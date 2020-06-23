Экономика
Владимирские новостиПутин выступил с обращением. Главные моменты
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Члены Центрального штаба и эксперты ОНФ комментируют обращение Владимира Путина к гражданам России
Общероссийский Народный Фронт12:48
Льготная ипотека и новые выплаты семьям с детьми: Владимир Путин выступил с обращением к россиянам
Комсомольская правда11:01
Налоговый маневр, льготная ипотека, самозанятые — везде. Главное из выступления Путина
Деловой квартал (Екатеринбург)11:21
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 16:54, Ашберн
Политика
Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина
Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:02
Киберспорт
Сила халявы – новые рекорды популярности Epic Games Store благодаря раздаче Grand Theft Auto 5 и других популярных игр
В рамках The Vault, начавшейся 14 мая, в Epic Games Store проходили бесплатные раздачи крупных игр, включая Grand Theft Auto 5, Borderlands: The Handsome Collection и Civilization 6. По словам генерального менеджера Epic Games Store Стива Аллисона, результаты превзошли ожидания компании, а в этом году сервис демонстрирует «исторические темпы роста».
Городской портал Новый Нижний 13:00
Общество
Путин: семьям с детьми до 16 лет выплатят еще по 10 тысяч рублей
Президент Владимир Путин объявил, что семьям с детьми в июле выплатят еще по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Дождь 10:31
Шоу-бизнес
Беременная в третий раз звезда «Дома-2» Алена Ашмарина ждет двойню
Инстадива на своей страничке в социальной сети сообщила, что в скором времени снова родит: Ашмарина беременна двойней.
iReactor 03:50
Общество
В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки умерли 14 человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили в городском оперативном штабе.
РИА Новости 16:24
Происшествия
Адвокат рассказал о шоке Ефремова после ДТП
Lenta.ru 13:25
Общество
Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 10:42
Космос
Астрохимики обнаружили новую органическую молекулу недалеко от центра Млечного Пути
Спектроскопические исследования молекулы пропаргилимина в лаборатории помогли найти ее в облаке недалеко от центра Млечного Пути.
N+1 11:46
Политика
Захарова ответила на заявление Киева о «многомиллионных долгах»
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала позицию Киева о "многомиллионных долгах" России перед Украиной.
РИА Новости 14:54
Политика
ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ
После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
Известия 15:57
Политика
Индия решила надавить на Россию ради C-400
Lenta.ru 09:16
Экономика
«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов
"Яндекс" выкупит долю Сбербанка в "Маркете" за 42 млрд руб. Банк выкупит долю "Яндекса" в "Деньгах" за 2,4 млрд руб. О том, что компании готовятся разделить активы, писал The Bell в начале июня со ссылкой на источники.
Ведомости 16:29
Общество
Умер бывший сенатор Евгений Тарло
Экс-сенатор родился в Новосибирске, в семье инженеров-строителей в 1958 году, закончил юридический факультет Московского государственного факультета, защитил докторскую диссертацию.
Слово и Дело 06:27
Здоровье
Названы города с инфицированными коронавирусом в Ростовской области
На 23 июня в Ростовской области у 8815 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 04:50
Политика
Госдеп заявил, что не даст Ирану купить истребители Су-30
Вашингтон, 23 июня 2020, 21:34 — REGNUM Приобретения Тегераном российских и китайских военных самолётов Вашингтон не допустит никогда, написал 23 июня американский госсекретарь Майк Помпео в Twitter.
REGNUM 14:34
Общество
Президент предложил расширить условия льготной ипотеки
Президент России Владимир Путин в своем видеообращении предложил расширить программу льготной ипотеки на новое жилье.
Российская газета 10:51
Общество
Производство самолета Ил-103 может быть организовано в Венгрии
"Денис Мантуров обратил внимание на хорошую динамику в реализации проекта производства самолетов Ил-103 на мощностях венгерской компании Magnus Aircraft Corp. В настоящее время почти завершена работа по подготовке лицензионного соглашения, которое, как рассчитывает министр, стороны смогут подписать в ближайшее время", - говорится в сообщении.
ТАСС 13:42
Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ 16:37
Шоу-бизнес
Внешность 55-летней актрисы на фото топлес удивила поклонников
55-летняя знаменитость попозировала в бежевом шерстяном кардигане на голое тело и черных облегающих легинсах.
Lenta.ru 15:30
Авто
Российский рынок покинули два кроссовера Haval
Компания Haval завершила продажи кроссоверов H2 и H6 на российском рынке.
Автоновости дня 00:07
Политика
Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы
Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 07:39
Происшествия
Коллега Соколова шокировал рассказом об убийстве аспирантки
Историк Олег Соколов устроил вечеринку после убийства Анастасии Ещенко.
Рамблер 14:05
Шоу-бизнес
Гарик Харламов разводится с Кристиной Асмус
Харламов попросил прессу в этот «непростой период для всех» не беспокоить его, Кристину и всех близких супругов.
Kazanfirst.ru вчера в 12:49
Общество
Жители РФ прогнозируют массовую явку на голосовании по Конституции
Москва, 23 июня 2020, 13:54 — REGNUM Большинство граждан России (59%) прогнозируют, что на голосование по поправкам к Конституции придет очень много людей.
REGNUM 06:54
Космос
Virgin Galactic договорилась с NASA о подготовке космических туристов
Коммерсантъ вчера в 13:08
Культура
Сценарист сериала The Last of Us высоко оценил сюжет The Last of Us: Part II
Крейг Мейзин, работавший над «Чернобылем» студии HBO, поделился мнением о сценарии игры The Last of Us: Part II.
Чемпионат 16:18
Экономика
В России увеличат размер маткапитала на первенца
В России собираются увеличить размер материнского капитала на первенца.
РЕН ТВ 08:48
Космос
Назначен главный конструктор российского космического корабля «Орел»
Газета.Ru 20 июня в 12:21
Кино
Вышел первый тизер сериала «Основание» по романам Айзека Азимова
Американская компания продемонстрировала тизер шоу, которое появится в 2021 году.
Evo-rus.com 03:45