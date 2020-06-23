Путин выступил с обращением. Главные моменты
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Путин выступил с очередным обращением к россиянам.В источнике
Подробнее о событии
Льготная ипотека и новые выплаты семьям с детьми: Владимир Путин выступил с обращением к россиянам
Комсомольская правда23 июня в 11:01
Налоговый маневр, льготная ипотека, самозанятые — везде. Главное из выступления Путина
Деловой квартал (Екатеринбург)23 июня в 11:21