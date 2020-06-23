Путин выступил с очередным обращением к россиянам.

Политика Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости". 5,1K

Киберспорт Сила халявы – новые рекорды популярности Epic Games Store благодаря раздаче Grand Theft Auto 5 и других популярных игр В рамках The Vault, начавшейся 14 мая, в Epic Games Store проходили бесплатные раздачи крупных игр, включая Grand Theft Auto 5, Borderlands: The Handsome Collection и Civilization 6. По словам генерального менеджера Epic Games Store Стива Аллисона, результаты превзошли ожидания компании, а в этом году сервис демонстрирует «исторические темпы роста».

Общество В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом В Москве за сутки умерли 14 человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили в городском оперативном штабе. 921

Космос Астрохимики обнаружили новую органическую молекулу недалеко от центра Млечного Пути Спектроскопические исследования молекулы пропаргилимина в лаборатории помогли найти ее в облаке недалеко от центра Млечного Пути.

Политика ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа. 276

Экономика «Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов "Яндекс" выкупит долю Сбербанка в "Маркете" за 42 млрд руб. Банк выкупит долю "Яндекса" в "Деньгах" за 2,4 млрд руб. О том, что компании готовятся разделить активы, писал The Bell в начале июня со ссылкой на источники. 3

Общество Умер бывший сенатор Евгений Тарло Экс-сенатор родился в Новосибирске, в семье инженеров-строителей в 1958 году, закончил юридический факультет Московского государственного факультета, защитил докторскую диссертацию. 145

Политика Госдеп заявил, что не даст Ирану купить истребители Су-30 Вашингтон, 23 июня 2020, 21:34 — REGNUM Приобретения Тегераном российских и китайских военных самолётов Вашингтон не допустит никогда, написал 23 июня американский госсекретарь Майк Помпео в Twitter. 2

Общество Президент предложил расширить условия льготной ипотеки Президент России Владимир Путин в своем видеообращении предложил расширить программу льготной ипотеки на новое жилье. 146

Общество Производство самолета Ил-103 может быть организовано в Венгрии "Денис Мантуров обратил внимание на хорошую динамику в реализации проекта производства самолетов Ил-103 на мощностях венгерской компании Magnus Aircraft Corp. В настоящее время почти завершена работа по подготовке лицензионного соглашения, которое, как рассчитывает министр, стороны смогут подписать в ближайшее время", - говорится в сообщении. 26

Шоу-бизнес Внешность 55-летней актрисы на фото топлес удивила поклонников 55-летняя знаменитость попозировала в бежевом шерстяном кардигане на голое тело и черных облегающих легинсах.

Происшествия Коллега Соколова шокировал рассказом об убийстве аспирантки Историк Олег Соколов устроил вечеринку после убийства Анастасии Ещенко.