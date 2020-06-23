Экономика

Владимирские новостиВладимирские новостиПутин выступил с обращением. Главные моменты

Путин выступил с очередным обращением к россиянам.
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«Эпидемия не закончилась». Главное из нового обращения Путина к россиянам

Ведомостивчера в 12:18

Инициативу Путина поднять ставку НДФЛ для богатых назвали справедливой

РЕН ТВвчера в 11:48

Налог для богатых, выплаты для семей с детьми, льготная ипотека. О чем говорил Путин в новом обращении

Дождьвчера в 11:27

Налог для богатых, еще деньги детям и новые правила льготной ипотеки: самое важное из обращения Путина

Forbesвчера в 11:07

Льготная ипотека и новые выплаты семьям с детьми: Владимир Путин выступил с обращением к россиянам

Комсомольская правдавчера в 11:01

Обращение Владимира Путина к россиянам. Главное

Коммерсантъвчера в 10:55

Продлил выплаты врачам и семьям, поднял налоги для богатых: главное из обращения президента к народу

66.ruвчера в 10:51
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Общество

Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде

Президент Владимир Путин заявил, что последние 3 месяца были непростыми, резко изменившими привычный уклад жизни россиян.
Моя Москва.онлайн вчера в 11:42
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Здоровье

Московские врачи вылетели в ХМАО для помощи в борьбе с коронавирусом

«Бригада из семи высококвалифицированных столичных врачей под руководством заместителя руководителя Департамента здравоохранения города Москвы врача-нейрохирурга Алексея Токарева вылетела в Ханты-Мансийск, чтобы оказать помощь местным специалистам в лечении пациентов с COVID-19», — говорится в сообщении на сайте столичного Депздрава.
RT на русском 22 июня в 05:34
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Здоровье

Кровь переболевших коронавирусом продается на черном рынке в Пакистане

РЕН ТВ 18:41
Общество

Путин рассказал о расширении программы льготной ипотеки для граждан

Путин заявил, что в нынешних условиях необходимо расширить возможности для «выбора комфортного, современного жилья».
Inkazan вчера в 11:58
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Шоу-бизнес

Охлобыстин рассказал о последнем разговоре с Ефремовым

Актер Иван Охлобыстин в беседе со StarHit рассказал о последнем разговоре с Михаилом Ефремовым.
РИА Новости вчера в 21:45
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Политика

Вучич объяснил свой жест во время парада Победы

Президент Сербии Александр Вучич восхитился военным парадом на Красной площади в честь 75-летия Победы.
РИА Новости 10:46
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Общество

Семьи с детьми до 16 лет получат еще раз по 10 тысяч рублей

Семьи с детьми до 16 лет ещё раз получат выплату по 10 тысяч рублей.
Туган як (Родной край) Республика Татарстан 02:17
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Происшествия

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике

Сильное землетрясение произошло в Мексике. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
Lenta.ru вчера в 12:01
26
Политика

Песков анонсировал обращение Путина к россиянам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал обращение главы государства Владимира Путина к россиянам, которое должно состояться во вторник, 23 июня.
Известия вчера в 05:30
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Шоу-бизнес

Развод Гарика Харламова и Кристины Асмус оказался розыгрышем

Пара не собирается расставаться. Это подтвердил ведущий популярного юмористического YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони.
Pravda.Ru 09:42
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Политика

Путин оценил парад Победы в Москве

Президент России Владимир Путин остался доволен парадом на Красной площади, который состоялся в среду, 24 июня.
Известия 05:09
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Общество

Путин объявил о выплате еще 10 тысяч рублей на каждого ребенка

Все семьи с детьми получат в июле разовую выплату в 10 тыс. рублей.
Российская газета вчера в 10:51
Общество

В трансляции парада Победы появились спецэффекты

Во время трансляции парада Победы в Москве применили спецэффекты. Видео доступно на YouTube-канале RT.
Lenta.ru 04:44
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Политика

Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам

Отставание часов президента России Владимира Путина во время обращения к гражданам объясняется тем, что выступление шло в записи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
RT на русском вчера в 14:50
1,6K
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав

REGNUM вчера в 06:44
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Театры

Ширвиндт объяснил уход Добронравова из Театра сатиры

Александр Ширвиндт, который является худруком Театра сатиры, рассказал о причине увольнения Федора Добронравова.
CT news вчера в 05:48
343
Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК вчера в 10:38
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Общество

Макаревич заявил, что парад Победы ему не нужен

Макаревич заявил, что ему лично парад не нужен, а удовольствие от его проведения он получал в детстве в восьмилетнем возрасте, пишет телеканал "Царьград".
Народные новости 06:56
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Общество

Путин предложил ввести налоговый режим для самозанятых по всей стране

Президент России Владимир Путин в телевизионном обращении предложил с 1 июля распространить налоговый режим для самозанятых по всей стране.
Коммерсантъ вчера в 11:02
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Армия и оружие

На Красной площади впервые показали 24 образца новейшей бронетехники

Зародившаяся в последние годы традиция показывать на брусчатке Красной площади новое вооружение и боевую технику была соблюдена.
Российская газета 09:44
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Гаджеты

Смартфоны iPhone от Apple заменят ключи для автомобилей

Компания Apple представила новую операционную систему iOS 14, которая среди прочего позволяет использовать iPhone в качестве ключа от автомобиля и даже передавать его другим через iMessage.
Автоновости дня вчера в 04:00
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Музыка

У Билана отняли победу на «Евровидении-2008»

Волга-Медиа вчера в 01:06
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Общество

Гидрометцентр предупредил россиян о температурных аномалиях

23 июня научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что аномальная жара ожидается в Москве и других регионах европейской части России с пятницы, 26 июня.
Известия 21:57
25
Общество

Адвокат Ефремова назвал сумму возможной компенсации семье Захарова

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, назвал сумму возможной компенсации семье погибшего водителя Сергея Захарова в беседе с изданием StarHit.
Lenta.ru 20:17
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Шоу-бизнес

Валерий Меладзе сравнил свой брак с союзом брата и Брежневой

Певец Валерий Меладзе обратил внимание, что его брак с участницей музыкального проекта похож отчасти на брак его брата с Верой Брежневой.
Городовой 14:31
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Армия и оружие

«Детские болезни» у «Арматы» прошли, сообщил разработчик

Стадия "детских болезней" у техники на платформе "Армата" прошла, сообщил РИА Новости руководитель бригады "Уралвагонзавода", готовящей технику к параду Победы, Михаил Бегман.
РИА Новости 21:55
Политика

Путин заявил о вере в Россию среди своего окружения

РИА Новости 12:27
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Культура

Джон Уоррен покинул программу «Поедем поедим» после съемок в Курске

Курск сегодня вчера в 14:30
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Происшествия

Два уголовных дела возбуждено в Кузбассе из-за вспышек коронавируса

На основании проверок прокуратуры в Кузбассе возбуждено два уголовных дела из-за вспышек коронавируса.
Комсомольская правда - Кемерово 22:10
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Политика

Песков опроверг данные об отъезде Лукашенко в Минск сразу после парада

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что белорусский лидер Александр Лукашенко вылетел в Минск сразу по окончании парада Победы в Москве.
RT на русском 12:16
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