обращением к россиянам.
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Людмила Косткина о социальной поддержке: «Деньги пойдут на подготовку к новому учебному сезону или отдыху»

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«Эпидемия не закончилась». Главное из нового обращения Путина к россиянам

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Льготная ипотека и новые выплаты семьям с детьми: Владимир Путин выступил с обращением к россиянам

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Что предложил изменить Путин в обращении к народу 23 июня. Основные тезисы

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Продление мер поддержки в РФ, открытие фитнеса в Москве. Главное о коронавирусе за 23 июня

ТАСС12:00

Продлил выплаты врачам и семьям, поднял налоги для богатых: главное из обращения президента к народу

66.ru10:51
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Адвокат рассказал о шоке Ефремова после ДТП

Адвокат Эльман Пашаев рассказал о шоке артиста Михаила Ефремова после ДТП с его участием. Об этом сообщает радиостанция «Эхо Москвы».
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Путин прокомментировал выход республик из состава СССР

Президент России Владимир Путин прокомментировал процесс выхода республик из состава Союза Советских Социалистических Республик на рубеже 80-90-х годов прошлого века.
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Путин заявил о продлении до конца лета повышенных выплат безработным

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам заявил, что повышенные выплаты безработным гражданам продлят до конца лета.
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Общество

Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет

"В целях обеспечения социальной поддержки и сохранения доходов семей, имеющих детей, постановляю произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории РФ и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство РФ, в размере 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка", - говорится в указе.
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Российский Haval F7x получил новый двигатель и подешевел

Слухи подтвердились: купе-кроссовер Haval F7x все-таки получил 1,5-литровый 150-сильный мотор и стал доступнее на 100 тыс. рублей.
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Известный российский актер Иван Охлобыстин заявил, что смертельному ДТП при участии Михаила Ефремова предшествовали загадочные совпадения, словно предвещавшие трагедию.
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Макрон рассказал о доказательстве «смерти мозга» НАТО

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Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов

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Газета.Ru 08:30
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Lada Vesta получит 400-сильный двигатель

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Политика

Саакашвили предрек Украине голод из-за экономического кризиса

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Голикова назвала маленькой среднюю зарплату россиян в 47 тысяч рублей

Накануне в программе «Познер» на Первом канале отвечающая за социальный блок вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала такой доход маленьким, передает ТАСС.
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Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 10:42
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Армия и оружие

Украина пригрозила ракетным ударом по кораблям в Новороссийске

Украина может нанести удар мощной крылатой ракетой под названием «Нептун» по кораблям, принадлежащим российскому флоту.
Ореанда-Новости 21 июня в 01:54
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Общество

Резерв коек в России сохранят в режиме повышенной готовности — Путин

«Если ещё в середине марта в целом по стране было около 40 тыс. специализированных коек для помощи больным с коронавирусной инфекцией, то к началу июня их уже свыше 180 тыс.», — заявил Путин.
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В России могут увеличить пенсии по старости

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Опубликованы детские фотографии дочерей Путина

Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
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Стартовали продажи конкурента Toyota Highlander — Geely HaoYue

Компания Geely начала продажи нового большого кроссовера Geely HaoYue, который позиционируется как прямой конкурент Toyota Highlander.
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Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
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Извержение вулкана на Аляске связали с падением Римской республики

Группа исследователей из Европы и США связала извержение вулкана Окмок на Аляске в 43 году до нашей эры с ухудшением климатических условий в Средиземноморском регионе в течение последующих двух лет.
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Песков объяснил ситуацию с часами Путина во время видеообращения

Москва, 23 июня 2020, 21:50 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера Владимира Путина во время его видеообращения к гражданам.
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Кремль перечислил иностранных лидеров на параде Победы в Москве

На московский парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне приедут лидеры девяти зарубежных стран.
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Жителей РФ и США могут не пустить в ЕС после открытия границ

Власти Евросоюза могут принять решение о запрете на въезд для граждан России, США, а также Бразилии. Об этом сообщает газета New York Times.
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Экраны ряда моделей смартфонов Samsung позеленели

Недавно у смартфонов Galaxy S20 Ultra проявилась проблема — экраны стали зелёными. Теперь то же самое произошло с другими моделями.
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Основным стационаром для лечения инфицированных пациентов будет РКБ – Тамерлан Гогичаев

По данным специалистов, темпы распространения коронавирусной инфекции в республике удалось стабилизировать, постепенно снижается уровень госпитализации ковид-положительных пациентов.
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Трамп заявил, что торговая сделка с Китаем полностью сохранена

В США продолжаются разногласия на внутренней арене. Президент Дональд Трамп опроверг сообщения о расторжении торговой сделки с Китаем.
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Глава ЦИК рассказала о жалобах на принуждение к голосованию

Около 70 жалоб на использование административного ресурса, принуждение к голосованию по поправкам в Конституцию поступило в Центризбирком.
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