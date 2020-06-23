Экономика

ОГТРК Ямал-РегионОГТРК Ямал-РегионВладимир Путин озвучил новый пакет мер по поддержке россиян

Выплаты семьям с детьми, помощь безработным, льготная ипотека: Владимир Путин вновь обратился к россиянам. Речь, в частности, шла о текущей ситуации с коронавирусом и о состоянии дел в экономике. Отдельная тема – новый пакет мер по поддержке граждан.
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«Эпидемия не закончилась». Главное из нового обращения Путина к россиянам

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Льготная ипотека и новые выплаты семьям с детьми: Владимир Путин выступил с обращением к россиянам

Комсомольская правда23 июня в 11:01

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Обращение Владимира Путина к россиянам. Главное

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Продлил выплаты врачам и семьям, поднял налоги для богатых: главное из обращения президента к народу

66.ru23 июня в 10:51
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Слова главы комитета Рады о стерилизации людей вызвали скандал

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Перечислены регионы с новыми случаями коронавируса за сутки

ИЦК сообщает, что за сутки в РФ подтверждено 7 425 новых случаев коронавируса в 84 субъектах. Из них у 32,7% вирус протекает бессимптомно.
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Гостям московского парада Победы подарили котомки защитного цвета. Их содержимое раскрыл "Московский комсомолец".
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Президент Владимир Путин заявил, что последние 3 месяца были непростыми, резко изменившими привычный уклад жизни россиян.
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Политик утверждает, что вне страны был разработан некий план по превращению Украины в «актив и колонию».
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Помпео: Иран хочет купить крупнейшую партию российских Су-30

Глава государственного департамента США Майк Помпео выступил с заявлением о том, что Россия и Иран обсуждают заключение крупного контракта на поставку на вооружение ВВС исламской республики крупной партии российских истребителей Су-30.
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Субъекты малого и среднего бизнеса пострадавших от пандемии отраслей могут подать заявление о получении субсидии на компенсацию части своих затрат за апрель до 1 июля.
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