Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Владимирские новостиВладимирские новости

Путин выступил с обращением. Главные моменты

Путин выступил с очередным обращением к россиянам.В источнике
Подробнее о событии

Полная версия обращения Владимира Путина к россиянам

ТВ Центр23 июня в 12:15

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК23 июня в 12:03

Льготная ипотека и новые выплаты семьям с детьми: Владимир Путин выступил с обращением к россиянам

Комсомольская правда23 июня в 11:01

Путин выступил с обращением. Главные моменты

Владимирские новости23 июня в 11:53

Налоговый маневр, льготная ипотека, самозанятые — везде. Главное из выступления Путина

Деловой квартал (Екатеринбург)23 июня в 11:21

Продление мер поддержки в РФ, открытие фитнеса в Москве. Главное о коронавирусе за 23 июня

ТАСС23 июня в 12:00

Обращение Владимира Путина к россиянам. Главное

Коммерсантъ23 июня в 10:55
Реклама
Реклама

ТАСС: на разбившего стекло машины ФСО солдата не стали заводить дело

Уголовное дело против солдата-срочника, который разбил стекло микроавтобуса Федеральной службы охраны (ФСО) перед парадом Победы, возбуждать не стали, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Коммерсантъ04:53
3,5K
Реклама
Реклама

Тела двоих сторожей нашли на бывшем рыболовецком стане в Охе

22 июня в следственный отдел по городу Оха СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в деревянном строении на бывшем рыболовецком стане, расположенном на Восточном побережье полуострова Шмидта, обнаружены тела 48-летнего и 45-летней жителей Охи без внешних признаков насильственной смерти.
Сахалин.Инфо04:29
Реклама

Силовики возбудили уголовное дело о халатности при строительстве ФОКа в Южноуральске

В Южноуральске по материалам прокурорской проверки и проверки Контрольно-счетной палаты региона Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности (часть 1 стать 293 УК РФ) при оплате контракта по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом.
Znak.com04:39
Реклама

Ходорковский подчеркнул необходимость противникам поправок в Конституцию публично демонстрировать свое отношение

Общественный деятель Михаил Ходорковский подчеркнул необходимость противникам поправок в Конституцию публично демонстрировать свое отношение к изменениям основного закона РФ.
Эхо Москвы04:28
Реклама

«Уфа» прошла тестирование на COVID-19 перед матчем со «Спартаком»

"Уфа" в полном составе прошла тестирование на COVID-19 перед матчем Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Спартаком", результаты тестов у всей команды отрицательные, сообщается в микроблоге футбольного клуба из Башкортостана в Twitter.
РИА Новости04:24
Реклама

В Госдуме предложили платить родителям за отказ от места в детсаду

«Считаю необходимым предоставить родителям право выбора, который позволит им отказаться от положенного по закону места в детском саду в пользу получения ежемесячной выплаты в размере регионального МРОТа на период, в течение которого их ребенок мог бы находиться в детском саду», — говорится в письме депутата к главе Минпросвещения страны.
Известия00:58
415

Гостиницы и санатории откладывают возобновление работы

Гостиницы и санатории откладывают возобновление работы Рекомендации Роспотребнадзора по массовому тестированию сотрудников, предоставлению дополнительных справок и закупке средств дезинфекции затруднили работу гостиниц и санаториев.
Коммерсантъ18:14
4
Реклама
Реклама