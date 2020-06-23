Выплаты семьям с детьми, помощь безработным, льготная ипотека: Владимир Путин вновь обратился к россиянам. Речь, в частности, шла о текущей ситуации с коронавирусом и о состоянии дел в экономике. Отдельная тема – новый пакет мер по поддержке граждан.

Общество Росавиация одобрила почти 10 млрд рублей субсидий для авиакомпаний Росавиация одобрила предоставление 9,75 млрд рублей в качестве субсидий для авиакомпаний из-за потери пассажиропотока на фоне пандемии коронавируса.

Экономика В России пенсии по старости могут быть увеличены В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля). 7K

Общество В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru. 3,1K

Финансы Сбербанк снизил ставки по кредитам Сбербанк снизил минимальную процентную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процентный пункт — с 12,9 до 11,9%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Сбербанка, поступившем в РБК. 99

Политика Слова главы комитета Рады о стерилизации людей вызвали скандал Федерация профсоюзов Украины потребовала отставки председателя комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, депутата от фракции "Слуга народа", из-за ее высказываний в поддержку политики стерилизации людей по мотивам того, "качественные" или нет у них будут дети. 26

Происшествия Возможный размер компенсации семье Захарова назвал адвокат Ефремова В качестве компенсации семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, по мнению адвоката актера Эльмана Пашаева суд может назначить около миллиона рублей, в лучшем случае — полтора миллиона, пишет издание «StarHit». 21

Экономика На поддержку Пенсионного фонда уйдет более 20% федерального бюджета В 2022 и 2023 годах федеральный трансферт бюджету ПФР, как следует из проекта, составит 4,3 трлн руб. ежегодно, а его доля в общих доходах ПФР будет превышать 40%. 46

Игры Разработчик Telling Lies создает новую загадочную игру Сэм Барлоу, разработчик игр из Британии, ставший известным благодаря FMV-триллерам Telling Lies и Telling Lies, объявил, что работает над новой игрой вместе со студией Half Mermaid.

Общество Перечислены регионы с новыми случаями коронавируса за сутки ИЦК сообщает, что за сутки в РФ подтверждено 7 425 новых случаев коронавируса в 84 субъектах. Из них у 32,7% вирус протекает бессимптомно. 313

Экономика «Башнефть» выплатит 19,15 млрд рублей дивидендов за 2019 год Акционеры "Башнефти" на годовом собрании 24 июня утвердили решение выплатить дивиденды за 2019 год из расчета 107,81 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию, сообщила компания.

Общество Решение Путина повысить НДФЛ одобряют более 61% граждан РФ Москва, 25 июня 2020, 09:06 — REGNUM Решение президента РФ Владимира Путина повысить ставку НДФЛ одобряет большинство жителей России (61%) приводит данные опроса рекрутинговое агентство Superjob.ru. 2

Общество Гостиницы и санатории откладывают возобновление работы Гостиницы и санатории откладывают возобновление работы Рекомендации Роспотребнадзора по массовому тестированию сотрудников, предоставлению дополнительных справок и закупке средств дезинфекции затруднили работу гостиниц и санаториев. 1

Политика Помпео: Иран хочет купить крупнейшую партию российских Су-30 Глава государственного департамента США Майк Помпео выступил с заявлением о том, что Россия и Иран обсуждают заключение крупного контракта на поставку на вооружение ВВС исламской республики крупной партии российских истребителей Су-30. 3

Экономика Прием заявлений на субсидии бизнесу за апрель продлен до 1 июля Субъекты малого и среднего бизнеса пострадавших от пандемии отраслей могут подать заявление о получении субсидии на компенсацию части своих затрат за апрель до 1 июля. 30

Общество Минздрав: Прикамье готово ко второму этапу снятия ограничений От имени губернатора региона подготовлено письмо в Роспотребнадзор с предложением изменить для Прикамья коэффициент введения второго этапа снятия ограничений. 11

Политика Китайская дорога в Средней Азии угрожает интересам России В Европу кратчайший путь был бы через территорию Казахстана и далее в Россию.