Экономика
ОГТРК Ямал-РегионВладимир Путин озвучил новый пакет мер по поддержке россиян
Выплаты семьям с детьми, помощь безработным, льготная ипотека: Владимир Путин вновь обратился к россиянам. Речь, в частности, шла о текущей ситуации с коронавирусом и о состоянии дел в экономике. Отдельная тема – новый пакет мер по поддержке граждан.
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Льготная ипотека и новые выплаты семьям с детьми: Владимир Путин выступил с обращением к россиянам
Комсомольская правда23 июня в 11:01
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Известия вчера в 19:45
Общество
Росавиация одобрила почти 10 млрд рублей субсидий для авиакомпаний
Росавиация одобрила предоставление 9,75 млрд рублей в качестве субсидий для авиакомпаний из-за потери пассажиропотока на фоне пандемии коронавируса.
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Харламов заявил, что известие о разводе с Асмус не было розыгрышем
Гарик Харламов заявил, что известие о его разводе с женой Кристиной Асмус не является розыгрышем, как ранее писали СМИ.
Общественная служба новостей 03:45
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Разработчик сообщил о преодолении стадии «детских болезней» у «Арматы»
Стадия "детских болезней" у техники на платформе "Армата" прошла, заявил Михаил Бегман - руководитель бригады "Уралвагонзавода", которая готовила технику к параду Победы.
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Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
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В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
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Финансы
Сбербанк снизил ставки по кредитам
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РБК 04:10
Политика
Слова главы комитета Рады о стерилизации людей вызвали скандал
Федерация профсоюзов Украины потребовала отставки председателя комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, депутата от фракции "Слуга народа", из-за ее высказываний в поддержку политики стерилизации людей по мотивам того, "качественные" или нет у них будут дети.
РИА Новости вчера в 19:04
Происшествия
Возможный размер компенсации семье Захарова назвал адвокат Ефремова
В качестве компенсации семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, по мнению адвоката актера Эльмана Пашаева суд может назначить около миллиона рублей, в лучшем случае — полтора миллиона, пишет издание «StarHit».
Бийский рабочий вчера в 23:27
Общество
В Москве на некоторых участках желающих принять участие в онлайн-голосовании оказалось больше, чем избирателей
В Москве на некоторых избирательных участках желающих принять участие в онлайн-голосовании по поправкам к Конституции оказалось больше, чем избирателей.
Эхо Москвы вчера в 15:02
Экономика
На поддержку Пенсионного фонда уйдет более 20% федерального бюджета
В 2022 и 2023 годах федеральный трансферт бюджету ПФР, как следует из проекта, составит 4,3 трлн руб. ежегодно, а его доля в общих доходах ПФР будет превышать 40%.
РБК вчера в 17:06
Игры
Разработчик Telling Lies создает новую загадочную игру
Сэм Барлоу, разработчик игр из Британии, ставший известным благодаря FMV-триллерам Telling Lies и Telling Lies, объявил, что работает над новой игрой вместе со студией Half Mermaid.
ИнфоСМИ вчера в 14:17
Политика
Турецкая партия предложила план по признанию Крыма российским
Турецкая партия Vatan ("Родина") представила план, предполагающий признание российского суверенитета над Крымом.
Российская газета вчера в 14:44
Происшествия
Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, заявил о готовности актера усыновить детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП.
Lenta.ru 00:08
Общество
Перечислены регионы с новыми случаями коронавируса за сутки
ИЦК сообщает, что за сутки в РФ подтверждено 7 425 новых случаев коронавируса в 84 субъектах. Из них у 32,7% вирус протекает бессимптомно.
Piter.tv 23 июня в 03:35
Экономика
«Башнефть» выплатит 19,15 млрд рублей дивидендов за 2019 год
Акционеры "Башнефти" на годовом собрании 24 июня утвердили решение выплатить дивиденды за 2019 год из расчета 107,81 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию, сообщила компания.
Интерфакс 03:08
Общество
Решение Путина повысить НДФЛ одобряют более 61% граждан РФ
Москва, 25 июня 2020, 09:06 — REGNUM Решение президента РФ Владимира Путина повысить ставку НДФЛ одобряет большинство жителей России (61%) приводит данные опроса рекрутинговое агентство Superjob.ru.
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«Единственная красавица в семье Кардашьян» в белье снялась в рекламе косметики
Lenta.ru 23 июня в 14:08
Общество
Рассекречено содержимое подарков гостей московского парада Победы
Гостям московского парада Победы подарили котомки защитного цвета. Их содержимое раскрыл "Московский комсомолец".
Газета.Ru вчера в 07:45
Общество
Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде
Президент Владимир Путин заявил, что последние 3 месяца были непростыми, резко изменившими привычный уклад жизни россиян.
Моя Москва.онлайн 23 июня в 11:42
Политика
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Политик утверждает, что вне страны был разработан некий план по превращению Украины в «актив и колонию».
Lenta.ru вчера в 22:58
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Гостиницы и санатории откладывают возобновление работы
Гостиницы и санатории откладывают возобновление работы Рекомендации Роспотребнадзора по массовому тестированию сотрудников, предоставлению дополнительных справок и закупке средств дезинфекции затруднили работу гостиниц и санаториев.
Коммерсантъ вчера в 18:14
Политика
Помпео: Иран хочет купить крупнейшую партию российских Су-30
Глава государственного департамента США Майк Помпео выступил с заявлением о том, что Россия и Иран обсуждают заключение крупного контракта на поставку на вооружение ВВС исламской республики крупной партии российских истребителей Су-30.
Avia.pro 02:22
Экономика
Прием заявлений на субсидии бизнесу за апрель продлен до 1 июля
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Российская газета 22 июня в 09:37
Общество
Минздрав: Прикамье готово ко второму этапу снятия ограничений
От имени губернатора региона подготовлено письмо в Роспотребнадзор с предложением изменить для Прикамья коэффициент введения второго этапа снятия ограничений.
Вести.Ru 03:45
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Китайская дорога в Средней Азии угрожает интересам России
В Европу кратчайший путь был бы через территорию Казахстана и далее в Россию.
Взгляд.ру 04:18
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В работе сайта для голосования по Конституции произошел сбой
Сбой в работе сайта для дистанционного голосования по вопросу об изменении Конституции России произошел из-за пиковой нагрузки, сообщил член Центральной избирательной комиссии Антон Лопатин.
Коммерсантъ 04:42
Общество
В России выявили 7113 новых случаев заражения коронавирусом
В России зарегистрировали 7113 новых случаев COVID-19, умерли 92 человека, выписались 6342, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 03:59