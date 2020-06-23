Общество
Темирхан-ШураПрезидент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны
Глава государства обратился к гражданам Российской Федерации. Он поблагодарил всех за понимание сложившейся ситуации и соблюдения режима самоизоляции.
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Льготная ипотека и новые выплаты семьям с детьми: Владимир Путин выступил с обращением к россиянам
Комсомольская правда11:01
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 16:44, Ашберн
Происшествия
В Москве произошла перестрелка воров в законе
Как отмечают неофициальные паблики, в одном из баров проходила так называемая сходка воров в законе.
Российская газета 16:37
Происшествия
Госпитализирован устроивший ДТП внук хабаровского экс-губернатора
Российская газета 13:51
Политика
ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ
После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
Известия 15:57
Политика
Захарова ответила на заявление Киева о «многомиллионных долгах»
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала позицию Киева о "многомиллионных долгах" России перед Украиной.
РИА Новости 14:54
Экономика
«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов
"Яндекс" выкупит долю Сбербанка в "Маркете" за 42 млрд руб. Банк выкупит долю "Яндекса" в "Деньгах" за 2,4 млрд руб. О том, что компании готовятся разделить активы, писал The Bell в начале июня со ссылкой на источники.
Ведомости 16:29
Шоу-бизнес
Гарик Харламов разводится с Кристиной Асмус
Харламов попросил прессу в этот «непростой период для всех» не беспокоить его, Кристину и всех близких супругов.
Kazanfirst.ru вчера в 12:49
Общество
Первый «золотой паспорт» Черногории получил россиянин
«Как только Черногория открыла свои границы после карантина, гражданин России смог первым посетить страну, сдать необходимые биометрические данные и получить свой паспорт»,— говорится в сообщении Henley & Partners.
Коммерсантъ 10:02
Политика
Песков объяснил ситуацию с часами Путина во время обращения
Обращение Владимира Путина к россиянам шло в записи, рассказал РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 13:05
Политика
Владимир Путин обратился к россиянам
Миру в последнее время пришлось непросто, но в обществе не было растерянности, заявил Владимир Путин во время своего телеобращения к россиянам.
РИА Новости 10:51
Происшествия
За нецензурную брань Верзилов получил 15 суток
Виновность Верзилова определена по части 2 статьи 20.1.
Вести.Ru вчера в 11:52
Общество
Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми до 16 лет
Президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в июле десяти тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет.
РИА Новости 15:24
Происшествия
Адвокат рассказал о шоке Ефремова после ДТП
Lenta.ru 13:25
Здоровье
В Петербурге сняли запрет на плановую госпитализацию
В Санкт-Петербурге с 25 июня возобновляется плановая госпитализация, а также убирается ограничение на посещение пациентами амбулаторно-поликлинических организаций и на плановую диспансеризацию населения, передает пресс-служба городского управления Роспотребнадзора.
Газета.Ru 15:56
Политика
Песков анонсировал обращение Путина к россиянам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал обращение главы государства Владимира Путина к россиянам, которое должно состояться во вторник, 23 июня.
Известия 05:30
Авто
«Автокод» назвал 6 самых беспроблемных авто на вторичном рынке РФ
Изучив собственные отчеты, эксперты сервиса «Автокод» назвали шесть самых беспроблемных автомобилей на вторичном рынке в России.
Автоновости дня 01:50
Шоу-бизнес
Дочь Галкина и Пугачевой устроила «модный показ» в прачечной
Видео с участием девочки опубликовал шоумен. Сам Галкин в подписи сообщил, что дочь устроила "показ мод" в прачечной.
Народные новости вчера в 08:23
Культура
Названа причина ухода Добронравова из Театра Сатиры
Ранее стало известно, что народный артист РФ Федор Добронравов написал заявление об уходе из Театра Сатиры.
РЕН ТВ 21 июня в 10:58
Кино
Вышел трейлер российского хоррора «Кольская сверхглубокая»
ГЛАС.RU вчера в 08:36
Экономика
Прием заявлений на субсидии бизнесу за апрель продлен до 1 июля
Субъекты малого и среднего бизнеса пострадавших от пандемии отраслей могут подать заявление о получении субсидии на компенсацию части своих затрат за апрель до 1 июля.
Российская газета вчера в 09:37
Авто
В Сети появились изображения новой Lada Granta
По неподтвержденной информации российская автокомпания планируется в ближайшие два года выпустить следующую генерацию Lada Granta, которая будет базироваться на платформе Global Access.
32CARS.ru 05:42
Общество
Еще 14 пациентов с коронавирусом умерли в Москве
За минувшие сутки умерли еще 14 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
Газета.Ru 16:29
Общество
Путин предложил продлить выплаты соцработникам из-за коронавируса
Президент РФ Владимир Путин предложил продлить выплаты соцработникам в связи с пандемией до 15 сентября.
РИА Новости 10:19
Авто
С 1 июля российских водителей ждет ряд нововведений
Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня 21 июня в 23:06
Политика
Саакашвили заявил об угрозе голода на Украине из-за кризиса
Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что Украина стоит на пороге самой масштабной экономической катастрофы, многим семьям в стране грозит голод.
РИА Новости 12:42
Здоровье
Коронавирус провел подкат под украинский футбол
Под ударом оказался и украинский футбол: сразу в нескольких командах были выявлены заболевшие.
Коммерсантъ вчера в 08:42
Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета вчера в 11:17