Экономика
Владимирские новостиПутин выступил с обращением. Главные моменты
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Льготная ипотека и новые выплаты семьям с детьми: Владимир Путин выступил с обращением к россиянам
Комсомольская правда11:01
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Происшествия
Адвокат рассказал о шоке Ефремова после ДТП
Адвокат Эльман Пашаев рассказал о шоке артиста Михаила Ефремова после ДТП с его участием. Об этом сообщает радиостанция «Эхо Москвы».
Lenta.ru 13:25
Политика
Путин прокомментировал выход республик из состава СССР
Президент России Владимир Путин прокомментировал процесс выхода республик из состава Союза Советских Социалистических Республик на рубеже 80-90-х годов прошлого века.
Городовой 07:40
Общество
Путин заявил о продлении до конца лета повышенных выплат безработным
Президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам заявил, что повышенные выплаты безработным гражданам продлят до конца лета.
РБК 10:42
Общество
Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет
"В целях обеспечения социальной поддержки и сохранения доходов семей, имеющих детей, постановляю произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории РФ и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство РФ, в размере 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка", - говорится в указе.
ТАСС 12:41
Авто
Российский Haval F7x получил новый двигатель и подешевел
Слухи подтвердились: купе-кроссовер Haval F7x все-таки получил 1,5-литровый 150-сильный мотор и стал доступнее на 100 тыс. рублей.
Автоновости дня 08:22
Шоу-бизнес
Иван Охлобыстин рассказал о мистическом совпадении в ДТП с Ефремовым
Известный российский актер Иван Охлобыстин заявил, что смертельному ДТП при участии Михаила Ефремова предшествовали загадочные совпадения, словно предвещавшие трагедию.
iReactor 04:02
Армия и оружие
Макрон рассказал о доказательстве «смерти мозга» НАТО
Инцидент, который произошёл между французскими и турецкими кораблями в Средиземном море, является доказательством «смерти мозга» НАТО.
RT на русском вчера в 17:10
Политика
Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
Авто
Lada Vesta получит 400-сильный двигатель
Отечественная модель может получить агрегат Toyota 3s-gte, который в базе имеет отдачу в 260 л.с. Как сообщает издание 32cars.ru, в Instagram появились фотографии перспективного проекта по доработке седана Lada Vesta.
SpeedMe вчера в 05:18
Политика
Саакашвили предрек Украине голод из-за экономического кризиса
Украина стоит на пороге масштабной экономической катастрофы с угрозой голода.
Известия 14:11
Экономика
Голикова назвала маленькой среднюю зарплату россиян в 47 тысяч рублей
Накануне в программе «Познер» на Первом канале отвечающая за социальный блок вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала такой доход маленьким, передает ТАСС.
НовостиВолгограда.ру 01:08
Общество
Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 10:42
Армия и оружие
Украина пригрозила ракетным ударом по кораблям в Новороссийске
Украина может нанести удар мощной крылатой ракетой под названием «Нептун» по кораблям, принадлежащим российскому флоту.
Ореанда-Новости 21 июня в 01:54
Общество
Резерв коек в России сохранят в режиме повышенной готовности — Путин
«Если ещё в середине марта в целом по стране было около 40 тыс. специализированных коек для помощи больным с коронавирусной инфекцией, то к началу июня их уже свыше 180 тыс.», — заявил Путин.
REGNUM 10:49
Экономика
В России могут увеличить пенсии по старости
Газета.Ru 14:49
Общество
Опубликованы детские фотографии дочерей Путина
Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru 11:46
Авто
Стартовали продажи конкурента Toyota Highlander — Geely HaoYue
Компания Geely начала продажи нового большого кроссовера Geely HaoYue, который позиционируется как прямой конкурент Toyota Highlander.
Новые автомобили вчера в 23:09
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК 10:38
Наука
Извержение вулкана на Аляске связали с падением Римской республики
Группа исследователей из Европы и США связала извержение вулкана Окмок на Аляске в 43 году до нашей эры с ухудшением климатических условий в Средиземноморском регионе в течение последующих двух лет.
N+1 06:04
Политика
Песков объяснил ситуацию с часами Путина во время видеообращения
Москва, 23 июня 2020, 21:50 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера Владимира Путина во время его видеообращения к гражданам.
REGNUM 14:50
Политика
Кремль перечислил иностранных лидеров на параде Победы в Москве
На московский парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне приедут лидеры девяти зарубежных стран.
РБК 08:01
Политика
Жителей РФ и США могут не пустить в ЕС после открытия границ
Власти Евросоюза могут принять решение о запрете на въезд для граждан России, США, а также Бразилии. Об этом сообщает газета New York Times.
Газета.Ru 14:53
Происшествия
Прокуратура проверит сообщения о травмах собак на рейсах «Аэрофлота»
РИА Новости 12:33
Происшествия
Ефремову диагностировали хронический алкоголизм
Артисту Михаилу Ефремову был диагностирован хронический алкоголизм. Об этом пишет телеграм-канал Mash.
9111.ru 04:34
Футбол
«Лестер» и «Брайтон» не выявили победителя в матче АПЛ
Чемпионат 14:55
Гаджеты
Экраны ряда моделей смартфонов Samsung позеленели
Недавно у смартфонов Galaxy S20 Ultra проявилась проблема — экраны стали зелёными. Теперь то же самое произошло с другими моделями.
The GEEK 12:26
Теннис
У теннисиста Джоковича нашли коронавирус
Известия 11:58
Здоровье
Основным стационаром для лечения инфицированных пациентов будет РКБ – Тамерлан Гогичаев
По данным специалистов, темпы распространения коронавирусной инфекции в республике удалось стабилизировать, постепенно снижается уровень госпитализации ковид-положительных пациентов.
15-й Регион (Северная Осетия) 12:43
Политика
Трамп заявил, что торговая сделка с Китаем полностью сохранена
В США продолжаются разногласия на внутренней арене. Президент Дональд Трамп опроверг сообщения о расторжении торговой сделки с Китаем.
Вести.Ru вчера в 22:00
Общество
Глава ЦИК рассказала о жалобах на принуждение к голосованию
Около 70 жалоб на использование административного ресурса, принуждение к голосованию по поправкам в Конституцию поступило в Центризбирком.
Общественное телевидение России 09:31