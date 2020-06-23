Путин выступил с очередным обращением к россиянам.

Происшествия Адвокат рассказал о шоке Ефремова после ДТП Адвокат Эльман Пашаев рассказал о шоке артиста Михаила Ефремова после ДТП с его участием. Об этом сообщает радиостанция «Эхо Москвы». 6

Политика Путин прокомментировал выход республик из состава СССР Президент России Владимир Путин прокомментировал процесс выхода республик из состава Союза Советских Социалистических Республик на рубеже 80-90-х годов прошлого века. 434

Общество Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет "В целях обеспечения социальной поддержки и сохранения доходов семей, имеющих детей, постановляю произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории РФ и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство РФ, в размере 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка", - говорится в указе. 1,4K

Политика Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму. 1,5K

Авто Lada Vesta получит 400-сильный двигатель Отечественная модель может получить агрегат Toyota 3s-gte, который в базе имеет отдачу в 260 л.с. Как сообщает издание 32cars.ru, в Instagram появились фотографии перспективного проекта по доработке седана Lada Vesta. 85

Общество Резерв коек в России сохранят в режиме повышенной готовности — Путин «Если ещё в середине марта в целом по стране было около 40 тыс. специализированных коек для помощи больным с коронавирусной инфекцией, то к началу июня их уже свыше 180 тыс.», — заявил Путин. 17

Общество Опубликованы детские фотографии дочерей Путина Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина. 9

Происшествия Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. 432

Наука Извержение вулкана на Аляске связали с падением Римской республики Группа исследователей из Европы и США связала извержение вулкана Окмок на Аляске в 43 году до нашей эры с ухудшением климатических условий в Средиземноморском регионе в течение последующих двух лет. 12

Политика Песков объяснил ситуацию с часами Путина во время видеообращения Москва, 23 июня 2020, 21:50 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера Владимира Путина во время его видеообращения к гражданам. 372

Происшествия Ефремову диагностировали хронический алкоголизм Артисту Михаилу Ефремову был диагностирован хронический алкоголизм. Об этом пишет телеграм-канал Mash. 531

Гаджеты Экраны ряда моделей смартфонов Samsung позеленели Недавно у смартфонов Galaxy S20 Ultra проявилась проблема — экраны стали зелёными. Теперь то же самое произошло с другими моделями. 4