Экономика
Владимирские новостиПутин выступил с обращением. Главные моменты
Оценить169
Подробнее о событии
Показать все источники
Льготная ипотека и новые выплаты семьям с детьми: Владимир Путин выступил с обращением к россиянам
Комсомольская правдавчера в 11:01
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 21:36, Ашберн
Политика
Вучич объяснил свой жест во время парада Победы
РИА Новости 10:46
Общество
Семьи с детьми до 16 лет получат по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка
Ранее выплата в 10 тысяч рублей была сделана семьям с детьми от 3-х до 16 лет на каждого ребёнка.
Tkgorod.ru 00:02
Экономика
В России увеличат пенсии по старости
В России планируют увеличить размер пенсий по старости.
МонаВиста вчера в 08:50
Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском 10:24
Политика
Роджер Уотерс напомнил, что нацизм разгромил русский народ
Британский рок-музыкант, один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс в программе Афшина Раттанзи Going Underground на RT заявил, что победу во Второй мировой войне для всего мира одержал именно русский народ, который разгромил нацистов.
Газета.Ru 16:21
Наука
Назван процент переболевших для победы над коронавирусом
По словам профессора Фрэнка Болла, лишь активность населения поможет справиться с коронавирусом и получить коллективный иммунитет.
Evo-rus.com 15:09
Общество
Спрогнозировано, когда Россия откроет международное авиасообщение
Россия откроет международное авиасообщение, как будет позволять обстановка.
Росбалт 04:26
Здоровье
В омском доме престарелых зафиксировали вспышку коронавируса
В письме представителей регионального министерства здравоохранения к министру труда Владимиру Куприянову, которое оказалось в распоряжении издательства «Коммерческие вести», идет речь о том, что в Нежинском геронтологическом центре зафиксирована вспышка коронавируса среди постояльцев, которые в силу возраста входят в зону риска.
RuNews24.ru 06:58
Кино
Сериал «Алекс Лютый» вышел на НТВ
На телеканале НТВ начался показ 12-серийного российского сериала о коллаборационисте Александре Юхновском, известного как "Алекс Лютый".
Piter.tv 09:31
Происшествия
На Камчатке нашли вещи пропавших после крушения катера моряков
RT на русском 19:32
Общество
Июнь в Благовещенске может стать самым дождливым в истории
Нынешний июнь может стать самым дождливым за всю историю метеонаблюдений в Благовещенске.
ИА Порт Амур 21:28
Политика
Реакция ветерана на слова Путина о Победе попала на видео
Реакция одного из ветеранов на слова главы государства о войне попала в телетрансляцию.
Pravda.Ru 08:57
Футбол
«Урал» вышел в полуфинал Кубка России
Футболисты "Урала" стали последними участниками полуфинала Кубка России, обыграв в Ярославле местный "Шинник" со счетом 2:0.
Российская газета 13:05
Политика
Песков прокомментировал отъезд Лукашенко
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения некоторых СМИ о том, что Александр Лукашенко покинул Россию сразу после окончания Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
Вести.Ru 11:48
Энергетика
Urals подорожала в Европе до $45-46 за баррель
Российская нефть Urals с начала июня подорожала в Европе более чем на $7, до $45–46 за баррель.
Коммерсантъ 16:40
Наука
Новый российский сверхпрочный материал усилит ПД-14
NewInform 05:08
Культура
Джон Уоррен покинул программу «Поедем поедим» после съемок в Курске
Курск сегодня вчера в 14:30
Политика
Названа одна из основных угроз безопасности США
Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рей заявил, что одну из основных угроз для внутренней безопасности Соединенных Штатов представляют так называемые внутренние экстремисты, а также радикализация, происходящая в интернете.
Комсомольская правда 21:17
Политика
Япония отказалась размещать американские комплексы ПРО
Власти Японии отказались размещать на территории страны американские системы ПРО наземного базирования Aegis Ashore.
Российская газета 21:29
Общество
Адвокат Ефремова назвал сумму возможной компенсации семье Захарова
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, назвал сумму возможной компенсации семье погибшего водителя Сергея Захарова в беседе с изданием StarHit.
Lenta.ru 20:17
Шоу-бизнес
Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем
Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out.
Известия 11:02
Общество
Макаревич заявил, что ему не нужен парад Победы
Известный музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич рассказал о своем отношении к параду Победы.
РИА Новости 06:15
Происшествия
Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади
По требованию ФСБ в последний момент солдат-срочник военной части номер 61899 Никита Игоревич Е. был переведен в резерв.
Lenta.ru 13:44
Политика
США направят дополнительные войска в Польшу
РИА Новости 16:17
Общество
Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке
Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок.
Российская газета вчера в 21:18
Экономика
МВФ ухудшил прогноз падения ВВП России в 2020 году до 6,6%
Обновленный прогноз МВФ пессимистичнее официальных российских оценок: ЦБ РФ ждет падения ВВП в 2020 году в диапазоне 4-6%, Минэкономразвития - на 5%.
Интерфакс 09:06
Культура
Шоу Елены Степаненко закрывают из-за низких рейтингов
Руководство телеканала решило закрыть шоу Елены Степаненко из-за низких рейтингов.
Вокруг ТВ вчера в 02:57
Общество
США выдвинули новое обвинительное заключение против Ассанжа
"Федеральное Большое жюри внесло сегодня второе обвинительное заключение, обвиняющее Джулиана Ассанжа, основателя WikiLeaks, в преступлениях, связанных с предполагаемой ролью Ассанжа в одном из крупнейших взломов секретной информации в истории Соединенных Штатов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минюста.
Интерфакс 19:31
Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Коммерсантъ вчера в 16:37