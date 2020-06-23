Экономика

Владимирские новостиВладимирские новостиПутин выступил с обращением. Главные моменты

Путин выступил с очередным обращением к россиянам.
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«Эпидемия не закончилась». Главное из нового обращения Путина к россиянам

Ведомостивчера в 12:18

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:03

Обращение Владимира Путина к россиянам. Главное

Коммерсантъвчера в 10:55

Налог для богатых, выплаты для семей с детьми, льготная ипотека. О чем говорил Путин в новом обращении

Дождьвчера в 11:27

Налог для богатых, еще деньги детям и новые правила льготной ипотеки: самое важное из обращения Путина

Forbesвчера в 11:07

Льготная ипотека и новые выплаты семьям с детьми: Владимир Путин выступил с обращением к россиянам

Комсомольская правдавчера в 11:01

Инициативу Путина поднять ставку НДФЛ для богатых назвали справедливой

РЕН ТВвчера в 11:48
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Общество

США выдвинули новое обвинительное заключение против Ассанжа

"Федеральное Большое жюри внесло сегодня второе обвинительное заключение, обвиняющее Джулиана Ассанжа, основателя WikiLeaks, в преступлениях, связанных с предполагаемой ролью Ассанжа в одном из крупнейших взломов секретной информации в истории Соединенных Штатов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минюста.
Интерфакс 19:31
2
Общество

Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме

Компания Audi разрывает контракт со своим представителем в России, телеведущей Ксенией Собчак.
Коммерсантъ 17:55
103
Общество

Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде

Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны.
Известия вчера в 10:05
1,3K
Шоу-бизнес

Павла Прилучного заметили в обществе Мирославы Карпович

Информацию о возможном романе пока не комментируют ни Павел Прилучный, ни Мирослава Карпович.
МонаВиста 05:27
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Интернет

В браузере Opera появился встроенный значок Twitter

Норвежская компания Opera Software, которая является производителем программного обеспечения встроила Twitter в боковую панель браузера Opera.
МИТ 05:05
Политика

Песков прокомментировал отъезд Лукашенко

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения некоторых СМИ о том, что Александр Лукашенко покинул Россию сразу после окончания Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
Вести.Ru 11:48
1,1K
Политика

Трамп заявил о планах США перебросить часть войск из Германии в Польшу

RT на русском 16:33
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Общество

В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада

Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском 10:24
2,7K
Авто

В интернете показали изображения новой Lada Granta

По неподтвержденной информации российская автокомпания планируется в ближайшие два года выпустить следующую генерацию Lada Granta, которая будет базироваться на платформе Global Access.
32CARS.ru вчера в 05:42
148
Политика

Япония отказалась размещать американские комплексы ПРО

Lenta.ru 19:51
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Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

РБК вчера в 10:38
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Экономика

На поддержку Пенсионного фонда уйдет более 20% федерального бюджета

Федеральная поддержка увеличится на 992 млрд руб. по сравнению с ожидаемым объемом 2020 года (3,22 трлн руб.), или на 768 млрд руб. по сравнению с планом на 2021 год из действующего закона о бюджете ПФР (поправки утверждены в марте).
РБК 17:06
Происшествия

Соловьев назвал причину провокации солдата на параде Победы

Телеведущий Владимир Соловьев назвал причину провокации солдата, разбившего автоматом стекла на машине ФСО перед парадом Победы в Москве.
Lenta.ru 19:14
1,5K
Экономика

МВФ прогнозирует падение российского ВВП

Что касается мировой экономики, то МВФ уверен в падении ВВП 4,9 процента в 2020 году.
Вести.Ru 11:19
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Киберспорт

Для Nintendo Switch выпустят новую версию Need for Speed: Hot Pursuit

Согласно предположениям, в числе оставшихся игр будут проекты от разработчиков из Velan Studios, ремастер Need for Speed: Hot Pursuit 2010 года и Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville.
Evo-rus.com 08:22
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Шоу-бизнес

Солист группы «Иванушки International» переезжает в Испанию

Солист популярной группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко намерен в ближайшее время переехать жить в Испанию.
Территория новостей 03:59
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Футбол

Сборная России поздравила Месси с днем рождения

Сегодня, 24 июня аргентинцу исполнилось 33 года. В сборной России поздравили с днем рождения нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.
Советский спорт 08:50
Игры

Epic Games Store достиг 61 млн активных пользователей в месяц

Что касается Steam, главного конкурента Epic Games Store, то к концу 2019 года магазин Valve достиг 95 млн активных пользователей в месяц, а в начале 2020-го — 24,5 млн одновременных игроков.
Игромания.ру 02:56
6
Общество

В Москве завершился 15-минутный салют

Салют в честь 75-летия Победы завершился в Москве.
Газета.Ru 16:19
162
Общество

В ЮВО рассказали об инциденте с танком Т-34 в Севастополе

Танк Т-34 в ходе парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Севастополе при совершении поворота снизил обороты двигателя и остановился на безопасном расстоянии от зрителей.
RT на русском 10:05
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Авто

Рассекречивать новый минивэн Kia Carnival начали

Изображения салона и технические характеристики нового Carnival компания Kia пока не опубликовала.
Тарантас Ньюс 02:40
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Армия и оружие

В Минобороны КНР прокомментировали столкновение на границе с Индией

В Минобороны Китая возложили на Индию ответственность за вооруженное столкновение на границе.
Деловое.ТВ 04:20
5
Происшествия

В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов

Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ вчера в 16:37
567
Финансы

Россияне вновь стали пополнять валютные вклады

До начала лета на протяжении последних четырех месяцев наблюдался отток вкладов: 1 января 2020 года объем валютных вкладов населения составлял $96,54 млрд.
Коммерсантъ 05:34
1,1K
Авто

Чаще всего мощные машины покупают в Ингушетии

Car.ru вчера в 01:19
4
Общество

ВОЗ спрогнозировала десять миллионов зараженных коронавирусом

На следующей неделе число зараженных коронавирусом в мире превысит десять миллионов человек, заявил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.
РИА Новости 13:26
9
Общество

Китай готовится к отключению от долларовых платежных систем

Подчеркивается, что вопрос касается Системы межбанковских электронных клиринговых расчетов CHIPS и Системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.
Evo-rus.com вчера в 12:00
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Космос

Ученые поймали сигнал от слияния черной дыры с таинственным объектом

Проблема оказалась в определении природы более легкого объекта – он оказался тяжелее любой известной нейтронной звезды и легче любой черной дыры.
Газета.Ru 01:46
2
Экономика

«Яндекс» ожидает снижения выручки во втором квартале

«Яндекс» ожидает во втором квартале 2020 года консолидированную выручку на уровне 40,6–41,8 млрд руб. против 41,4 млрд руб. годом ранее (–0,5%), говорится в сообщении компании.
Коммерсантъ 11:55
3
Армия и оружие

Пентагон заказал «самые совершенные» подводные лодки

В сообщении компании «General Dynamics Electric Boat» говорится о том, что американские ВМС подписали контракт на строительство первых двух атомных подводных лодок класса «Columbia».
Военное дело 06:09
10
Как работают Яндекс.Новости?
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