Экономика

Владимирские новостиВладимирские новостиПутин выступил с обращением. Главные моменты

Путин выступил с очередным обращением к россиянам.
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«Эпидемия не закончилась». Главное из нового обращения Путина к россиянам

Ведомостивчера в 12:18

Обращение Владимира Путина к россиянам. Главное

Коммерсантъвчера в 10:55

Инициативу Путина поднять ставку НДФЛ для богатых назвали справедливой

РЕН ТВвчера в 11:48

Налог для богатых, выплаты для семей с детьми, льготная ипотека. О чем говорил Путин в новом обращении

Дождьвчера в 11:27

Налог для богатых, еще деньги детям и новые правила льготной ипотеки: самое важное из обращения Путина

Forbesвчера в 11:07

Льготная ипотека и новые выплаты семьям с детьми: Владимир Путин выступил с обращением к россиянам

Комсомольская правдавчера в 11:01

Продление мер поддержки в РФ, открытие фитнеса в Москве. Главное о коронавирусе за 23 июня

ТАССвчера в 12:00
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Политика

Вучич объяснил свой жест во время парада Победы

РИА Новости 10:46
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Общество

Семьи с детьми до 16 лет получат по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка

Ранее выплата в 10 тысяч рублей была сделана семьям с детьми от 3-х до 16 лет на каждого ребёнка.
Tkgorod.ru 00:02
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Космос

В NASA показали, как выглядит закат солнца на других планетах

ТК Звезда 10:48
Экономика

В России увеличат пенсии по старости

В России планируют увеличить размер пенсий по старости.
МонаВиста вчера в 08:50
6,8K
Общество

В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада

Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском 10:24
2,8K
Политика

Роджер Уотерс напомнил, что нацизм разгромил русский народ

Британский рок-музыкант, один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс в программе Афшина Раттанзи Going Underground на RT заявил, что победу во Второй мировой войне для всего мира одержал именно русский народ, который разгромил нацистов.
Газета.Ru 16:21
60
Наука

Назван процент переболевших для победы над коронавирусом

По словам профессора Фрэнка Болла, лишь активность населения поможет справиться с коронавирусом и получить коллективный иммунитет.
Evo-rus.com 15:09
2
Общество

Спрогнозировано, когда Россия откроет международное авиасообщение

Россия откроет международное авиасообщение, как будет позволять обстановка.
Росбалт 04:26
120
Здоровье

В омском доме престарелых зафиксировали вспышку коронавируса

В письме представителей регионального министерства здравоохранения к министру труда Владимиру Куприянову, которое оказалось в распоряжении издательства «Коммерческие вести», идет речь о том, что в Нежинском геронтологическом центре зафиксирована вспышка коронавируса среди постояльцев, которые в силу возраста входят в зону риска.
RuNews24.ru 06:58
116
Кино

Сериал «Алекс Лютый» вышел на НТВ

На телеканале НТВ начался показ 12-серийного российского сериала о коллаборационисте Александре Юхновском, известного как "Алекс Лютый".
Piter.tv 09:31
24
Происшествия

На Камчатке нашли вещи пропавших после крушения катера моряков

RT на русском 19:32
7
Общество

Июнь в Благовещенске может стать самым дождливым в истории

Нынешний июнь может стать самым дождливым за всю историю метеонаблюдений в Благовещенске.
ИА Порт Амур 21:28
Политика

Реакция ветерана на слова Путина о Победе попала на видео

Реакция одного из ветеранов на слова главы государства о войне попала в телетрансляцию.
Pravda.Ru 08:57
100
Футбол

«Урал» вышел в полуфинал Кубка России

Футболисты "Урала" стали последними участниками полуфинала Кубка России, обыграв в Ярославле местный "Шинник" со счетом 2:0.
Российская газета 13:05
Политика

Песков прокомментировал отъезд Лукашенко

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения некоторых СМИ о том, что Александр Лукашенко покинул Россию сразу после окончания Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
Вести.Ru 11:48
1,1K
Энергетика

Urals подорожала в Европе до $45-46 за баррель

Российская нефть Urals с начала июня подорожала в Европе более чем на $7, до $45–46 за баррель.
Коммерсантъ 16:40
126
Наука

Новый российский сверхпрочный материал усилит ПД-14

NewInform 05:08
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Культура

Джон Уоррен покинул программу «Поедем поедим» после съемок в Курске

Курск сегодня вчера в 14:30
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Политика

Названа одна из основных угроз безопасности США

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рей заявил, что одну из основных угроз для внутренней безопасности Соединенных Штатов представляют так называемые внутренние экстремисты, а также радикализация, происходящая в интернете.
Комсомольская правда 21:17
Политика

Япония отказалась размещать американские комплексы ПРО

Власти Японии отказались размещать на территории страны американские системы ПРО наземного базирования Aegis Ashore.
Российская газета 21:29
98
Общество

Адвокат Ефремова назвал сумму возможной компенсации семье Захарова

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, назвал сумму возможной компенсации семье погибшего водителя Сергея Захарова в беседе с изданием StarHit.
Lenta.ru 20:17
18
Шоу-бизнес

Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем

Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out.
Известия 11:02
285
Общество

Макаревич заявил, что ему не нужен парад Победы

Известный музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич рассказал о своем отношении к параду Победы.
РИА Новости 06:15
846
Происшествия

Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади

По требованию ФСБ в последний момент солдат-срочник военной части номер 61899 Никита Игоревич Е. был переведен в резерв.
Lenta.ru 13:44
1,6K
Политика

США направят дополнительные войска в Польшу

РИА Новости 16:17
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Общество

Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке

Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок.
Российская газета вчера в 21:18
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Экономика

МВФ ухудшил прогноз падения ВВП России в 2020 году до 6,6%

Обновленный прогноз МВФ пессимистичнее официальных российских оценок: ЦБ РФ ждет падения ВВП в 2020 году в диапазоне 4-6%, Минэкономразвития - на 5%.
Интерфакс 09:06
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Культура

Шоу Елены Степаненко закрывают из-за низких рейтингов

Руководство телеканала решило закрыть шоу Елены Степаненко из-за низких рейтингов.
Вокруг ТВ вчера в 02:57
170
Общество

США выдвинули новое обвинительное заключение против Ассанжа

"Федеральное Большое жюри внесло сегодня второе обвинительное заключение, обвиняющее Джулиана Ассанжа, основателя WikiLeaks, в преступлениях, связанных с предполагаемой ролью Ассанжа в одном из крупнейших взломов секретной информации в истории Соединенных Штатов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минюста.
Интерфакс 19:31
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Происшествия

В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов

Коммерсантъ вчера в 16:37
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