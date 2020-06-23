Путин выступил с очередным обращением к россиянам.

Общество В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru. 2,8K

Политика Роджер Уотерс напомнил, что нацизм разгромил русский народ Британский рок-музыкант, один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс в программе Афшина Раттанзи Going Underground на RT заявил, что победу во Второй мировой войне для всего мира одержал именно русский народ, который разгромил нацистов. 60

Наука Назван процент переболевших для победы над коронавирусом По словам профессора Фрэнка Болла, лишь активность населения поможет справиться с коронавирусом и получить коллективный иммунитет. 2

Здоровье В омском доме престарелых зафиксировали вспышку коронавируса В письме представителей регионального министерства здравоохранения к министру труда Владимиру Куприянову, которое оказалось в распоряжении издательства «Коммерческие вести», идет речь о том, что в Нежинском геронтологическом центре зафиксирована вспышка коронавируса среди постояльцев, которые в силу возраста входят в зону риска. 116

Общество Июнь в Благовещенске может стать самым дождливым в истории Нынешний июнь может стать самым дождливым за всю историю метеонаблюдений в Благовещенске.

Футбол «Урал» вышел в полуфинал Кубка России Футболисты "Урала" стали последними участниками полуфинала Кубка России, обыграв в Ярославле местный "Шинник" со счетом 2:0.

Политика Песков прокомментировал отъезд Лукашенко Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения некоторых СМИ о том, что Александр Лукашенко покинул Россию сразу после окончания Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду. 1,1K

Политика Названа одна из основных угроз безопасности США Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рей заявил, что одну из основных угроз для внутренней безопасности Соединенных Штатов представляют так называемые внутренние экстремисты, а также радикализация, происходящая в интернете.

Политика Япония отказалась размещать американские комплексы ПРО Власти Японии отказались размещать на территории страны американские системы ПРО наземного базирования Aegis Ashore. 98

Общество Адвокат Ефремова назвал сумму возможной компенсации семье Захарова Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, назвал сумму возможной компенсации семье погибшего водителя Сергея Захарова в беседе с изданием StarHit. 18

Шоу-бизнес Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out. 285

Общество Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок. 1K