Экономика
ОГТРК Ямал-РегионВладимир Путин озвучил новый пакет мер по поддержке россиян
Выплаты семьям с детьми, помощь безработным, льготная ипотека: Владимир Путин вновь обратился к россиянам. Речь, в частности, шла о текущей ситуации с коронавирусом и о состоянии дел в экономике. Отдельная тема – новый пакет мер по поддержке граждан.
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Президент России продлил выплаты врачам, безработным, семьям с детьми и соцработникам
Астрахань 2423 июня в 12:27
Льготная ипотека и новые выплаты семьям с детьми: Владимир Путин выступил с обращением к россиянам
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